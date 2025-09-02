Βραζιλία: «Έκαψε» 6 ποδοσφαιριστές η φωτογραφία με σταρ ερωτικών ταινιών - Αποβλήθηκαν από την ομάδα

Μεγάλη συζήτηση στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο έχει ανοίξει μετά την απόφαση της Atletico Goianiense να αποβάλει έξι παίκτες από την ομάδα U-17 εξαιτίας μιας φωτογραφίας που κυκλοφόρησε με την ηθοποιό ταινιών ενηλίκων Ελίζα Σάντσες και έγινε viral στα social media.

Η αντίδραση των οπαδών και του διοικητικού συμβουλίου δεν άργησε να έρθει. Η πράξη των παικτών επικρίθηκε σκληρά τόσο από τους οπαδούς του συλλόγου όσο και από τους τεχνικούς διευθυντές, οι οποίοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την εικόνα που προβάλλεται και την απόδοση της ομάδας.

H κύρωση δεν άργησε να έρθει και επιβλήθηκε για «λόγους απειθαρχίας και κακής απόδοσης», την ώρα που ο σύλλογος βρίσκεται στην τελευταία θέση του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος U-17.

Το διοικητικό συμβούλιο της ομάδας έκρινε ότι η συμπεριφορά των παικτών παραβίαζε τους εσωτερικούς κανόνες του συλλόγου και αντανακλούσε την έλλειψη δέσμευσης σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή για το ίδρυμα.

Η Ελίζα, η πρωταγωνίστρια της φωτογραφίας, είναι μια πολύ γνωστή φιγούρα στον τομέα της ψυχαγωγίας ενηλίκων στη Βραζιλία. Γεννημένη στο Ρίο ντε Τζανέιρο, η Σάντσες έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία της να αφήσει πίσω της την καριέρα της στον κινηματογράφο ενηλίκων για να αφιερωθεί στη διαιτησία ποδοσφαίρου.

Η ηθοποιός παραπονήθηκε ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να κάνει αυτό το βήμα είναι η προκατάληψη που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει στο γήπεδο. «Ήταν πάντα το όνειρό μου ως παιδί, αλλά η ζωή με έκανε να το ξεχάσω. Αποφάσισα ότι φέτος θα εγγραφώ και τελικά θα ξεκινήσω την πορεία μου για να γίνω διαιτητής ποδοσφαίρου», δήλωσε η Ελίζα μετά την εγγραφή της στην Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Ρίο ντε Τζανέιρο.