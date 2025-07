Πάμελα Άντερσον - Λίαμ Νίσον: Είναι τρελά ερωτευμένοι και δεν το κρύβουν

Η Πάμελα Άντερσον και ο Λίαμ Νίσον είναι σε μια σχέση «εδώ και καιρό», επιβεβαίωσε μια πηγή στη Daily Mail , με τις «σπίθες» μεταξύ τους να αναφέρονται για πρώτη φορά όταν γυρίστηκε η ταινία τους Naked Gun τον Μάιο του 2024 στην Ατλάντα της Τζόρτζια.

Η 58χρονη Πάμελα και ο 73χρονος Λίαμ Νίσον- φιλήθηκαν στο κόκκινο χαλί κατά την προώθηση της κωμωδίας υψηλού προφίλ στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο. «Η Παμ έλκεται πολύ από τον Λίαμ επειδή είναι απόλυτα ανοιχτός στον τρόπο σκέψης και ζωής της, και ιδιαίτερα στην προσέγγισή της στη φήμη, η οποία είναι εντυπωσιακή», λέει μια πηγή στην Daily Mail. «Έχει πει σε φίλους ότι είναι ερωτευμένος και κάνει πολλά γλυκά πράγματα γι' αυτήν, όπως να της στέλνει λουλούδια και να περνάει χρόνο με τους γιους και τα σκυλιά της».

Η πηγή σημείωσε ότι κατάφεραν να κρατήσουν τον έρωτά τους κρυφό, περνώντας χρόνο στο σπίτι της στον Καναδά. «Η Παμ μαγειρεύει και φροντίζει τους κήπους στο σπίτι... είναι όμορφο και ελκυστικό και πολύ εκτός Χόλιγουντ και ο Λίαμ το λατρεύει αυτό», είπε η ανώνυμη πηγή. «Πραγματικά εμπλέκεται».

Το βράδυ της Δευτέρας στην πρεμιέρα τους στη Νέα Υόρκη, η Άντερσον υπαινίχθηκε ότι ήταν τρελά ερωτευμένη όταν πήγε να φιλήσει τον Νίσον στα χείλη πριν αποτραβηχτεί κατά τη διάρκεια της κοινής τους συνέντευξης στο ET.

Και οι δύο μίλησαν στο Extra: Η Πάμελα είπε για την οικοδόμηση της σχέσης τους: «Απλώς αρέσει ο ένας στον άλλον». Ο Λίαμ πρόσθεσε: «Απλώς αναπτύχθηκε φυσικά. Δεν το πιέσαμε, απλώς το αφήσαμε να αναπτυχθεί».

Έγραψε επίσης στο Instagram: «Love is in the Air». Η πλήρης ανάρτηση έγραφε: «Μια όμορφη βραδιά στην πρεμιέρα του Naked Gun στη Νέα Υόρκη... ευχαριστούμε όλους όσοι ήρθατε να γελάσετε μαζί μας...Love is in the Air».

H είδηση κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2024 όταν ο Νίσον είπε ότι αγαπούσε το πρώην μοντέλο του Playboy. Δήλωσε στο People: «Με την Πάμελα, καταρχάς, είμαι τρελά ερωτευμένος. Είναι απλά καταπληκτική η συνεργασία μας. Δεν μπορώ να την επαινέσω αρκετά, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν εχει τεράστιο εγωισμό. Απλώς έρχεται για να κάνει τη δουλειά της. Είναι αστεία και τόσο εύκολη στη συνεργασία»

Η Άντερσον είπε ότι ο Νίσον είναι «ο τέλειος κύριος» και «αναδεικνύει τον καλύτερο εαυτό σου... με σεβασμό, καλοσύνη και βαθιά εμπειρία. Ήταν απόλυτη τιμή να συνεργαστώ μαζί του». Και είπε στο EW: «Σίγουρα έχουμε μια πολύ ειλικρινή, πολύ στοργική σχέση. Είναι καλός άνθρωπος». Ο Νίσον είχε πει με χιούμορ ότι το αγαπημένο του μέρος στο Naked Gun ήταν τα γυρίσματα «των σκηνών σεξ» με την Άντερσον.