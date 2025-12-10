Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την «τιτανομαχία» Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι και το CL
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (10/12).
00.00/
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώνεται την Τετάρτη (10/12) όπου ξεχωρίζει η «τιτανομαχία» της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μάντσεστερ Σίτι. Οι δύο «κολοσσοί» θα κοντραριστούν στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» στις 22:00 και θα καλυφθεί από το MEGA και το Cosmote Sport 2HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
- 14:30 Mega News Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών
- 18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ζιράτ – Τουρ CEV Champions League
- 19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ολυμπιακός – Άπελντοορν CEV Cup 2026
- 19:30 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Λέβιτσε FIBA Basketball Champions League
- 19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Καραμπάγκ – Άγιαξ UEFA Champions League
- 19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη UEFA Champions League
- 20:00 Novasports Prime Άρης – Βενέτσια Eurocup
- 20:00 Novasports Start Ουλμ – Άνκαρα Eurocup
- 20:00 Novasports 4HD Μπουντούτσνοστ – Λόντον Λάιονς Eurocup
- 20:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Πριεβίντζα FIBA Europe Cup
- 21:45 Novasports 5HD Μανρέσα – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup
- 22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ UEFA Champions League
- 22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League
- 22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Χαλ – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship
- 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League
- 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ UEFA Champions League
- 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιουβέντους – Πάφος UEFA Champions League
- 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Νάπολι UEFA Champions League
- 22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι Champions League
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ford και Renault συνεργάζονται για δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης
10:33 ∙ LIFESTYLE
Βασίλης Μπισμπίκης: «Θεά μου» έγραψε σε ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή
07:41 ∙ LIFESTYLE
Άννα Βίσση: Τέλος εποχής - Σταματάει από τις πίστες!
06:28 ∙ WHAT THE FACT
Ποια είναι η κατσούνα, από πού προέρχεται και γιατί...πονάει περισσότερο;
06:54 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ