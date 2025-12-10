«Σημάδι… πρόκρισης» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Την πρώτη του νίκη στο φετινό Champions League έκανε το απόγευμα της Τρίτης (09/12) ο Ολυμπιακός, καθώς επικράτησε 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα και έδειξε «Σημάδι… πρόκρισης» για την επόμενη φάση.

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός «Πάει για 5 μεταγραφές» ως πρώτες κινήσεις τον Ιανουάριο για την αλλαγή της κατάστασης στην ομάδα, ενώ στην ΑΕΚ εξετάζουν «Τι παίζει με φορ», αφού εκεί έχουν εστιάσει για την ενίσχυση.

