Champions League: Απόδραση από το Μιλάνο για τη Λίβερπουλ! – Όλα τα αποτελέσματα

Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σομποσλάι, η Λίβερπουλ νίκησε 1-0 την Ίντερ στο Μιλάνο κι ανέβηκε στην πρώτη οκτάδα – Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης (09/12) κι η βαθμολογία της League Phase του Champions League.

Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για εκείνους, με διαδοχικά άσχημα αποτελέσματα και… αναστάτωση λόγω… Σαλάχ, οι «Reds» έβγαλαν αντίδραση σε ένα καθοριστικό ματς.

Η Λίβερπουλ βροντοφώναξε «παρών» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σομποσλάι στο 88ο λεπτό νίκησε 1-0 την Ίντερ στο Μιλάνο, κάνοντας καθοριστικό βήμα για την παρουσία της στην πρώτη οκτάδα.

Επίσης, στην πρώτη οκτάδα μπήκαν Τότεναμ και Αταλάντα. Οι «Spurs» επικράτησαν εύκολα 3-0 της Σλάβια Πράγας του Ζαφείρη (μπήκε ως αλλαγή στο 60’), ενώ οι «μπεργκαμάσκι» πέτυχαν μια εντυπωσιακή ανατροπή (2-1) κόντρα στην Τσέλσι, έχοντας πρωταγωνιστή τον Βέλγο, Ντε Κετελάρε.

Η Μπαρτσελόνα βρήκε απρόσμενο πρωταγωνιστή τον Ζιλ Κουντέ, ο οποίος «ντύθηκε» φορ και με δύο τέρματα σε τέσσερα λεπτά έκανε την ανατροπή για το 2-1 επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Η 6η αγωνιστική του Champions League

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου

  • Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-1
  • Μπάγερν Μονάχου - Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-1
  • Ίντερ - Λίβερπουλ 0-1
  • Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-1
  • Αταλάντα - Τσέλσι 2-1
  • PSV Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3
  • Τότεναμ - Σλάβια Πράγας 3-0
  • Μονακό - Γαλατάσαραϊ 1-0
  • Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μαρσέιγ 2-3

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

  • Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (18:00, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη (19:45, COSMOTE SPORT 2HD)
  • Καραμπάγκ - Άγιαξ (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)
  • Μπενφίκα - Νάπολι (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START)
  • Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν (22:00, COSMOTE SPORT 4HD)
  • Κλαμπ Μπριζ - Άρσεναλ (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)
  • Γιουβέντους - Πάφος (22:00, COSMOTE SPORT 6HD)
  • Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)
  • Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 11/12, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)
