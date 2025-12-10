Champions League: Απόδραση από το Μιλάνο για τη Λίβερπουλ! – Όλα τα αποτελέσματα

Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για εκείνους, με διαδοχικά άσχημα αποτελέσματα και… αναστάτωση λόγω… Σαλάχ, οι «Reds» έβγαλαν αντίδραση σε ένα καθοριστικό ματς.

Η Λίβερπουλ βροντοφώναξε «παρών» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σομποσλάι στο 88ο λεπτό νίκησε 1-0 την Ίντερ στο Μιλάνο, κάνοντας καθοριστικό βήμα για την παρουσία της στην πρώτη οκτάδα.

Επίσης, στην πρώτη οκτάδα μπήκαν Τότεναμ και Αταλάντα. Οι «Spurs» επικράτησαν εύκολα 3-0 της Σλάβια Πράγας του Ζαφείρη (μπήκε ως αλλαγή στο 60’), ενώ οι «μπεργκαμάσκι» πέτυχαν μια εντυπωσιακή ανατροπή (2-1) κόντρα στην Τσέλσι, έχοντας πρωταγωνιστή τον Βέλγο, Ντε Κετελάρε.

Η Μπαρτσελόνα βρήκε απρόσμενο πρωταγωνιστή τον Ζιλ Κουντέ, ο οποίος «ντύθηκε» φορ και με δύο τέρματα σε τέσσερα λεπτά έκανε την ανατροπή για το 2-1 επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Η 6η αγωνιστική του Champions League

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου

Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν Μονάχου - Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-1

Ίντερ - Λίβερπουλ 0-1

Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-1

Αταλάντα - Τσέλσι 2-1

PSV Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3

Τότεναμ - Σλάβια Πράγας 3-0

Μονακό - Γαλατάσαραϊ 1-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μαρσέιγ 2-3

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου