Super League: Επιστροφή στους Γερμανούς! Ο Γιαμπλόνσκι σφυρίζει το Άρης - Ολυμπιακός | Οι διαιτητές

Ο Σβεν Γιαμπλόνσκι από την Γερμανία θα σφυρίξει το ντέρμπι της αγωνιστικής, Άρης - Ολυμπιακός στο «Κλ. Βικελίδης», τη στιγμή που ο Φωτιάς θα είναι στο Παναθηναϊκός - Βόλος, ο Τσακαλίδης στο Ατρόμητος - ΠΑΟΚ και ο Παπαπέτρου στο Παναιτωλικός - ΑΕΚ.

Σβεν Γιαμπλόνσκι
Ο Γερμανός θα είναι στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
Επιστροφή στους διαιτητές από την Γερμανία για την ΚΕΔ της ΕΠΟ, αφού μετά την παρουσία του Σέρβου Σρντζαν Γιοβάνοβιτς στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στην Τούμπα την προηγούμενη αγωνιστική, επέλεξε και πάλι ρέφερι από την χώρα της Κεντρικής Ευρώπης. Έτσι, στην αναμέτρηση του Άρη με τον Ολυμπιακό για την 14η στροφή, ρέφερι ορίστηκε ο Σβεν Γιαμπλόνσκι από την Γερμανία.

Ο 35χρονος διαιτητής είναι ιδιαίτερα… γνωστός στην Ελλάδα, μια και έχει σχεδόν παρουσία κάθε χρόνο σε ματς του ελληνικού πρωταθλήματος. Την περσινή σεζόν είχε σφυρίξει τις δύο εκτός έδρας νίκες του Ολυμπιακού κόντρα σε ΠΑΟΚ (3-2) και ΑΕΚ (1-0), ενώ την Κυριακή (14/12) θα βρεθεί για πρώτη φορά στον… δρόμο του Άρη.

Βοηθοί του θα είναι οι Έντουαρντ Μπαϊτίνγκερ και Σάσα Φραντς Τίλερτ, αμφότεροι από την Γερμανία. Τέταρτος ορίστηκε ο Ζαμπαλάς και στο VAR τον έλεγχο θα είναι ο επίσης Γερμανός, Πάτρικ Φραντς Χανσλμπάουερ με βοηθό τον Πουλικίδη.

Από εκεί και πέρα, στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Βόλο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ορίστηκε ο Φωτιάς, με VAR τους Παπαδόπουλο και Αντωνίου. Στο ματς του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ διαιτητής θα είναι ο Τσακαλίδης, με τους Τζήλο και Ματσούκα στο VAR, ενώ στο παιχνίδι Παναιτωλικός - ΑΕΚ, ρέφερι θα είναι ο Παπαπέτρου και στο VAR οι Ευαγγέλου και Γιουματζίδης.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της αγωνιστικής:

13/12/2025 - 14/12/2025
Αγωνιστική/ΌμιλοςΗμερομηνίαΏραΓήπεδοΓηπεδούχοςΦιλοξενούμενοςΔιαιτητήςΕΠΣ1ος ΒοηθόςΕΠΣ2ος ΒοηθόςΕΠΣ4ος ΔιαιτητήςΕΠΣVARΕΠΣAVARΕΠΣΠαρατηρητής ΔιαιτησίαςΕΠΣ
14.114/12/202517:30ΓΗΠ. ΓΠΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣΠΑΕ ΑΕΚΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥΑΘΗΝΩΝΤΡΥΦΩΝΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΚΑΔΙΑΣΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣΗΠΕΙΡΟΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΑΘΗΝΩΝΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣΠΕΛΛΑΣΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
14.114/12/202518:00ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ1923ΠΑΕ ΠΑΟΚΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΖΑΣΛΑΡΙΣΑΣΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΟΥΛΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣΛΑΡΙΣΑΣΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣΕΥΒΟΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΓΚΑΣΛΑΡΙΣΑΣ
14.114/12/202520:00ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣΠΑΕ ΑΡΗΣΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣSVEN JABLONSKIΕΠΟEDUARD BEITINGERΕΠΟSASCHA FRANZ THIELERTΕΠΟΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΑΛΑΣΗΠΕΙΡΟΥPATRICK FRANZ HANSLBAUERΕΠΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣΔΡΑΜΑΣΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΚΟΤΟΥΕΠΟ
14.114/12/202521:00ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣΠΕΛΛΑΣΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΙΝΤΑΝΑΣΑΧΑΙΑΣΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣΛΕΣΒΟΥΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥΑΧΑΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
14.113/12/202517:00ΔΗΜ. ΣΤΑΔ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΠ.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣΕΥΒΟΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣΗΜΑΘΙΑΣΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΛΕΥΚΑΔΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣΔΡΑΜΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΑΛΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΡΙΑΚΟΣΗΠΕΙΡΟΥ
14.113/12/202518:00ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟΠΑΕ ΟΦΗ 1925ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1946ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣΑΘΗΝΩΝΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣΚΟΡΙΝΘΟΥΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΓΕΤΗΣΑΡΚΑΔΙΑΣΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣΚΥΚΛΑΔΩΝΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣΑΧΑΙΑΣ
14.113/12/202520:00ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕASTERAS AKTOR FCΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣΠΙΕΡΙΑΣΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣΑΘΗΝΩΝΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΙΟΣΠΕΛΛΑΣΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣΧΑΝΙΩΝΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣΛΑΡΙΣΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣΑΘΗΝΩΝ

