«Επικίνδυνο προηγούμενο» για τον ΟΗΕ η σύλληψη του Μαδούρο

Αντιδράσεις κι από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είναι έντονα ανήσυχος από την ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, η οποία δημιουργεί «ένα επικίνδυνο προηγούμενο», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

«Ο Γενικός Γραμματέας συνεχίζει να τονίζει τη σημασία του πλήρους σεβασμού - από όλους - του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ανησυχεί βαθιά για το γεγονός ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν έχουν τηρηθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ.

