Βασίλης Μπισμπίκης: Το βίντεο με κινήσεις καράτε και επιφωνήματα για την ταινία «Σπασμένη Φλέβα»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρήκε έναν ιδιαίτερο τρόπο να προωθήσει τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη Φλέβα», στην οποία και πρωταγωνιστεί.

Ενόψει της επικείμενης πρεμιέρας στις 27 Νοεμβρίου ο ηθοποιός ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο πραγματοποιεί κινήσεις καράτε, συνοδεύοντάς τες με τα χαρακτηριστικά επιφωνήματα.

https://www.instagram.com/reel/DQ3ws_UjNVd/

Εκτός του Βασίλη Μπισμπίκη, τους υπόλοιπους πρωταγωνιστικούς ρόλους ενσαρκώνουν οι Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Κλέλια Ρένεση, Γιάννης Νιάρρος, Σοφία Κουνιά, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Γιάννης Αναστασάκης, Δημήτρης Καπετανάκος, Μαρία Καλλιμάνη και Αναστασία Χατζηαθανασίου. Το σενάριο, σε συνεργασία με τον Γιάννη Οικονομίδη υπογράφει και ο Βαγγέλης Μουρίκης.