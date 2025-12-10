Super League: Επιστροφή στους Γερμανούς! Ο Γιαμπλόνσκι σφυρίζει το Άρης - Ολυμπιακός | Οι διαιτητές
Ο Σβεν Γιαμπλόνσκι από την Γερμανία θα σφυρίξει το ντέρμπι της αγωνιστικής, Άρης - Ολυμπιακός στο «Κλ. Βικελίδης», τη στιγμή που ο Φωτιάς θα είναι στο Παναθηναϊκός - Βόλος, ο Τσακαλίδης στο Ατρόμητος - ΠΑΟΚ και ο Παπαπέτρου στο Παναιτωλικός - ΑΕΚ.
Επιστροφή στους διαιτητές από την Γερμανία για την ΚΕΔ της ΕΠΟ, αφού μετά την παρουσία του Σέρβου Σρντζαν Γιοβάνοβιτς στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στην Τούμπα την προηγούμενη αγωνιστική, επέλεξε και πάλι ρέφερι από την χώρα της Κεντρικής Ευρώπης. Έτσι, στην αναμέτρηση του Άρη με τον Ολυμπιακό για την 14η στροφή, ρέφερι ορίστηκε ο Σβεν Γιαμπλόνσκι από την Γερμανία.
Ο 35χρονος διαιτητής είναι ιδιαίτερα… γνωστός στην Ελλάδα, μια και έχει σχεδόν παρουσία κάθε χρόνο σε ματς του ελληνικού πρωταθλήματος. Την περσινή σεζόν είχε σφυρίξει τις δύο εκτός έδρας νίκες του Ολυμπιακού κόντρα σε ΠΑΟΚ (3-2) και ΑΕΚ (1-0), ενώ την Κυριακή (14/12) θα βρεθεί για πρώτη φορά στον… δρόμο του Άρη.
Βοηθοί του θα είναι οι Έντουαρντ Μπαϊτίνγκερ και Σάσα Φραντς Τίλερτ, αμφότεροι από την Γερμανία. Τέταρτος ορίστηκε ο Ζαμπαλάς και στο VAR τον έλεγχο θα είναι ο επίσης Γερμανός, Πάτρικ Φραντς Χανσλμπάουερ με βοηθό τον Πουλικίδη.
Από εκεί και πέρα, στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Βόλο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ορίστηκε ο Φωτιάς, με VAR τους Παπαδόπουλο και Αντωνίου. Στο ματς του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ διαιτητής θα είναι ο Τσακαλίδης, με τους Τζήλο και Ματσούκα στο VAR, ενώ στο παιχνίδι Παναιτωλικός - ΑΕΚ, ρέφερι θα είναι ο Παπαπέτρου και στο VAR οι Ευαγγέλου και Γιουματζίδης.
Συνοπτικά, οι διαιτητές της αγωνιστικής:
|Αγωνιστική/Όμιλος
|Ημερομηνία
|Ώρα
|Γήπεδο
|Γηπεδούχος
|Φιλοξενούμενος
|Διαιτητής
|ΕΠΣ
|1ος Βοηθός
|ΕΠΣ
|2ος Βοηθός
|ΕΠΣ
|4ος Διαιτητής
|ΕΠΣ
|VAR
|ΕΠΣ
|AVAR
|ΕΠΣ
|Παρατηρητής Διαιτησίας
|ΕΠΣ
|14.1
|14/12/2025
|17:30
|ΓΗΠ. ΓΠΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
|ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
|ΠΑΕ ΑΕΚ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|14.1
|14/12/2025
|18:00
|ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ1923
|ΠΑΕ ΠΑΟΚ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΖΑΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΟΥΛΑΣ
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΓΚΑΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|14.1
|14/12/2025
|20:00
|ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ
|ΠΑΕ ΑΡΗΣ
|ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|SVEN JABLONSKI
|ΕΠΟ
|EDUARD BEITINGER
|ΕΠΟ
|SASCHA FRANZ THIELERT
|ΕΠΟ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΑΛΑΣ
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|PATRICK FRANZ HANSLBAUER
|ΕΠΟ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ
|ΔΡΑΜΑΣ
|ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΚΟΤΟΥ
|ΕΠΟ
|14.1
|14/12/2025
|21:00
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
|ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΙΝΤΑΝΑΣ
|ΑΧΑΙΑΣ
|ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
|ΛΕΣΒΟΥ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
|ΑΧΑΙΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΑΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|14.1
|13/12/2025
|17:00
|ΔΗΜ. ΣΤΑΔ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
|Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
|ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
|ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
|ΗΜΑΘΙΑΣ
|ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΛΕΥΚΑΔΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ
|ΔΡΑΜΑΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΑΛΑΣ
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΡΙΑΚΟΣ
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|14.1
|13/12/2025
|18:00
|ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΠΑΕ ΟΦΗ 1925
|ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1946
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ
|ΚΟΡΙΝΘΟΥ
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΓΕΤΗΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ
|ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΧΑΙΑΣ
|14.1
|13/12/2025
|20:00
|ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
|ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ
|ASTERAS AKTOR FC
|ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
|ΠΙΕΡΙΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΙΟΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
|ΧΑΝΙΩΝ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥ
|ΛΑΣΙΘΙΟΥ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΗΝΩΝ