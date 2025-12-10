Champions League: Απόδραση από το Μιλάνο για τη Λίβερπουλ! – Όλα τα αποτελέσματα
Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σομποσλάι, η Λίβερπουλ νίκησε 1-0 την Ίντερ στο Μιλάνο κι ανέβηκε στην πρώτη οκτάδα – Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης (09/12) κι η βαθμολογία της League Phase του Champions League.
Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για εκείνους, με διαδοχικά άσχημα αποτελέσματα και… αναστάτωση λόγω… Σαλάχ, οι «Reds» έβγαλαν αντίδραση σε ένα καθοριστικό ματς.
Η Λίβερπουλ βροντοφώναξε «παρών» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σομποσλάι στο 88ο λεπτό νίκησε 1-0 την Ίντερ στο Μιλάνο, κάνοντας καθοριστικό βήμα για την παρουσία της στην πρώτη οκτάδα.
Επίσης, στην πρώτη οκτάδα μπήκαν Τότεναμ και Αταλάντα. Οι «Spurs» επικράτησαν εύκολα 3-0 της Σλάβια Πράγας του Ζαφείρη (μπήκε ως αλλαγή στο 60’), ενώ οι «μπεργκαμάσκι» πέτυχαν μια εντυπωσιακή ανατροπή (2-1) κόντρα στην Τσέλσι, έχοντας πρωταγωνιστή τον Βέλγο, Ντε Κετελάρε.
Η Μπαρτσελόνα βρήκε απρόσμενο πρωταγωνιστή τον Ζιλ Κουντέ, ο οποίος «ντύθηκε» φορ και με δύο τέρματα σε τέσσερα λεπτά έκανε την ανατροπή για το 2-1 επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης.
Η 6η αγωνιστική του Champions League
Τρίτη 9 Δεκεμβρίου
- Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-1
- Μπάγερν Μονάχου - Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-1
- Ίντερ - Λίβερπουλ 0-1
- Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-1
- Αταλάντα - Τσέλσι 2-1
- PSV Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3
- Τότεναμ - Σλάβια Πράγας 3-0
- Μονακό - Γαλατάσαραϊ 1-0
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μαρσέιγ 2-3
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου
- Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη (19:45, COSMOTE SPORT 2HD)
- Καραμπάγκ - Άγιαξ (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)
- Μπενφίκα - Νάπολι (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START)
- Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν (22:00, COSMOTE SPORT 4HD)
- Κλαμπ Μπριζ - Άρσεναλ (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)
- Γιουβέντους - Πάφος (22:00, COSMOTE SPORT 6HD)
- Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)
- Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)
