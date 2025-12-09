Τροχαίο με εγκατάλειψη 11χρονου στη Λαμία - Ανθρωποκυνηγητό για τον ασυνείδητο οδηγό

Ο 11χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας

Τροχαίο με εγκατάλειψη 11χρονου στη Λαμία - Ανθρωποκυνηγητό για τον ασυνείδητο οδηγό
Αρχείου - Eurokinissi
Ένα νεαρό αγόρι, ηλικίας μόλις 11 ετών παρασύρθηκε από όχημα και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε στη Λαμία.

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη νωρίς το βράδυ της Δευτέρας (8/12/25), στην αρχή της οδού Αθηνών, στο ύψος των γραμμών. Ένα 11χρονο αγόρι τραυματίστηκε -ευτυχώς ελαφρά- όταν παρασύρθηκε από ένα λευκό επιβατικό Ι.Χ.

Το ατύχημα συνέβη όταν ο ανήλικος προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα, κοντά στη διασταύρωση με την οδό Σμύρνης.

Το σοκ της εγκατάλειψης

Ο οδηγός του λευκού οχήματος δεν σταμάτησε για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στο παιδί, αλλά αντίθετα εγκατέλειψε αμέσως το σημείο. Οι αρχές της Τροχαίας Λαμίας έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του ασυνείδητου οδηγού.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το lamiareport, ο 11χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας για την παροχή των πρώτων βοηθειών και προληπτικούς ελέγχους. Η Τροχαία Λαμίας διεξάγει ήδη την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

