Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο

Η μηχανή του νεαρού εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο
ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, με έναν 23χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 22:45 στο 16ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, εξετράπη της πορείας της στο ύψος της Θέρμης και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.

Συνέπεια της πρόσκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 23χρονου.

Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.

