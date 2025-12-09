Champions League: Με ανατροπή η Μπάγερν Μονάχου «λύγισε» την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας

Για 12 λεπτά η Μπάγερν βρέθηκε με την «πλάτη στον τοίχο», μέσα στο «σπίτι» της, στην αναμέτρηση με τη Σπόρτινγκ, αλλά χρειάστηκε μόλις 13 για να μετατρέψει το εις βάρος 0-1 σε 3-1 στο δεύτερο χρονικά ματς της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Με την 5η της νίκη (έχει μία ήττα) η πρωτοπόρος της Bundesliga «έπιασε» στην κορυφή την Άρσεναλ, αλλά με ματς περισσότερο από τους «κανονιέρηδες».

Τα «Λιοντάρια» κατάφεραν να προηγηθούν με το αυτογκόλ του Κίμιχ στο 54', αλλά δέχτηκαν ένα «φθηνό» γκολ ισοφάρισης από τον Γκνάμπρι (65') κι από κει και πέρα «κατέρρευσαν».

Οι Βαυαροί με άλλα δύο γκολ (Καρλ και Τα) «σφράγισαν» το «τρίποντο», ενώ οι «νταμπλούχοι» Πορτογαλίας έπεσαν από την πρώτη 8άδα, όπου προσωρινά ανέβηκε η Μάντσεστερ Σίτι (έχουν από 10 βαθμούς), που έχει αγώνα λιγότερο.

Με το σκορ στο 3-1, ο Ρουί Μπόρζες έριξε στο ματς τους Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη στο 80ό λεπτό, ωστόσο, τα πάντα είχαν πάρει τον δρόμο τους και η ομάδα των δύο Ελλήνων δεν απέφυγε την δεύτερη ήττα της, μετά από εκείνη από τη Νάπολι τον περασμένο Οκτώβριο.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής στη league phase του Champions League:

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 0-1

(73' Μαρτίνς)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία) 3-1

(65' Γκνάμπρι, 69' Καρλ, 77' Τα - 54' αυτ. Κίμιχ)

Ίντερ (Ιταλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 22:00

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 22:00

Αταλάντα (Ιταλία)-Τσέλσι (Αγγλία) 22:00

Τότεναμ (Αγγλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 22:00

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 22:00

Μονακό (Γαλλία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 22:00

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 22:00

Τετάρτη 10/12

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Κοπεγχάγη (Δανία) 19:45

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Άγιαξ (Ολλανδία) 19:45

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 22:00

Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 22:00

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Νάπολι (Ιταλία) 22:00

Γιουβέντους (Ιταλία)-Πάφος (Κύπρος) 22:00

Μπριζ (Βέλγιο)-Άρσεναλ (Αγγλία) 22:00

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 22:00

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 22:00

