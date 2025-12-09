Μπαλί: Συνελήφθη η πορνοστάρ Bonnie Blue μαζί με 17 άνδρες για παραβίαση των νόμων περί πορνογραφίας

Η Βρετανίδα πορνοστάρ και δημιουργός περιεχομένου για ενηλίκους Μπόνι Μπλου, κατά κόσμον Τία Μπίλινγκερ, συνελήφθη στο Μπαλί στο πλαίσιο έρευνας για παράνομη παραγωγή πορνογραφικού υλικού. Η 26χρονη, γνωστή για την έντονη δημόσια παρουσία της και τις συχνές προκλήσεις στα social media, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών βάσει της αυστηρής αντιπορνογραφικής νομοθεσίας της Ινδονησίας.

Η σύλληψη της Μπλου έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, έπειτα από επιχείρηση σε βίλα στο Μπαντούνγκ, όπου οι αρχές – σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post – εντόπισαν ενδείξεις πως γινόταν παραγωγή «ρητά σεξουαλικού περιεχομένου» με τη συμμετοχή ξένων τουριστών. Μαζί της προσήχθησαν 17 άνδρες, εκ των οποίων οι 15 Αυστραλοί έχουν πλέον αφεθεί ελεύθεροι.

Κατασχέσεις και «BangBus»: Τι βρήκαν οι αρχές

Κατά τη διάρκεια των εφόδων, η αστυνομία κατέσχεσε επαγγελματικό εξοπλισμό κινηματογράφησης, προφυλακτικά, σκευάσματα σεξουαλικής ενίσχυσης και ένα μικρό γαλάζιο φορτηγάκι με την ονομασία «Bonnie Blue’s BangBus» τυπωμένη στα πλαϊνά.

Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα, ανάρτησεις στα κοινωνικά δίκτυα όπου η δημιουργός φέρεται να προσκαλούσε νεαρούς ενήλικες «Schoolies» άνω των 18 ετών – δηλαδή αποφοίτους που επισκέπτονται το Μπαλί για διακοπές – σε συμμετοχή σε γυρίσματα.

Η Μπλου έχει απασχολήσει ξανά τη διεθνή επικαιρότητα, καθώς έγινε viral συμμετέχοντας σε «ντοκιμαντέρ» όπου υποστήριξε ότι συνευρέθηκε με 1.057 άνδρες μέσα σε 12 ώρες.

Ενδεχόμενη φυλάκιση ή απέλαση;

Παρότι η πιθανότητα βαριάς καταδίκης παραμένει ανοιχτή, Ινδονήσιοι νομικοί εκτιμούν ότι η υπόθεση ίσως καταλήξει σε διοικητική απέλαση. Ο δικηγόρος μεταναστευτικού δικαίου, Φίλο Ντελάνο δήλωσε ότι σε πολλές ανάλογες υποθέσεις οι αρχές προτιμούν την άμεση απομάκρυνση των ξένων υπηκόων αντί για χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες.

Ωστόσο, ο νομικός σύμβουλος Κριστ Άντι Ρικάρντο Τούρνιπ, προειδοποίησε πως η παραγωγή πορνογραφικού υλικού στο έδαφος της Ινδονησίας αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα, με ανώτατη ποινή έως 12 έτη φυλάκισης μαζί με τις πιθανές πρόσθετες κατηγορίες βάσει της νομοθεσίας περί διαδικτυακής απρεπούς συμπεριφοράς. «Κάθε άτομο εντός της Ινδονησίας υπόκειται στους ίδιους νόμους, χωρίς εξαιρέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αβέβαιο το μέλλον της

Παρότι οι άνδρες που προσήχθησαν μαζί της έχουν πλέον αφεθεί ελεύθεροι, η Μπόνι Μπλου παραμένει υπό επίσημη έρευνα, με τις αρχές να επεξεργάζονται το ψηφιακό υλικό και τις κατασχέσεις από τις εφόδους.

Το αν θα βρεθεί σύντομα σε πτήση απέλασης ή αν θα οδηγηθεί σε δίκη με σοβαρό κίνδυνο πολυετούς κάθειρξης παραμένει άγνωστο. Το σίγουρο είναι ότι το διαφημιστικό κόλπο με τους «Schoolies» που σχεδίαζε η 26χρονη στο Μπαλί έχει μετατραπεί σε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις της καριέρας της.

Διαβάστε επίσης