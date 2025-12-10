Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την «τιτανομαχία» Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι και το CL

Η 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώνεται την Τετάρτη (10/12) όπου ξεχωρίζει η «τιτανομαχία» της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μάντσεστερ Σίτι . Οι δύο «κολοσσοί» θα κοντραριστούν στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» στις 22:00 και θα καλυφθεί από το MEGA και το Cosmote Sport 2HD .

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας