Pamela Anderson: «Δεν μπορείς να μην ερωτευτείς τον Liam Neeson»

Η Pamela Anderson μίλησε για τη χημεία της με τον Liam Neeson. Η 58χρονη ηθοποιός και ο 73χρονος εμφανίστηκαν πρόσφατα στο κόκκινο χαλί για να προωθήσουν τη νέα τους ταινία, «The Naked Gun», η οποία βγήκε στους κινηματογράφους την Παρασκευή, 1 Αυγούστου.

«Δεν μπορείς να μην ερωτευτείς τον Λίαμ Νίσον», παραδέχθηκε πρόσφατα σε συνέντευξή της η Πάμελα Άντερσον. Μάλιστα, η γνωστή από το Baywatch, «Σι Τζέι», αποκάλυψε ότι όταν χρειάστηκε να συνεργαστούν για τη νέα τους ταινία ήταν «νευρικής» αλλά αποδείχθηκε «ευγενικός».

Η Pamela Anderson σημείωσε «είναι τόσο γενναιόδωρος και υποστηρικτός που δεν μπορείς παρά να τον ερωτευτείς». Μαλιστα, η 56χρονη ηθοποιός συμπλήρωσε: «Έχουμε χημεία και, ξέρετε, έχει αυτή την αίσθηση του χιούμορ του μικρού αγοριού. Ναι, είναι αστείος. Στα γυρίσματα, δεν νομίζω ότι σπάσαμε πάρα πολύ, αλλά στις πρόβες, θα παίζαμε και θα γελούσαμε λίγο».

Η 56χρονη ηθοποιός δεν επιβεβαίωσε αν τελικά είναι ζευγάρι με τον Liam Neeson με κάποιους να διαρρέουν στα ταμπλόιντς ότι όλα γίνονται για την προώθηση της ταινίας τους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Πάμελα Άντερσον θαυμάζει τον 73χρονο ηθοποιό.