Άγριο έγκλημα στη Βρετανία: Σκότωσε τη σύντροφό του με κουζινομάχαιρο επειδή την «κόλλησε» ΣΜΝ

Ένας 26χρονος Αμερικάνος φοιτητής από αρκετά εύπορη οικογένεια, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της 31χρονης συντρόφου του στο Λονδίνο, σε μια τραγική υπόθεση που ξεκίνησε από έναν καυγά για σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα.

Ο Joshua Michals προσπάθησε να διαφύγει από τις συνέπειες του εγκλήματος, παίρνοντας Uber για να επιστρέψει στο σπίτι του, αφήνοντας πίσω του μια αιματοβαμμένη σκηνή.

Στις 20 Μαρτίου 2024, στον χώρο διαμονής της Zhe Wang στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, ο Michals επιτέθηκε στη σύντροφό του με μαχαίρι, μαχαιρώνοντάς την στο πρόσωπο και ασκώντας πίεση στον λαιμό της μέχρι τον θάνατο.

Παρά το γεγονός ότι η Wang παρέμεινε ζωντανή για περίπου 30 έως 60 λεπτά μετά την επίθεση, ο Michals δεν κάλεσε ασθενοφόρο παρά μόνο μετά από τέσσερις ώρες, ενώ πέταξε το τηλέφωνό της και το φαγητό που της είχε φέρει.

Η Wang και ο Michals είχαν γνωριστεί στο πανεπιστήμιο Goldsmiths του Λονδίνου, όπου εκείνη σπούδαζε για να γίνει δασκάλα και εκείνος έκανε μεταπτυχιακό στην κινηματογραφία.

Η σχέση τους είχε εντάσεις, κυρίως όταν η Wang ανακάλυψε ένα εξάνθημα στο σώμα της και κατηγόρησε τον Michals ότι της μετέδωσε σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα. Η ίδια εκφράστηκε με σκληρά λόγια προς εκείνον λίγες μέρες πριν τον θάνατό της, κατηγορώντας τον για ψευδείς ενέργειες και πιέσεις.

Κατά τη διάρκεια της δίκης στο Old Bailey, ο Joshua Michals κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της Zhe Wang και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Η οικογένειά του, με γονείς που κατέχουν σημαντικές θέσεις σε επιχειρήσεις, βρέθηκε στο δικαστήριο, έχοντας προσλάβει κορυφαίο δικηγόρο. Οι φίλοι του περιγράφουν τον Michals ως ένα άτομο με καλή ανατροφή και χωρίς προφανή σημάδια βίας, γεγονός που προσθέτει σοκ στην υπόθεση.