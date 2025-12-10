Πάμελα Άντερσον: Aποκάλυψε τι πραγματικά συνέβη με τον Λίαμ Νίσον

Η Πάμελα Άντερσον μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για τη «ρομαντική της σχέση» με τον Λίαμ Νίσον, ενώ αποκάλυψε το νέο της look

H Πάμελα Άντερσον και ο Λίαμ Νίσον

ΑΡ
Λίγο πριν την εκπνοή του 2025, η Πάμελα Άντερσον αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά ανοικτά για το τι πραγματικά συνέβη με τον Λίαμ Νίσον, συμπρωταγωνιστή της στην καλοκαιρινή εισπρακτική επιτυχία, The Naked Gun.

Σε συνέντευξή της στο People, η ηθοποιός ρωτήθηκε για τη σχέση που είχε γίνει πρωτοσέλιδο νωρίτερα φέτος, καθώς προωθούσαν την κωμική τους ταινία, και ομολόγησε: «Αν πρέπει να ξέρετε, ο Λίαμ και εγώ είχαμε μια ρομαντική σχέση για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά μόνο αφού τελειώσαμε τα γυρίσματα». Η 58χρονη Άντερσον εξήγησε ότι η ίδια και ο Νίσον πέρασαν μια «εβδομάδα οικειότητας» στο σπίτι του στα βόρεια της Νέας Υόρκης. «Είχα το δικό μου δωμάτιο», είπε. «Ήρθαν και οι δύο βοηθοί μας. Ακόμα και η οικογένειά μας πέρασε από εκεί».

Σύμφωνα με την Άντερσον, το ζευγάρι «πήγε για δείπνο σε ένα μικροσκοπικό γαλλικό εστιατόριο όπου με σύστησε ως τη "μέλλουσα κυρία Νίσον" και εκείνη τον βοήθησε ακόμη και με τον κήπο του. «Φροντίζα μια τριανταφυλλιά κατάφυτη με ζιζάνια», είπε. «Χάρηκα που βοήθησα και το εκτίμησε».

Είπε ότι «διασκέδαζαν» και παρομοίασε τη σχέση τους «λίγο σαν ταινία της Nancy Meyers». «Πάντα γελούσα όταν ο κόσμος σκεφτόταν, "Ω, αυτό είναι διαφημιστικό κόλπο". Εγώ έλεγα, "Διαφημιστικό κόλπο; Είναι αληθινό. Έχουμε αληθινά συναισθήματα"», είπε η Άντερσον. «Λατρεύω τον Λίαμ, αλλά είμαστε καλύτεροι φίλοι, για να είμαι ειλικρινής».

Το διάσημο ζεύγος που δεν διήρκεσε πολύ είχε υποστήριξη από φίλους και συγγενείς. Ο Άντι Κόεν, στέλεχος του Bravo και παρουσιαστής talk show - ο οποίος ήταν καλός φίλος της εκλιπούσας συζύγου του Νίσον της ηθοποιού Νατάσα Ρίτσαρντσον - ήταν από τους πρώτους που σχολίασαν το δέσιμό τους, λέγοντας κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου της εκπομπής του στο SiriusXM ότι αυτός και άλλοι που ήταν κοντά στην πρώην κυρία Νίσον «επιδοκιμάζουν πολύ ό,τι κι αν είναι αυτό» μεταξύ του Νίσον και της Άντερσον. Η Ρίτσαρντσον πέθανε σε ατύχημα στο σκι το 2009. Ήταν 45 ετών.

Το νέο λουκ της Πάμελα

Η Πάμελα Άντερσον ανανέωσε για άλλη μια φορά την εμφάνισή της, αυτή τη φορά με ένα σγουρό καρέ σε κόκκινη απόχρωση. Η 58χρονη ηθοποιός - η οποία δεν χρησιμοποιεί πλέον μακιγιάζ- μοιράστηκε τη μεταμόρφωσή της στο εξώφυλλο του τεύχους αυτής της εβδομάδας του περιοδικού People .

Μιλώντας στο People, η Άντερσον δήλωσε με υπερηφάνεια ότι «η ομορφιά είναι υποκειμενική» - αλλά δεν ήταν όλοι θαυμαστές της εκπληκτικής μεταμόρφωσής της. «Μου αρέσουν όλα αυτά! Αλλά το χτένισμα δεν είναι καλό», σχολίασε κάποιος. Μια άλλη έγραψε, «Λίγο μακιγιάζ δεν βλάπτει». Ένας τρίτος σχολίασε: «Φτάνει πια - κάνουν τα πάντα για να έχουν λίγη δημοσιότητα».

Ωστόσο, η καλλονή του Baywatch έλαβε δεκάδες ενθουσιώδη σχόλια που την επαινούσαν που ασπάζεται τη φυσική της ομορφιά. «Σε αγαπάμε, Παμ! Είσαι ένα νέο βήμα προς την επιτυχία για τις γυναίκες και τις διασημότητες, ώστε να είναι αυτό που είναι», είπε με ενθουσιασμό ένας θαυμαστής.

Μιλώντας στο People, η Άντερσον είπε ότι «δεν είναι αντίθετη με το μακιγιάζ», αλλά παραδέχτηκε ότι «το χρησιμοποιούσε για προστασία στο παρελθόν». Τώρα που αγκαλιάζει τη φυσική της ομορφιά, η ηθοποιός λέει ότι έχει βρει «μια άλλη μορφή ελευθερίας». «Μερικές φορές πιάνω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και λέω "Ω! Θεέ μου, ποιος είναι αυτός;" Αλλά δεν είναι τόσο διασκεδαστικό αυτό; Είναι απλά υπέροχο.» Και πρόσθεσε, «Νιώθω σαν να έσπασα τον κώδικα. Μοιάζω με τις φωτογραφίες μου στο Instagram!»

Η Άντερσον είπε επίσης ότι τώρα βρίσκει ομορφιά «σε ενδιαφέροντα πρόσωπα, μεγαλύτερα σε ηλικία πρόσωπα». Η σταρ του Stacked σταμάτησε να φοράει έντονο μακιγιάζ το 2023, περίπου την ίδια εποχή που λάνσαρε τη σειρά περιποίησης επιδερμίδας Sonsie. Ένα χρόνο μετά την ίδρυσή της, η Παμ ανέλαβε την εταιρεία ως συνιδιοκτήτρια το 2024. Το πρώτο της προϊόν ήταν το Cleansing Mousse της σειράς, εμπλουτισμένο με εκχύλισμα αγριοτριανταφυλλιάς και φτιαγμένο με γνώμονα τον κήπο με τις τριανταφυλλιές της στο Βανκούβερ.

Πέρα από την αλλαγή στην εμφάνισή της, η Άντερσον έχει επίσης αναζωογονήσει την καριέρα της στην υποκριτική. Κέρδισε επαίνους από τους κριτικούς για τη δραματική της ερμηνεία στην ταινία The Last Showgirl του 2024 και στη συνέχεια σημείωσε εισπρακτική επιτυχία δίπλα στον Λίαμ Νίσον στο ριμέικ του The Naked Gun. Αυτή τη στιγμή γυρίζει την ταινία "Love Is Not the Answer" του Michael Cera, μαζί με τους Jamie Dornan και Steve Coogan

11:48ΚΟΣΜΟΣ

