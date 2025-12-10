Champions League: Με Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι ολοκληρώνεται η δράση | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Με το μεγάλο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μάντσεστερ Σίτι ολοκληρώνεται η 6η αγωνιστική του Champions League.

Newsbomb

Champions League: Με Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι ολοκληρώνεται η δράση | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
AP.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά το... πρώτο πιάτο της έκτης «στροφής» της League Phase του Champions League, όπου ξεχώρισε η νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 επί της Καϊράτ Αλμάτι, ολοκληρώνεται η αυλαία της αγωνιστικής, το βράδυ της Τετάρτης (10/12).

Στο πρόγραμμα της ημέρας, ξεχωρίζει το σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η Άρσεναλ δοκιμάζεται στο Βέλγιο απέναντι στην Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, η Ντόρτμουντ υποδέχεται την Μπόντο Γκλιμτ και η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη τη Νάπολι.

Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων

  • Καραμπάγκ - Άγιαξ (19:45), Cosmote Sport 3 HD
  • Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη (19:45), Cosmote Sport 2 HD
  • Μπριζ - Άρσεναλ (22:00), Cosmote Sport 5 HD
  • Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν (22:00), Cosmote Sport 4 HD
  • Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ (22:00), Cosmote Sport 8 HD
  • Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ (22:00), Cosmote Sport 7 HD
  • Γιουβέντους - Πάφος (22:00), Cosmote Sport 6 HD
  • Μπενφίκα - Νάπολι (22:00), Cosmote Sport 3 HD
  • Ρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι (22:00), Cosmote Sport 2 HD
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:53ΚΟΣΜΟΣ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Σημαντικές καθυστερήσεις

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικά μαχητικά πάνω από τον Κόλπο της Βενεζουέλας - «Οι μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες» λέει ο Τραμπ

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στον Ε65 από αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων

07:41LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τέλος εποχής - Σταματάει από τις πίστες!

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Πάτρα: Η ανησυχία του γείτονα οδήγησε στον εντοπισμό νεκρού άνδρα

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις διακοπές Χριστουγέννων - Ποια ημέρα επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία

07:32ΚΟΣΜΟΣ

«Έτοιμος» για εκλογές ο Ζελένσκι σε 60 με 90 μέρες: Ζητάει τη βοήθεια των ΗΠΑ

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στη Βρετανία: Σκότωσε τη σύντροφό του με κουζινομάχαιρο επειδή την «κόλλησε» ΣΜΝ

07:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εκλογική νίκη-έκπληξη των δημοκρατικών στο Μαϊάμι για πρώτη φορά έπειτα από 28 χρόνια

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Δεκεμβρίου

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Αεροψεκασμοί στο Σέιχ Σου για την αντιμετώπιση της πευκοκάμπιας

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Παρουσίες με νόημα, η «πράσινη» Νίνα, ποιος κέρδισε τις εκλογές στον ΔΣΑ, το θρίλερ της Χαριλάου Τρικούπη, η Atlantic See στοχεύει Βουλγαρία, Μολδαβία, Ουγγαρία, η Frigoglass και τα πωλητήρια και με τέρμα τα γκάζια η Theon

06:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη δημοσκόπηση για Τσίπρα παράγει εξελίξεις

06:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ρωσία συσσωρεύει ψύχος - Ο συνδυασμός που μπορεί να το φέρει στην Ελλάδα τέλος Δεκέμβρη

06:48WHAT THE FACT

Μιζούρι: Εμφύτευσε τσιπ στο χέρι του και ξέχασε τον κωδικό - «Είμαι επισήμως κλειδωμένος έξω από το ίδιο μου το σώμα»

06:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιγάντια εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη - Τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πώς θα λειτουργούν

06:43WHAT THE FACT

Τι ήταν τελικά το Άστρο της Βηθλεέμ; Επιστήμονες λένε πως έλυσαν τον μεγαλύτερο βιβλικό μύθο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

07:41LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τέλος εποχής - Σταματάει από τις πίστες!

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στη Βρετανία: Σκότωσε τη σύντροφό του με κουζινομάχαιρο επειδή την «κόλλησε» ΣΜΝ

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία «στοχοποιεί» το Ισραήλ για τα εξοπλιστικά στην Ελλάδα: «Είναι παγίδα, σας εκμεταλλεύονται»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ας έρθουν να μας συλλάβουν»: Αποφασισμένοι για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων οι αγρότες – Δείτε τον πίνακα με τα μπλόκα

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: «Ένιωσα το ρεύμα να περνάει από το χέρι στο πόδι μου», λέει στο Newsbomb ο μαθητής που έπαθε ηλεκτροπληξία στο σχολείο

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις διακοπές Χριστουγέννων - Ποια ημέρα επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ χιλιάδες ηλεκτρονικά μισθωτήρια με χαμηλά ενοίκια - Σπίτι 133 τ.μ. στην Ηλιούπολη με 20 ευρώ το μήνα

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Αυτόν βλέπουν για διάδοχο του Ζελένσκι μετά τις εκλογές στην Ουκρανία

08:36LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Κύμα» αγάπης στα social media

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Πάτρα: Η ανησυχία του γείτονα οδήγησε στον εντοπισμό νεκρού άνδρα

06:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ρωσία συσσωρεύει ψύχος - Ο συνδυασμός που μπορεί να το φέρει στην Ελλάδα τέλος Δεκέμβρη

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Αρναούτη: «Έχω κάνει 17 χειρουργεία, είχε τρυπήσει ο πνεύμονας μου» - «Ο Παντελίδης όταν βγήκε από το σπίτι ήταν μια χαρά»

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Γυναίκα απολύθηκε επειδή έφτανε συχνά νωρίς στη δουλειά

06:43WHAT THE FACT

Τι ήταν τελικά το Άστρο της Βηθλεέμ; Επιστήμονες λένε πως έλυσαν τον μεγαλύτερο βιβλικό μύθο

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Η κόντρα που οδήγησε στην αιματηρή επίθεση - Πώς την «έστησαν» στον 14χρονο οι δράστες

06:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη δημοσκόπηση για Τσίπρα παράγει εξελίξεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ