Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε μαντρότοιχο - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό νεαρού οδηγού σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Γύρω στις 07:00, αυτοκίνητο που κινείτο προς το Ασβεστοχώρι εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μαντρότοιχο, στην είσοδο του οικισμού. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του οχήματος, όπως αναφέρει το thestival.gr.

Στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική όμως τελικά δεν χρειάστηκε να επιχειρήσει.

Ο οδηγός, ηλικίας 27 ετών, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης.

Διαβάστε επίσης