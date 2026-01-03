Επικοινωνία Χαρίτση - Γεραπετρίτη για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα να καταδικάσει την επιβολή

«Ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός» η αμερικανική επέμβαση διαμηνύει ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ

Newsbomb

Επικοινωνία Χαρίτση - Γεραπετρίτη για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα να καταδικάσει την επιβολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τον υπ. Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη επικοινώνησε ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ Αλέξης Χαρίτσης ζητώντας άμεση ενημέρωση για την κατάσταση στη Βενεζουέλα και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς και για την ασφάλεια της ελληνικής κοινότητας της χώρας.

Ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ σε ανάρτησή του τονίζει ότι «η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα δεν είναι απλώς και μόνο μία ακόμη στρατιωτική επιχείρηση. Είναι ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός. Παραπέμπει στις σκοτεινές εποχές που οι ΗΠΑ αντιμετώπιζαν τη Λατινική Αμερική ως δοκιμαστικό σωλήνα για την εγκαθίδρυση δικτατορικών καθεστώτων και την επιβολή νεοφιλελεύθερων πολιτικών».

«Αυτή είναι η πολιτική Τραμπ. Δεν ενδιαφέρεται ούτε για τη δημοκρατία ούτε για την ασφάλεια των λαών αλλά για μπίζνες με τον έλεγχο ορυκτών πόρων και γεωπολιτικών ζωνών. Όσοι μιλούσαν για «απομονωτισμό» του MAGA σήμερα διαψεύδονται με βόμβες», τονίζει ο κ. Χαρίτσης.

Ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να υπερασπιστεί το διεθνές δίκαιο «συνολικά, σταθερά και αταλάντευτα. Όχι α λα καρτ ούτε κρυπτόμενη πίσω από την ανύπαρκτη γεωπολιτικά ΕΕ, μια ΕΕ που από τη μία θέλει να εμφανίζεται ως «παράγοντας σταθερότητας» και από την άλλη παρακολουθεί ως αμήχανος θεατής νομιμοποιώντας ουσιαστικά μια διαρκή κατάσταση πολέμου.

Ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μάλιστα, η Ελλάδα οφείλει να καταδικάσει ξεκάθαρα τη λογική της στρατιωτικής επιβολής που παραβιάζει τον ίδιο τον Ιδρυτικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

«Ο κόσμος δεν χρειάζεται άλλους «σερίφηδες». Χρειάζεται κανόνες, σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και πολιτικές λύσεις. Κάθε άλλη επιλογή μάς φέρνει πιο κοντά σε έναν γενικευμένο, ανεξέλεγκτο και μόνιμο πόλεμο — και αυτό δεν είναι ούτε κάτι μακρινό ούτε κάτι αφηρημένο. Είναι επικίνδυνα κοντά. Και μας αφορά όλες και όλους», καταλήγει ο κ. Χαρίτσης.

Παράλληλα σε ανάρτησή του και ο Γραμματέας της ΝΕΑΡ Γαβριήλ Σακελλαρίδης τονίζει:

«Δεν είναι ότι δεν το περίμενε κανείς, αλλά ο τρομακτικός κρότος της βαρβαρότητας στον πλανήτη είναι πιο εκκωφαντικός όταν αυτή λαμβάνει χώρα.

Η επίθεση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα δεν έχει να κάνει με τα ναρκωτικά. Αυτά είναι επιχειρήματα που ούτε το ίδιο το αμερικανικό κατεστημένο δεν παίρνει σοβαρά.

Γίνεται για το πετρέλαιο που εξάγει η Βενεζουέλα στην Κίνα και τον σημαντικό ορυκτό της πλούτο που πρέπει να τεθεί υπό τον αμερικανικό έλεγχο. Αυτό ήταν εμφανές από την έκθεση για την Στρατηγική της Εθνικής Ασφάλειας που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος τον Δεκέμβριο, που έλεγε ότι στην «αυλή μας» την Λατινική Αμερική, αφεντικά είμαστε εμείς.

Η σύλληψη του εκλεγμένου ηγέτη της Βενεζουέλας και η απαγωγή του από τους Αμερικανούς είναι πράξη βαρβαρότητας.

Επι πάνω από δύο δεκαετίες οι κυρώσεις των αμερικανών έχουν προσπαθήσει να διαλύσουν την κοινωνία και την οικονομία της Βενεζουελας. Ο αντίκτυπος τους έχει υπάρξει πολύ σκληρός, σε μια χώρα που ο λαός της δεν αποδέχτηκε να αλλάξει πολιτική ρότα μέσα από εκλογές.

Τώρα οι ΗΠΑ προχωρούν στο ξεκαθάρισμα με τις δημοκρατικές εκκρεμότητες. Αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας απέναντι στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:07ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Βανδαλισμός στον Δημοτικό Κήπο – Έκοψαν μπαμπού 80 ετών

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Η Μόσχα «προτρέπει την Ουάσινγκτον να απελευθερώσει τον Μαδούρο»

18:01ΚΟΣΜΟΣ

LIVE - Νέες δηλώσεις Τραμπ για την επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Στο πιο σκοτεινό «μαγικό μέρος στον κόσμο» - Νέος θάνατος στη Disney World

17:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ακραία τουρκική πρόκληση: Έκαναν παρεμβολή μέσω ασυρμάτου και συναινετική νηοψία σε πλοίο πόντισης οπτικής ίνας μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κορίνα Ματσάδο: «Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την εξουσία»

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Κοσμοσυρροή στο 40ήμερο μνημόσυνο για τον θάνατο του Ραφαήλ- Γεωργίου Γαλυφιανάκη

17:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Δ. Γιαννακόπουλος στην ομάδα: «Σεβασμός στη μεγαλύτερη φανέλα– Δεν κοιμήθηκα ούτε εγώ ούτε ο κόσμος»

17:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Εξωτερικών: «Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα»

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία για Βενεζουέλα: «Η σύλληψη Μαδούρο παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου»

17:23ΚΟΣΜΟΣ

«Βαθιά σοκαρισμένη» η Κίνα: «Η ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο»

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά στο Βερολίνο

17:16ΚΟΣΜΟΣ

«Επικίνδυνο προηγούμενο» για τον ΟΗΕ η σύλληψη του Μαδούρο

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ενώπιον της οποίας κατηγορήθηκε ο Νικολάς Μαδούρο;

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Άντρας έχασε τη ζωή του στα νερά του Στρυμόνα, έπειτα από ανατροπή βάρκας

16:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: «Οι ΗΠΑ αιματοκυλούν και την Βενεζουέλα» - Πορεία σήμερα προς την αμερικανική πρεσβεία

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 50χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη ενώ κοιμόταν - Τον έσυραν με τη σύζυγό του από το κρεβάτι

16:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνία Χαρίτση - Γεραπετρίτη για Βενεζουέλα: «Η Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος του ΣΑ του ΟΗΕ να καταδικάσει τη λογική της στρατιωτικής επιβολής»

16:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Βενεζουέλα: «Ε.Ε. και Ελλάδα να καταδικάσουν τις παράνομες ενέργειες Τραμπ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στις Σέρρες: Στον διοικητή της Πυροσβεστικής Άνω Πορόιας, Κώστα Γκίνη ανήκει η σορός που εντοπίστηκε- Βρέθηκε και το αυτοκίνητό του

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό από τη Βόρεια Ιταλία αλλάζει τα Θεοφάνεια - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη ενώ κοιμόταν - Τον έσυραν με τη σύζυγό του από το κρεβάτι

08:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά κύματα ψύχους - Πώς θα κάνουμε Θεοφάνεια

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά 2026: «Πλημμύρισαν» τα νοσοκομεία της Λάρισας από περιστατικά μέθης

16:05ΕΘΝΙΚΑ

Μπήκαμε στη Σχολή Ικάρων: Έτσι προετοιμάζονται οι αυριανοί πιλότοι μας για να υπερασπίσουν τους αιθέρες του Αιγαίου

17:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ακραία τουρκική πρόκληση: Έκαναν παρεμβολή μέσω ασυρμάτου και συναινετική νηοψία σε πλοίο πόντισης οπτικής ίνας μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μεγάλες καθυστερήσεις στη Θήβα – Ταλαιπωρία στην επιστροφή των εκδρομέων

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Πήγαιναν να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου αλλά τους... πρόλαβε η αρκούδα

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Άντρας έχασε τη ζωή του στα νερά του Στρυμόνα, έπειτα από ανατροπή βάρκας

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα – Σίλια Φλόρες: Ποια είναι η «Σιδηρά Κυρία» του Τσαβισμού που συνελήφθη μαζί με τον Μαδούρο

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Νέες δηλώσεις Τραμπ: Παρακολουθούσα την επιχείρηση σε πραγματικό χρόνο - Γιατί είπε «δεν είμαστε πλέον περίγελος»

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος αλλάζει τα δεδομένα τον Γενάρη στην Ελλάδα - Η πρώτη εκτίμηση για ψύχος

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

10:33ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διπλώματα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να τα αντικαταστήσουν από τις 19 Ιανουαρίου 2026

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Ήταν νόμιμη η αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα; Το διεθνές δίκαιο και η δοξασία Kerr-Frisbie

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Η αιθαλομίχλη «πνίγει» το Ναύπλιο: Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι για τη χρόνια ρύπανση που προκαλούν βιομηχανικές μονάδες

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

12:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξαναέγραψε ιστορία ο Αντετοκούνμπο: Πρώτος μπροστά από Καρίμ Αμπντούλ – Τζαμπάρ, Όσκαρ Ρόμπερτσον!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ