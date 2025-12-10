Βαθμολογία Champions League: Εκτός 24άδας ο Ολυμπιακός - Τι θέλει για να ελπίζει σε πρόκριση

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να… σπάσει το ρόδι στη φετινή παρουσία του στο Champions League και να πετύχει την πρώτη εκτός έδρας νίκη του μετά από 10 χρόνια, καθώς στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase πήραν το «διπλό» 1-0 απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι.

«Χρυσός» σκόρερ για το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ο Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος μ’ ένα έξυπνο τέρμα νίκησε τον εξαιρετικό Αναρμπέκοφ, ο οποίος μέχρι εκείνο το σημείο είχε όλες τις… λύσεις στα «προβλήματα» που του προκάλεσαν οι Πειραιώτες, αλλά στη συγκεκριμένη φάση έχει κάνει «δώρο» στους «ερυθρόλευκους».

Πλέον, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 5 βαθμούς και μετά την ολοκλήρωση του πρώτου... πιάτου της 6ης αγωνιστικής, διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες του για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Για να το καταφέρει αυτό, θα πρέπει να τερματίσει στην πρώτη 24άδα της ενιαίας βαθμολογίας. Με δύο νίκες στα ματς που απομένουν με Λεβερκούζεν (εντός έδρας) και Άγιαξ (εκτός) θα πάρει σίγουρα την πρόκριση στα νοκ άουτ, ωστόσο δεν αποκλείεται, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα να του φτάνουν και οι 9 βαθμοί συνολικά, δηλαδή μια νίκη και μια ισοπαλία στα επόμενα δύο ματς.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής στη league phase του Champions League:

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 0-1

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία) 3-1

Ίντερ (Ιταλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 0-1

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 2-1

Αταλάντα (Ιταλία)-Τσέλσι (Αγγλία) 2-1

Τότεναμ (Αγγλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 3-0

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 2-3

Μονακό (Γαλλία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 1-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-3

Τετάρτη 10/12

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Κοπεγχάγη (Δανία) 19:45

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Άγιαξ (Ολλανδία) 19:45

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 22:00

Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 22:00

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Νάπολι (Ιταλία) 22:00

Γιουβέντους (Ιταλία)-Πάφος (Κύπρος) 22:00

Μπριζ (Βέλγιο)-Άρσεναλ (Αγγλία) 22:00

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 22:00

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 22:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.