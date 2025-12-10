Αναδρομικά: Ξεκίνησε η καταβολή των «κομμένων» του μνημονίου - Ποιοι θα τα πάρουν και με τόκο 6%

Εντόκως, με 6% τον μήνα, επιστρέφουν με καθυστέρηση οι περικοπές της περιόδου Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016 σε 370.000 συνταξιούχους που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Με τόκο έως 7 ετών, ύψους 6% τον μήνα, καταβάλλονται σταδιακά αλλά με μεγάλη καθυστέρηση τα αναδρομικά 11 μηνών στους 370.000 συνταξιούχους οι οποίοι είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν.

Παράλληλα σε εκκρεμότητα βρίσκεται η καταβολή προσαυξήσεων και αναδρομικών σε 39.129 συνταξιούχους με 30 και άνω έτη ασφάλισης (συνταξιοδοτηθέντες μετά το 2016). Την ίδια ώρα ο ΕΦΚΑ αρνείται να καταβάλει αυξήσεις και αναδρομικά σε χιλιάδες συνταξιούχους οι οποίοι αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016, κυρίως από Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών και ειδικών κλάδων, αλλά δεν είδαν να υπολογίζεται στις επικουρικές τους η προβλεπόμενη προσαύξηση για εισφορές άνω του 6%.

Ειδικότερα:

1 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11ΜΗΝΟΥ: Την καταβολή αναδρομικών έως 4.000 ευρώ για το 11μηνο μεταξύ 11 Ιου νίου 2015 και 12 Μαΐου 2016 εξακολουθεί να αναμένει ένα ποσοστό συνταξιούχων, λόγω γραφειοκρατικών καθυστερήσεων – ακόμα και με καθυστέρηση δύο ετών. Τα ποσά αυτά αφορούν κυρίως περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις καθώς και στα δώρα, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ του 2020. Τα αναδρομικά δικαιούνται περίπου 370.000 συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη και κερδίζουν στα Πρωτοδικεία, αφού ο ΕΦΚΑ δεν ασκεί εφέσεις. Εκτός διεκδικήσεων έμειναν οριστικά συνταξιούχοι που δεν κατέθεσαν προσφυγές. Οι συνταξιούχοι που κατέθεσαν προσφυγές παίρνουν τα αναδρομικά με τόκους ως και 7 ετών. Οι τόκοι μπορεί να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 1.000 ευρώ ανάλογα με το ύψος των αναδρομικών, καθώς υπολογίζονται από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης. Τα αναδρομικά του 11μήνου καταβάλλονται με τόκο 6%. Σύμφωνα με εργατολόγους που χειρίζονται αυτές τις υποθέσεις, ένα 5%, δηλαδή περίπου 10.000–20.000 δικαιούχοι, έχουν εισπράξει ποσά τα οποία κυμαίνονται από 2.500 έως 3.000 ευρώ συν τους τόκους 6%.

2 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ: Περίπου 40.000 συνταξιούχοι οι οποίοι αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016 δικαιούνται αναδρομικά κύριων συντάξεων από τον Νόμο Βρούτση (ν. 4670/2020) παρότι έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης τα οποία δεν έχουν λάβει. Πρόκειται για 39.449 κύριες συντάξεις που αντιστοιχούν σε 39.129 συνταξιούχους που δεν έχουν ακόμη λάβει τα αναδρομικά που δικαιούνται, καθώς εκκρεμεί ο επανυπολογισμός τους. Τα μεγαλύτερα υπόλοιπα εντοπίζονται στους συνταξιούχους του πρώην ΙΚΑ με 11.540 συντάξεις σε εκκρεμότητα, στο Δημόσιο με 9.162 και στον πρώην ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ με 13.005 περιπτώσεις. Ακολουθούν οι επιστημονικοί φορείς του πρώην ΕΤΑΑ – το ΤΣΑ με 1.476 και το ΤΣΜΕΔΕ με 858 εκκρεμότητες –, ενώ μικρότερα ταμεία, όπως ΟΓΑ και ΝΑΤ, συνθέτουν το υπόλοιπο μωσαϊκό.

Οι νέες αυξήσεις ισχύουν από τον Οκτώβριο του 2019, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να λαμβάνουν και αναδρομικά. Σε πολλές περιπτώσεις τα ποσά κυμαίνονται από 3.000 έως 5.000 ευρώ για ασφαλισμένους με 35–36 χρόνια, ενώ για όσους έχουν 40 έτη και υψηλό συντάξιμο μισθό τα ποσά μπορεί να ξεπεράσουν τις 8.500 ευρώ.

Στα 31 έτη ασφάλισης αντιστοιχεί προσαύξηση 1,08% στην ανταποδοτική σύνταξη. Στα 40 έτη η προσαύξηση φτάνει το 7,2%, ενώ σε ενδιάμεσες περιπτώσεις εφαρμόζονται αναλογικά ποσοστά.

Κύκλοι του ΕΦΚΑ τονίζουν ότι για τον επανυπολογισμό δεν χρειάζεται να γίνεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο, αφού ο φορέας γνωρίζει τις περιπτώσεις και θα προχωρήσει ο ίδιος στις απαραίτητες ενέργειες. Ο ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι το έργο του επανυπολογισμού των κύριων συντάξεων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, με τους τελευταίους υπολογισμούς και τις πληρωμές να γίνονται μέχρι τις αρχές του 2026.

3 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: Χιλιάδες συνταξιούχοι που αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016, κυρίως από Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών και ειδικών κλάδων, δεν είδαν να υπολογίζεται στις επικουρικές τους η προβλεπόμενη προσαύξηση για εισφορές άνω του 6%. Ο ΕΦΚΑ δηλώνει ότι σε αυτή την κατηγορία συνταξιούχων δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δοθούν αναδρομικά. Σύμφωνα με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης, οι υπηρεσίες ενημερώνουν ότι «δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο ή δικαστική απόφαση» που να επιτρέπει νέο επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων. Στο έγγραφο του ΕΦΚΑ, πάντως, ξεκαθαρίζεται ότι μόνον «εμπρόθεσμες ενστάσεις» – εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης συνταξιοδότησης – «εξετάζονται κανονικά». Έτσι διαπιστώνεται σωρεία αιτήσεων για επανυπολογισμό–επανεξέταση της επικουρικής σύνταξης.

Οι διαφορές φτάνουν έως και τα 16.800 ευρώ, ενώ σε μηνιαία βάση οι επικουρικές θα έπρεπε να είναι αυξημένες κατά 200 έως 300 ευρώ, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και τις εισφορές.

Οι συνταξιούχοι οι οποίοι εκτιμούν ότι δεν έχει υπολογιστεί σωστά η προσαύξηση μπορούν να:

-Ελέγξουν αν το Ταμείο τους προέβλεπε εισφορές άνω του 6%.

-Επιβεβαιώσουν ότι οι εισφορές είχαν καταβληθεί έως και το 2014.

-Εξετάσουν την απόφαση απονομής επικουρικής.

-Υποβάλουν αίτηση επανυπολογισμού στον ΕΦΚΑ, αν η προσαύξηση απουσιάζει.

