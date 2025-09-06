Πάμελα Άντερσον: «Δεν συμμετέχω σε διαφημιστικά κόλπα»

Η Πάμελα Άντερσον, μιλώντας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Deauville, διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες που κυκλοφόρησαν από το TMZ, οι οποίες υποστήριζαν ότι εκείνη και ο συμπρωταγωνιστής της, Λίαμ Νίσον, είχαν σκηνοθετήσει τη σχέση τους για την προώθηση της ταινίας τους «Naked Gun».

Παραλαμβάνοντας το βραβείο Deauville Talent, η 58χρονη ηθοποιός τόνισε πως «δεν συμμετέχω και δεν θα συμμετάσχω ποτέ σε διαφημιστικά κόλπα», χαρακτηρίζοντάς τα «θανατική καταδίκη».

Εξήγησε ότι προτιμά να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αναφερόμενη στις φήμες για το ειδύλλιό της με τον Νίσον, η Άντερσον δήλωσε ότι θεωρεί τέτοιες εικασίες «το μεγαλύτερο κομπλιμέντο», καθώς αποτελούν ένδειξη της αυθεντικής χημείας τους στην οθόνη.

«Ξέρω ότι θα ερωτευτώ ξανά και ξανά στο σινεμά — αυτή είναι η δουλειά μου. Αν το κάνουμε σωστά, θα το νιώσετε, σαν μια προβολή», είπε κλείνοντας η Πάμελα Άντερσον.

*Με πληροφορίες από People.com

