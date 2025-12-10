Η εξομολόγηση Ρωσίδας σεξεργάτριας στο Ντουμπάι: «Ένιωσα σαν φτηνό κουρέλι, αλλά τώρα βγάζω πολλά»

Η ιστορία της Νατάσα (όπως είναι το ψευδώνυμό της), μιας νεαρής Ρωσίδας που δηλώνει «επαγγελματίας που πουλά το σώμα και τις δεξιότητές της», φωτίζει το παρασκήνιο της ανοχής που υπάρχει γύρω από τη βιομηχανία του σεξ στο Ντουμπάι, παρότι η πορνεία παραμένει παράνομη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Νατάσα γεννήθηκε στη Μόσχα και μετά την αποφοίτησή της από ιατρική σχολή μετανάστευσε στο Ντουμπάι. Αρχικά εργάστηκε ως σερβιτόρα, με μισθό περίπου 350 δολάρια τον μήνα. Όπως περιγράφει στο σερβικό μέσο Zena, οκτώ μήνες αργότερα αποφάσισε να αλλάξει πορεία.

Η πρώτη της εμπειρία ως εργαζόμενη του σεξ δεν ήταν ευχάριστη, όμως τη δελέασε η αμοιβή: «Ένιωσα σαν ένα φτηνό κουρέλι. Σταμάτησα για τρεις μήνες, αλλά όταν χρειάστηκα χρήματα και κατάλαβα ότι μπορούσα να κερδίζω σε ένα βράδυ περισσότερα απ’ ό,τι σε έναν μήνα σερβιρίσματος, γύρισα πίσω. Με κάθε νέο πελάτη γινόταν πιο εύκολο. Το έβλεπα απλώς σαν δουλειά».

Πελάτες πλούσιοι Άραβες που βλέπουν τις λευκές γυναίκες ως «εξωτισμό»

Οι περισσότεροι πελάτες της είναι πλούσιοι Άραβες και, όπως λέει, για εκείνους «οι λευκές γυναίκες είναι καθαρός εξωτισμός». Στην αρχή, οι άνδρες προτιμούσαν «φυσικά κορίτσια», όμως οι τάσεις άλλαξαν: «Τώρα ζητούν κοπέλες με μεγάλα, τεχνητά στήθη και χείλη». Η ίδια επένδυσε σε αισθητικές παρεμβάσεις για να αποκτήσει αυτό που αποκαλεί «premium status», που της επιτρέπει να χρεώνει έως και 2.000 δολάρια τη βραδιά. Προσθέτει ότι οι Ευρωπαίες γυναίκες πληρώνονται συνήθως περισσότερο από άλλες εθνικότητες.

Παρότι λέει πως «στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είχε προβλήματα», περιγράφει και εμπειρίες που την τρόμαξαν. «Ένας πελάτης ήρθε θυμωμένος και ήθελε να με δέσει και να μην κάνει τίποτα, απλώς να με βλέπει ανίκανη να κινηθώ. Άλλος ήθελε να τον δέσω εγώ. Κατά τα άλλα, υπήρχαν απλές απαιτήσεις για προκαταρκτικά ή συγκεκριμένα εσώρουχα».

Διπλή ζωή απέναντι στους γονείς της

Η Νατάσα έχει μιλήσει ανοιχτά στη μητέρα της για το επάγγελμά της, όμως στον πατέρα της έχει πει πως εργάζεται ως αεροσυνοδός. Παράλληλα, τους στηρίζει οικονομικά στέλνοντας χρήματα σε τακτική βάση. Τα υψηλά της έσοδα τα επενδύει στο χρηματιστήριο, αξιοποιώντας –όπως λέει– τη «λογική και εκπαίδευσή» της από τα χρόνια της ιατρικής.

Η πραγματικότητα μιας βιομηχανίας που λειτουργεί στη σκιά

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Monde, περίπου 40.000 γυναίκες δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία του σεξ στο Ντουμπάι. Παρότι η πορνεία απαγορεύεται επίσημα, οι αρχές φαίνεται να την ανέχονται, επιτρέποντας σε ένα παράλληλο σύστημα να ανθεί κάτω από την επιφάνεια της πολυτέλειας και του πλούτου.