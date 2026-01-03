Με τον υπ. Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη επικοινώνησε ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ Αλέξης Χαρίτσης ζητώντας άμεση ενημέρωση για την κατάσταση στη Βενεζουέλα και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς και για την ασφάλεια της ελληνικής κοινότητας της χώρας.



Ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ σε ανάρτησή του τονίζει ότι «η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα δεν είναι απλώς και μόνο μία ακόμη στρατιωτική επιχείρηση. Είναι ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός. Παραπέμπει στις σκοτεινές εποχές που οι ΗΠΑ αντιμετώπιζαν τη Λατινική Αμερική ως δοκιμαστικό σωλήνα για την εγκαθίδρυση δικτατορικών καθεστώτων και την επιβολή νεοφιλελεύθερων πολιτικών».



«Αυτή είναι η πολιτική Τραμπ. Δεν ενδιαφέρεται ούτε για τη δημοκρατία ούτε για την ασφάλεια των λαών αλλά για μπίζνες με τον έλεγχο ορυκτών πόρων και γεωπολιτικών ζωνών. Όσοι μιλούσαν για «απομονωτισμό» του MAGA σήμερα διαψεύδονται με βόμβες», τονίζει ο κ. Χαρίτσης.



Ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να υπερασπιστεί το διεθνές δίκαιο «συνολικά, σταθερά και αταλάντευτα. Όχι α λα καρτ ούτε κρυπτόμενη πίσω από την ανύπαρκτη γεωπολιτικά ΕΕ, μια ΕΕ που από τη μία θέλει να εμφανίζεται ως «παράγοντας σταθερότητας» και από την άλλη παρακολουθεί ως αμήχανος θεατής νομιμοποιώντας ουσιαστικά μια διαρκή κατάσταση πολέμου.

Ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μάλιστα, η Ελλάδα οφείλει να καταδικάσει ξεκάθαρα τη λογική της στρατιωτικής επιβολής που παραβιάζει τον ίδιο τον Ιδρυτικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».



«Ο κόσμος δεν χρειάζεται άλλους «σερίφηδες». Χρειάζεται κανόνες, σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και πολιτικές λύσεις. Κάθε άλλη επιλογή μάς φέρνει πιο κοντά σε έναν γενικευμένο, ανεξέλεγκτο και μόνιμο πόλεμο — και αυτό δεν είναι ούτε κάτι μακρινό ούτε κάτι αφηρημένο. Είναι επικίνδυνα κοντά. Και μας αφορά όλες και όλους», καταλήγει ο κ. Χαρίτσης.



Παράλληλα σε ανάρτησή του και ο Γραμματέας της ΝΕΑΡ Γαβριήλ Σακελλαρίδης τονίζει:



«Δεν είναι ότι δεν το περίμενε κανείς, αλλά ο τρομακτικός κρότος της βαρβαρότητας στον πλανήτη είναι πιο εκκωφαντικός όταν αυτή λαμβάνει χώρα.

Η επίθεση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα δεν έχει να κάνει με τα ναρκωτικά. Αυτά είναι επιχειρήματα που ούτε το ίδιο το αμερικανικό κατεστημένο δεν παίρνει σοβαρά.

Γίνεται για το πετρέλαιο που εξάγει η Βενεζουέλα στην Κίνα και τον σημαντικό ορυκτό της πλούτο που πρέπει να τεθεί υπό τον αμερικανικό έλεγχο. Αυτό ήταν εμφανές από την έκθεση για την Στρατηγική της Εθνικής Ασφάλειας που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος τον Δεκέμβριο, που έλεγε ότι στην «αυλή μας» την Λατινική Αμερική, αφεντικά είμαστε εμείς.

Η σύλληψη του εκλεγμένου ηγέτη της Βενεζουέλας και η απαγωγή του από τους Αμερικανούς είναι πράξη βαρβαρότητας.

Επι πάνω από δύο δεκαετίες οι κυρώσεις των αμερικανών έχουν προσπαθήσει να διαλύσουν την κοινωνία και την οικονομία της Βενεζουελας. Ο αντίκτυπος τους έχει υπάρξει πολύ σκληρός, σε μια χώρα που ο λαός της δεν αποδέχτηκε να αλλάξει πολιτική ρότα μέσα από εκλογές.

Τώρα οι ΗΠΑ προχωρούν στο ξεκαθάρισμα με τις δημοκρατικές εκκρεμότητες. Αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας απέναντι στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό».