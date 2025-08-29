Η μεγαλύτερη απάτη της χρονιάς: Ο Λίαμ Νίσον και η Πάμελα Άντερσον δεν ήταν ζευγάρι

Η κοινή προώθηση της Πάμε Άντερσον και του Λίαμ Νίσον για την ταινία «The Naked Gun» είχε… τους θαυμαστές να παραληρούν με τις φήμες φλερτ, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας ήταν όλα μέρος ενός PR «παιχνιδιού».

Πηγές με άμεση γνώση των γεγονότων αναφέρουν ότι η όλη «αγάπη» μεταξύ Πάμελα και Λίαμ ήταν στημένη από τις ομάδες δημοσίων σχέσεων των ηθοποιών και την Paramount, ενώ η ταινία βρισκόταν ακόμη σε γυρίσματα την άνοιξη του 2024. Στην πραγματικότητα, οι δύο ηθοποιοί δεν είχαν δει ο ένας τον άλλον από τη στιγμή που σταμάτησαν τα γυρίσματα τον Ιούνιο του 2024 έως την έναρξη της τουρνέ προώθησης τον Ιούλιο του 2025.

Ένα από τα στοιχεία του διαφημιστικού τρικ ήταν οι δηλώσεις της Πάμελα ότι έφτιαχνε μέχρι... μάφινς και προζυμένιο ψωμί για τον Λίαμ, κάτι που εκείνος φέρεται να υποστήριζε στις συνεντεύξεις πριν από την πρεμιέρα. Η συμπεριφορά αυτή φαίνεται πλέον ότι αποτελούσε μέρος της στρατηγικής επικοινωνίας, καθαρά ρόλος για τα μάτια του κοινού και όχι πραγματικότητα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι Pamela και Liam δεν είχαν ποτέ καν ιδιωτικά δείπνα. Κάθε φορά που έτρωγαν μαζί, υπήρχαν βοηθοί στο τραπέζι, με καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα και μηδενική ρομαντική διάσταση.