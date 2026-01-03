«Επικίνδυνο προηγούμενο» για τον ΟΗΕ η σύλληψη του Μαδούρο
Αντιδράσεις κι από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είναι έντονα ανήσυχος από την ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, η οποία δημιουργεί «ένα επικίνδυνο προηγούμενο», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.
«Ο Γενικός Γραμματέας συνεχίζει να τονίζει τη σημασία του πλήρους σεβασμού - από όλους - του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ανησυχεί βαθιά για το γεγονός ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν έχουν τηρηθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ.
