Χειροπέδες σε οργανωμένο οπάδο στη Θεσσαλονίκη - Έκρυβε αεροβόλο όπλο και φωτοβολίδες στο σπίτι του

Στη σύλληψη ενός 47χρονου οργανωμένου οπαδού για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα και τις φωτοβολίδες προχώρησαν την Τρίτη (09/12) αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη τη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, οργανωμένος οπαδός ομάδας, για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και τις φωτοβολίδες.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, ενώ ύστερα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αεροβόλο πιστόλι, που λειτουργεί με αμπούλες – φιαλίδια διοξειδίου του άνθρακα, γεμιστήρας με -14- μεταλλικά σφαιρίδια, καθώς και -2- ναυτικές φωτοβολίδες αλεξίπτωτου.

Ο συλληφθείς, ο οποίος στο παρελθόν έχει απασχολήσει για διάφορες παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης