Άννα Γουίντουρ: Η πρώην επικεφαλής της Vogue στη ρίψη νομίσματος για αγώνα τένις - Βίντεο

Μία σπάνια στιγμή είχαν την ευκαιρία να δουν οι θεατές στον αγώνα τέννις μεταξύ της Αρίνα Σαμπαλένκα και Ναόμι Οσάκα στο Madison Square Garden του Μανχάταν, καθώς η Άννα Γουίντουρ, η επί δεκαετίες «σιδηρά κυρία» της Vogue, βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο για να διεξάγει τη ρίψη του νομίσματος το βράδυ της Δευτέρας (08/12).

https://www.instagram.com/reel/DSBkf39jNZW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες ως αρχισυντάκτρια του αμερικανικού Vogue, η Άννα Γουίντουρ παραιτήθηκε από την ηγεσία του εμβληματικού εντύπου μόδας τον περασμένο Ιούνιο.

Ως αρχισυντάκτρια του Vogue από το 1988, η Γουίντουρ ανανέωσε το περιοδικό, μετατρέποντας έναν τίτλο που είχε χάσει τη «λάμψη» του σε μια ισχυρή δύναμη που μπορούσε να δημιουργεί και να καταστρέφει τόσο τις τάσεις της μόδας όσο και τους σχεδιαστές.

https://www.instagram.com/reel/DSBrbYfEbG8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

