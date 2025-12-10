Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο
Η μηχανή του νεαρού εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες
Τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, με έναν 23χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο.
Το τροχαίο έγινε γύρω στις 22:45 στο 16ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, εξετράπη της πορείας της στο ύψος της Θέρμης και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.
Συνέπεια της πρόσκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 23χρονου.
Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.
