Ο Μαδούρο αντιμέτωπος με «την πλήρη οργή της αμερικανικής δικαιοσύνης» - Το βαρύ κατηγορητήριο

H αιφνίδια επιχείρηση των Αμερικανών στη Βενεζουέλα τα ξημερώματα του Σαββάτου κατέληξε στη σύλληψη, όπως ανακοίνωσε με την ολοκλήρωσή της ο Πρόεδρος Τραμπ του προέδρου της χώρας Νίκολας Μαδούρο.

Προηγήθηκαν εβδομάδες στενής πολιορκία από θαλάσσης από αμερικανικά πολεμικά με στοχευμένες επιχειρήσεις κατά πλοίων τα οποία - σύμφωνα με τις ΗΠΑ, μετέφεραν ναρκωτικά.

Βασική κατηγορία που απευθύνει στον Μαδούρο η κυβέρνηση Τραμπ είναι πως έχει συνωμοτήσει για να κατακλυστούν οι ΗΠΑ με παράνομα ναρκωτικά.

Ο Μαδούρο κατηγορήθηκε το 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ ως προέδρου, για εισαγωγής κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ είχε προσφέρει τότε αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σύλληψή του.

Αυτό το ποσό αυξήθηκε στα 25 εκατομμύρια δολάρια κατά τις τελευταίες ημέρες της θητείας του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν και διπλασιάστηκε στα 50 εκατομμύρια δολάρια τον Αύγουστο του 2025, αφού ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του ως πρόεδρος.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι ο Μαδούρο είναι επικεφαλής μιας οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών που ονομάζεται Cartel de los Soles και έχει χαρακτηρίσει την ομάδα ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Μαδούρο κατηγορήθηκε στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης το 2020 για ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών.

Το Σάββατο το πρωί, η Γενική Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών Παμ Μπόντι δήλωσε ότι ο Μαδούρο «σύντομα θα αντιμετωπίσει την πλήρη οργή της αμερικανικής δικαιοσύνης σε αμερικανικό έδαφος σε αμερικανικά δικαστήρια».

Είπε ότι ο Μαδούρο θα αντιμετωπίσει πολλαπλές κατηγορίες για όπλα, εκτός από τις κατηγορίες για ναρκωτικά που αντιμετωπίζει.

Σε μια ανάρτηση στο X, η Μπόντι επανέλαβε ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του είχαν κατηγορηθεί στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

«Ο Νίκολας Μαδούρο κατηγορείται για συνωμοσία ναρκωτικών-τρομοκρατίας, συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών μηχανισμών και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών μηχανισμών κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύντομα θα αντιμετωπίσουν την πλήρη οργή της αμερικανικής δικαιοσύνης σε αμερικανικό έδαφος στα αμερικανικά δικαστήρια», έγραψε η Μπόντι.

«Εκ μέρους ολόκληρου του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Τραμπ που είχε το θάρρος να απαιτήσει λογοδοσία εκ μέρους του αμερικανικού λαού και ένα τεράστιο ευχαριστώ στον γενναίο στρατό μας που διεξήγαγε την απίστευτη και εξαιρετικά επιτυχημένη αποστολή σύλληψης αυτών των δύο φερόμενων διεθνών εμπόρων ναρκωτικών», πρόσθεσε.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

Ο γερουσιαστής Τομ Κότον, Ρεπουμπλικάνος από το Αρκάνσας, επανέλαβε επίσης στο X ότι ο Μαδούρο «κατηγορήθηκε σε αμερικανικό δικαστήριο πριν από σχεδόν έξι χρόνια για διακίνηση ναρκωτικών και ναρκοτρομοκρατία».

«Ο Νίκολας Μαδούρο δεν ήταν απλώς ένας παράνομος δικτάτορας. Διηύθυνε επίσης μια τεράστια επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών», έγραψε ο Κότον.

Ο γερουσιαστής πρόσθεσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε ότι ο Μαδούρο «θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη για τα εγκλήματά του κατά των πολιτών μας».

