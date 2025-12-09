Μπαλί: Συνελήφθη η πορνοστάρ Bonnie Blue μαζί με 17 άνδρες για παραβίαση των νόμων περί πορνογραφίας

Η πορνοστάρ αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο φυλάκιση έως και 15 ετών

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μπαλί: Συνελήφθη η πορνοστάρ Bonnie Blue μαζί με 17 άνδρες για παραβίαση των νόμων περί πορνογραφίας

Η Μπόνι Μπλου

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Βρετανίδα πορνοστάρ και δημιουργός περιεχομένου για ενηλίκους Μπόνι Μπλου, κατά κόσμον Τία Μπίλινγκερ, συνελήφθη στο Μπαλί στο πλαίσιο έρευνας για παράνομη παραγωγή πορνογραφικού υλικού. Η 26χρονη, γνωστή για την έντονη δημόσια παρουσία της και τις συχνές προκλήσεις στα social media, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών βάσει της αυστηρής αντιπορνογραφικής νομοθεσίας της Ινδονησίας.

Η σύλληψη της Μπλου έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, έπειτα από επιχείρηση σε βίλα στο Μπαντούνγκ, όπου οι αρχές – σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post – εντόπισαν ενδείξεις πως γινόταν παραγωγή «ρητά σεξουαλικού περιεχομένου» με τη συμμετοχή ξένων τουριστών. Μαζί της προσήχθησαν 17 άνδρες, εκ των οποίων οι 15 Αυστραλοί έχουν πλέον αφεθεί ελεύθεροι.

Κατασχέσεις και «BangBus»: Τι βρήκαν οι αρχές

Κατά τη διάρκεια των εφόδων, η αστυνομία κατέσχεσε επαγγελματικό εξοπλισμό κινηματογράφησης, προφυλακτικά, σκευάσματα σεξουαλικής ενίσχυσης και ένα μικρό γαλάζιο φορτηγάκι με την ονομασία «Bonnie Blue’s BangBus» τυπωμένη στα πλαϊνά.

Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα, ανάρτησεις στα κοινωνικά δίκτυα όπου η δημιουργός φέρεται να προσκαλούσε νεαρούς ενήλικες «Schoolies» άνω των 18 ετών – δηλαδή αποφοίτους που επισκέπτονται το Μπαλί για διακοπές – σε συμμετοχή σε γυρίσματα.

Η Μπλου έχει απασχολήσει ξανά τη διεθνή επικαιρότητα, καθώς έγινε viral συμμετέχοντας σε «ντοκιμαντέρ» όπου υποστήριξε ότι συνευρέθηκε με 1.057 άνδρες μέσα σε 12 ώρες.

Ενδεχόμενη φυλάκιση ή απέλαση;

Παρότι η πιθανότητα βαριάς καταδίκης παραμένει ανοιχτή, Ινδονήσιοι νομικοί εκτιμούν ότι η υπόθεση ίσως καταλήξει σε διοικητική απέλαση. Ο δικηγόρος μεταναστευτικού δικαίου, Φίλο Ντελάνο δήλωσε ότι σε πολλές ανάλογες υποθέσεις οι αρχές προτιμούν την άμεση απομάκρυνση των ξένων υπηκόων αντί για χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες.

Ωστόσο, ο νομικός σύμβουλος Κριστ Άντι Ρικάρντο Τούρνιπ, προειδοποίησε πως η παραγωγή πορνογραφικού υλικού στο έδαφος της Ινδονησίας αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα, με ανώτατη ποινή έως 12 έτη φυλάκισης μαζί με τις πιθανές πρόσθετες κατηγορίες βάσει της νομοθεσίας περί διαδικτυακής απρεπούς συμπεριφοράς. «Κάθε άτομο εντός της Ινδονησίας υπόκειται στους ίδιους νόμους, χωρίς εξαιρέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αβέβαιο το μέλλον της

Παρότι οι άνδρες που προσήχθησαν μαζί της έχουν πλέον αφεθεί ελεύθεροι, η Μπόνι Μπλου παραμένει υπό επίσημη έρευνα, με τις αρχές να επεξεργάζονται το ψηφιακό υλικό και τις κατασχέσεις από τις εφόδους.

Το αν θα βρεθεί σύντομα σε πτήση απέλασης ή αν θα οδηγηθεί σε δίκη με σοβαρό κίνδυνο πολυετούς κάθειρξης παραμένει άγνωστο. Το σίγουρο είναι ότι το διαφημιστικό κόλπο με τους «Schoolies» που σχεδίαζε η 26χρονη στο Μπαλί έχει μετατραπεί σε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις της καριέρας της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:39ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με εγκατάλειψη 11χρονου στη Λαμία - Ανθρωποκυνηγητό για τον ασυνείδητο οδηγό

11:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Οι διαιτητές των ελληνικών ομάδων σε Europa League και Conference League

11:34LIFESTYLE

Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του - Η αηδιαστική κίνηση στην πίστα

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Μπαλί: Συνελήφθη η πορνοστάρ Bonnie Blue μαζί με 17 άνδρες για παραβίαση των νόμων περί πορνογραφίας

11:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Youth League, Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 2-0: Ηττήθηκαν και περιμένουν οι Νέοι στη «παγωμένη» Αστάνα

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από τον αρχηγό του Βασιλικού Ναυτικού: Η Βρετανία κινδυνεύει να χάσει τον Ατλαντικό από τη Ρωσία

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: O λόγος που καλύπτει πάντα το πρόσωπό του σε δημόσιους χώρους

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο εισέβαλε σε είσοδο πολυκατοικίας

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός ανάμεσα σε ανήλικες μαθήτριες - Πώς αντέδρασαν οι γονείς

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Η άλλη όψη στα μπλόκα: Τούρτα έκπληξη αγροτών σε αστυνομικό - To viral βίντεο με το ευχαριστώ τους

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει η κυνική ομολογία ενός από τους δράστες στον Χολαργό: «Δεν δώσαμε επτά μαχαιριές, δώσαμε μόνο τρεις»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Διεύρυνση και αναβάθμιση της γκάμας του Ranger

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τη Mπριζίτ Μακρόν: Αποκάλεσε «βρωμιάρες σκύλες» φεμινίστριες που διέκοψαν παράσταση - Το viral βίντεο

10:30LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Συνεχείς εξετάσεις για την τραγουδίστρια μετά τη λιποθυμία της στις πρόβες του Voice

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Αεροσκάφος συγκρούεται με αυτοκίνητο σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο μετά από αναγκαστική προσγείωση

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Κατέρρευσε ο αντιδήμαρχος Σπύρος Γάτος μέσα στο Δημαρχείο - Υπέστη καρδιακό επεισόδιο

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις για την απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτι σε βάρος του Γιάννη Λάλα

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Το πιο επικίνδυνο ταξίδι στον κόσμο: Η περιγραφή δημοσιογράφου «κόβει» την ανάσα

10:03ΚΟΣΜΟΣ

«Ζωντανός Νοστράδαμος»: Η πιο τρομακτική πρόβλεψη του για το 2026

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου - «Αποχωρούμε ειρηνικά», δήλωσαν οι αγρότες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:55ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει η κυνική ομολογία ενός από τους δράστες στον Χολαργό: «Δεν δώσαμε επτά μαχαιριές, δώσαμε μόνο τρεις»

08:50ΕΛΛΑΔΑ

«Τη διμοιρία των Χανίων θα την είχαν λιντσάρει» - Επιχειρησιακό χάλι, καταγγέλλει η Ένωση Αστυνομικών

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Τραμπ πιέζει για ειρήνη, ο Πούτιν προετοιμάζεται για περισσότερο πόλεμο

09:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πώς αντέδρασε ο Μητσοτάκης στις εικόνες αγροτών να καταδιώκουν αστυνομικούς

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Μπαλί: Συνελήφθη η πορνοστάρ Bonnie Blue μαζί με 17 άνδρες για παραβίαση των νόμων περί πορνογραφίας

11:34LIFESTYLE

Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του - Η αηδιαστική κίνηση στην πίστα

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Το καλύτερο τυρί στον κόσμο είναι ελληνικό - Στις κορυφαίες η ελληνική κουζίνα

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Η άλλη όψη στα μπλόκα: Τούρτα έκπληξη αγροτών σε αστυνομικό - To viral βίντεο με το ευχαριστώ τους

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τη Mπριζίτ Μακρόν: Αποκάλεσε «βρωμιάρες σκύλες» φεμινίστριες που διέκοψαν παράσταση - Το viral βίντεο

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: O λόγος που καλύπτει πάντα το πρόσωπό του σε δημόσιους χώρους

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταξη ύψους 1.700 ευρώ το μήνα για τους πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα - Ποιοι οι δικαιούχοι

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με εγκατάλειψη 11χρονου στη Λαμία - Ανθρωποκυνηγητό για τον ασυνείδητο οδηγό

10:03ΚΟΣΜΟΣ

«Ζωντανός Νοστράδαμος»: Η πιο τρομακτική πρόβλεψη του για το 2026

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Με εγκεφαλική αιμορραγία η Μις Τζαμάικα - Δίνει μάχη για τη ζωή της - Η ανακοίνωση των καλλιστείων

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο «Φραπές» που έγινε Κομανέτσι, το top 10 του Μαρινάκη, oι τρικλοποδιές του Νίκου στον Οδυσσέα, το πρώτο θύμα της... χαράς του εξώστη, το deal Prodea – Παπαλέκα και τα καρφιά Μυτιληναίου στην Κομισιόν

10:30LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Συνεχείς εξετάσεις για την τραγουδίστρια μετά τη λιποθυμία της στις πρόβες του Voice

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου - «Αποχωρούμε ειρηνικά», δήλωσαν οι αγρότες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Δεκεμβρίου της Αγίας Άννης: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ