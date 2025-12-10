Σοβαρό τροχαίο στο Αγρίνιο: Διασωληνωμένος δικυκλιστής έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος φορούσε κράνος, τραυματίστηκε στο κεφάλι

Σοβαρό τροχαίο στο Αγρίνιο: Διασωληνωμένος δικυκλιστής έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (09/12), όταν μοτοσικλέτα που κινούνταν προς Αγρίνιο συγκρούστηκε με ΙΧ που κινούταν προς Δοκίμι Αιτωλοακαρνανίας, όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε να στρίψει προς βενζινάδικο που βρισκόταν στην αριστερή πλευρά του δρόμου.

Από τη σύγκρουση ο δικυκλιστής, ο οποίος φορούσε κράνος, τραυματίστηκε στο κεφάλι, καθώς σύρθηκε στο έδαφος. Διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου έχοντας τις αισθήσεις του, όπου και κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του

Στο σημείο έσπευσαν σταθμός του ΕΚΑΒ και δύναμη της τροχαίας που ενεργεί τις σχετικές έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

*Με πληροφορίες από Agriniopress

