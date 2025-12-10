Έκθεση για την Ανισότητα: 60.000 άνθρωποι κατέχουν τριπλάσιο πλούτο από το μισό παγκόσμιο πληθυσμό

Λιγότεροι από 60.000 άνθρωποι – το 0,001% του παγκόσμιου πληθυσμού – ελέγχουν τρεις φορές περισσότερο πλούτο από ολόκληρο το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας, σύμφωνα με έκθεση που υποστηρίζει ότι η παγκόσμια ανισότητα έχει φτάσει σε τέτοια άκρα που κρίνεται πλέον απαραίτητη η ανάληψη δράσης για να κλείσει η ψαλίδα.

Η Παγκόσμια Έκθεση για την Ανισότητα 2026 , βασισμένη σε δεδομένα που συγκέντρωσαν 200 ερευνητές, διαπίστωσε επίσης ότι το πλουσιότερο 10% των εισοδηματιών κερδίζει περισσότερα από το υπόλοιπο 90% μαζί, ενώ το φτωχότερο μισό αποκομίζει λιγότερο από το 10% των συνολικών παγκόσμιων εισοδημάτων.

Ο πλούτος - η αξία των περιουσιακών στοιχείων των ανθρώπων - ήταν ακόμη πιο συγκεντρωμένος από το εισόδημα ή τα κέρδη από την εργασία και τις επενδύσεις, σύμφωνα με την έκθεση, με το πλουσιότερο 10% του παγκόσμιου πληθυσμού να κατέχει το 75% του πλούτου και το φτωχότερο μισό μόνο το 2%.

Σε σχεδόν κάθε περιοχή, το πλουσιότερο 1% ήταν πλουσιότερο από το κατώτερο 90% μαζί, σύμφωνα με την έκθεση, με την ανισότητα πλούτου να αυξάνεται ραγδαία σε όλο τον κόσμο. «Το αποτέλεσμα είναι ένας κόσμος στον οποίο μια μικροσκοπική μειονότητα κατέχει πρωτοφανή οικονομική δύναμη, ενώ δισεκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν αποκλεισμένοι ακόμη και από τη βασική οικονομική σταθερότητα», έγραψαν οι συγγραφείς, με επικεφαλής τον Ρικάρντο Γκόμες-Καρέρα της Σχολής Οικονομικών του Παρισιού.

Το μερίδιο του παγκόσμιου πλούτου που κατέχει το πλουσιότερο 0,001% έχει αυξηθεί από σχεδόν 4% το 1995 σε περισσότερο από 6%, αναφέρει η έκθεση, ενώ ο πλούτος των πολυεκατομμυριούχων έχει αυξηθεί κατά περίπου 8% ετησίως από τη δεκαετία του 1990 - σχεδόν διπλάσιο από το ποσοστό του κατώτερου 50%.

Οι συγγραφείς, ένας εκ των οποίων είναι ο γνωστός Γάλλος οικονομολόγος Τομά Πικετί, δήλωσαν ότι ενώ η ανισότητα «υπήρξε από καιρό καθοριστικό χαρακτηριστικό της παγκόσμιας οικονομίας», μέχρι το 2025 είχε «φτάσει σε επίπεδα που απαιτούν επείγουσα προσοχή». Η μείωση της ανισότητας «δεν αφορά μόνο τη δικαιοσύνη, αλλά είναι απαραίτητη για την ανθεκτικότητα των οικονομιών, τη σταθερότητα των δημοκρατιών και τη βιωσιμότητα του πλανήτη μας» τονίζει.

Τέτοιες ακραίες ανισότητες λένε οι ειδικοί δεν είναι πλέον βιώσιμες για τις κοινωνίες ή τα οικοσυστήματα. Η έκθεση, η οποία εκδίδεται κάθε τέσσερα χρόνια σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, βασίζεται στη μεγαλύτερη βάση δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης για την παγκόσμια οικονομική ανισότητα και θεωρείται ευρέως ότι διαμορφώνει τη διεθνή δημόσια συζήτηση για το θέμα.

Στον πρόλογο, ο βραβευμένος με Νόμπελ οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτς επανέλαβε την έκκλησή του για μια διεθνή ομάδα συγκρίσιμη με την IPCC του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, με σκοπό να «παρακολουθεί την ανισότητα παγκοσμίως και να παρέχει αντικειμενικές, βασισμένες σε στοιχεία συστάσεις».

Εξετάζοντας πέρα ​​από την αυστηρή οικονομική ανισότητα, διαπίστωσε ότι η ανισότητα ευκαιριών τροφοδοτεί την ανισότητα των αποτελεσμάτων, με τις δαπάνες για την εκπαίδευση ανά παιδί στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, για παράδειγμα, να είναι πάνω από 40 φορές μεγαλύτερες από ό,τι στην υποσαχάρια Αφρική - ένα χάσμα περίπου τρεις φορές μεγαλύτερο από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Τέτοιες ανισότητες «εδραιώνουν μια γεωγραφία ευκαιριών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ένας παγκόσμιος φόρος 3% σε λιγότερους από 100.000 εκατομμυριούχους και δισεκατομμυριούχους θα συγκέντρωνε 750 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως - τον προϋπολογισμό για την εκπαίδευση των χωρών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Η ανισότητα τροφοδοτήθηκε επίσης από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο είναι στημένο υπέρ των πλούσιων χωρών, αναφέρει η έκθεση, με τις προηγμένες οικονομίες να είναι σε θέση να δανείζονται φθηνά και να επενδύουν στο εξωτερικό με υψηλότερες αποδόσεις, επιτρέποντάς τους να ενεργούν ως « οικονομικοί εισοδηματίες».

Περίπου το 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ ρέει από τις φτωχότερες στις πλουσιότερες χώρες κάθε χρόνο μέσω μεταβιβάσεων καθαρού εισοδήματος που συνδέονται με υψηλές αποδόσεις και χαμηλές πληρωμές τόκων επί των υποχρεώσεων των πλούσιων χωρών, ανέφερε - σχεδόν τρεις φορές το ποσό της παγκόσμιας αναπτυξιακής βοήθειας.

Όσον αφορά την ανισότητα των φύλων, η έκθεση αναφέρει ότι το χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων «επιμένει σε όλες τις περιοχές». Εξαιρώντας την απλήρωτη εργασία, οι γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο όρο μόνο το 61% αυτού που κερδίζουν οι άνδρες ανά ώρα εργασίας. Συμπεριλαμβανομένης της απλήρωτης εργασίας, το ποσοστό αυτό μειώνεται σε μόλις 32%, προσθέτει.

Η έκθεση τόνισε επίσης τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η ιδιοκτησία κεφαλαίου στην ανισότητα των εκπομπών άνθρακα που προκαλούν την κλιματική αλλαγή. «Τα πλούσια άτομα τροφοδοτούν την κλιματική κρίση μέσω των επενδύσεών τους ακόμη περισσότερο από την κατανάλωση και τον τρόπο ζωής τους», ανέφερε.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα παγκόσμια δεδομένα δείχνουν ότι το φτωχότερο μισό του παγκόσμιου πληθυσμού ευθύνεται μόνο για το 3% των εκπομπών άνθρακα που σχετίζονται με την ιδιοκτησία ιδιωτικού κεφαλαίου, ενώ το πλουσιότερο 10% ευθύνεται για περίπου το 77% των εκπομπών.

«Αυτή η ανισότητα αφορά την ευαλωτότητα», ανέφερε η έκθεση. «Αυτοί που εκπέμπουν τις λιγότερες εκπομπές, κυρίως πληθυσμοί σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, είναι επίσης οι πιο εκτεθειμένοι σε κλιματικά σοκ. Όσοι εκπέμπουν τις περισσότερες εκπομπές είναι πιο προστατευμένοι από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ανισότητες μπορούν να μειωθούν, ιδίως μέσω δημόσιων επενδύσεων στην εκπαίδευση και την υγεία και μέσω αποτελεσματικών προγραμμάτων φορολογίας και αναδιανομής. Σημειώνεται ότι σε πολλές χώρες, οι υπερπλούσιοι διαφεύγουν της φορολογίας.

«Οι πραγματικοί συντελεστές φόρου εισοδήματος αυξάνονται σταθερά για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, αλλά στη συνέχεια μειώνονται απότομα για τους δισεκατομμυριούχους και τους πολυεκατομμυριούχους», αναφέρει η έκθεση. Αναλογικά, «αυτές οι ελίτ πληρώνουν λιγότερα από τα περισσότερα νοικοκυριά που έχουν πολύ χαμηλότερα εισοδήματα».

Η μείωση της ανισότητας είναι μια πολιτική επιλογή που καθίσταται πιο δύσκολη από «τον κατακερματισμό των εκλογέων, την υποεκπροσώπηση των εργαζομένων και την υπερβολική επιρροή του πλούτου», κατέληξε. «Τα εργαλεία υπάρχουν. Η πρόκληση είναι η πολιτική βούληση».

Διαβάστε επίσης