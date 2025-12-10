Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε μαντρότοιχο - Στο νοσοκομείο ο οδηγός
Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε μαντρότοιχο
Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό νεαρού οδηγού σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
Γύρω στις 07:00, αυτοκίνητο που κινείτο προς το Ασβεστοχώρι εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μαντρότοιχο, στην είσοδο του οικισμού. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του οχήματος, όπως αναφέρει το thestival.gr.
Στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική όμως τελικά δεν χρειάστηκε να επιχειρήσει.
Ο οδηγός, ηλικίας 27 ετών, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης.
