Αυξήσεις και αναδρομικά στα Σώματα Ασφαλείας - Αναλυτικοί πίνακες και ποσά

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υφυπουργού, οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στα μισθολόγια των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ αναδρομικά από την 1η-10-2025

Αυξήσεις και αναδρομικά στα Σώματα Ασφαλείας - Αναλυτικοί πίνακες και ποσά
Αναδρομικά για τρεις μήνες, που θα κυμαίνονται από 150 έως 1.545 ευρώ, θα λάβουν τον ερχόμενο Δεκέμβριο πάνω από 75.000 αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας, μέσω της εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων για την αναβάθμιση των μισθολογίων τους, που ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή.

Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν στις αυξήσεις μηνιαίων αποδοχών, από 50 έως 515 ευρώ, που προκύπτουν για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο με βάση τις ρυθμίσεις για τα νέα μισθολόγια.

Υψηλόβαθμοι

Εκτός του εύρους των παραπάνω ποσών βρίσκονται οι Αρχηγοί της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, στους οποίους θα καταβληθεί αύξηση 1.045 ευρώ τον μήνα, αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου. Για τους υψηλόβαθμους αυτούς αξιωματικούς τα αναδρομικα θα κυμανθούν από 3.135 ευρώ έως 5.205 ευρώ.

Οι αυξήσεις αυτές θα προκύψουν από την αναβάθμιση των μισθολογίων τους, την οποία προβλέπει το πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της οποίας τις λεπτομέρειες εφαρμογής διευκρινίζει αναλυτική εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που υπεγράφη και εκδόθηκε πρόσφατα από τον αρμόδιο υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αθανάσιο Πετραλιά.

Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 75.855. Από αυτούς οι 55.207 είναι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, οι 12.448 είναι στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και οι 8.200 είναι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του Λιμενικού.

Τι προβλέπεται

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υφυπουργού, οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στα μισθολόγια των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ αναδρομικά από την 1η-10-2025, είναι οι εξής:

1 Ο βασικός μισθός για κάθε αξιωματικό και υπαξιωματικό θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και στο ποσό που προκύπτει θα εφαρμόζεται προσαύξηση με έναν συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό. Για τη μισθολογική κατάταξη των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας προβλέπονται 4 διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευσή τους. Για κάθε κατηγορία ορίζονται 20 μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 20.

Κάθε στέλεχος κατατάσσεται στο εισαγωγικό Μ.Κ. της κατηγορίας στην οποία ανήκει, πλην των στελεχών που κατατάσσονται στο Μ.Κ. που αντιστοιχεί στα συνολικά έτη υπηρεσίας τους και στην τυχόν αναγνωρισμένη προϋπηρεσία τους μέχρι και την 30ή.09.2025.

2 Για τη μισθολογική εξέλιξη των στελεχών, όλων των κατηγοριών, από το κατώτερο στο αμέσως ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο θα απαιτείται υπηρεσία τριών (3) ετών στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο και δύο (2) ετών για κάθε επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο. Επίσης, για τη μισθολογική εξέλιξη των στελεχών από το κατώτερο Μ.Κ. στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο Μ.Κ. Περαιτέρω, η εξέλιξη των στελεχών στα Μ.Κ. της κατηγορίας που ανήκουν θα διενεργείται ανεξάρτητα από τη βαθμολογική εξέλιξη αυτών.

3 Οι βασικοί μισθοί, όπως θα διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή των συντελεστών προσαύξησης θα στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα του ευρώ. Εστω στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας, με βαθμό Αστυνόμου Β’, κατηγορίας Α’, με 15 έτη συνολικής υπηρεσίας. Δικαιούται να λαμβάνει βασικό μισθό 1.860 € [1.824 (Μ.Κ. 8) χ 1,02 = 1.860,48].

Ειδικές κατηγορίες

4 Ο βασικός μισθός των μαθητών των Παραγωγικών Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας διαμορφώνεται ως εξής:

* Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και αντίστοιχοι (π.χ. Δόκιμοι Σημαιοφόροι) των Σωμάτων Ασφαλείας λαμβάνουν το 54% του βασικού μισθού του Μ.Κ. 1 της Κατηγορίας Α’ (713€) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και τις αντίστοιχες, το 56% του βασικού μισθού του Μ.Κ. 1 της Κατηγορίας Α’ (739€) κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης, καθώς και το 58% του βασικού μισθού του Μ.Κ. 1 της Κατηγορίας Α’ (766€) κατά το τέταρτο έτος φοίτησης.

* Οι Δόκιμοι Αστυφύλακες και αντίστοιχοι (π.χ. Δόκιμοι Πυροσβέστες) των Σωμάτων Ασφαλείας λαμβάνουν το 33% του βασικού μισθού του Μ.Κ. 1 της Κατηγορίας Β’ (378€) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας και τις αντίστοιχες και το 35% του βασικού μισθού του Μ.Κ. 1 της Κατηγορίας Β’ (401€) κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών φοίτησης.

* Μαθητές που προέρχονται από τα Σώματα Ασφαλείας συνεχίζουν να λαμβάνουν το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών που αντιστοιχεί στον εκάστοτε βαθμό που κατέχουν.

Ολοι οι ως άνω βασικοί μισθοί (των μαθητών των Παραγωγικών Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας) στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα του ευρώ.

Επιδόματα και αποζημιώσεις

Πέρα από τον βασικό μισθό, στους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας παρέχονται και τα εξής επιδόματα και παροχές κατά μήνα:

* Οικογενειακή παροχή.

* Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας.

* Επίδομα θέσης ευθύνης.

* Επίδομα διοίκησης, χορηγούμενο στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που υπηρετούν σε συγκεκριμένες θέσεις διοίκησης, όπως αυτές καθορίζονται με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού, κατόπιν εισήγησης του αρχηγού κάθε Σώματος. Με κοινή απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του εν λόγω επιδόματος.

* Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, το οποίο λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών εργασίας του αποδεδειγμένα εργάζεται πέραν των πέντε (5) ημερών την εβδομάδα, χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 46€ για κάθε επιπλέον ημέρα πραγματικής απασχόλησης. Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 3,33€ ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης. Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής αποζημίωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.

* Στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και του νομού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους 130 ευρώ. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές Μαρώνειας και Φαναρίου (Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης), Πόρτο Λάγος, Οθωνών, Σαγιάδας και Σκύρου και στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν στα εγγύτερα τμήματα και σταθμούς προς τα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης).

Επίδομα κινδύνου

* Τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (όπως πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων καταστροφέων, δυτών, Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας, Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών, Μονάδων Αποκατάστασης Τάξης, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, υπηρεσίας γραφείου λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, κλιμακίου ειδικών αποστολών Λιμενικού Σώματος) που παρέχονται στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας εξακολουθούν να καταβάλλονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις.

* Στο αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί στα Αστυνομικά Τμήματα Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής καταβάλλεται το ειδικό μηνιαίο επίδομα μετακίνησης στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν έως την 30ή 09.2025.

* Το πυροσβεστικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, οι πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων και οι Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία για την κάλυψη των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών δασοπυρόσβεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και εφόσον η κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς ορίζεται ως υψηλή (3), πολύ υψηλή (4) ή κατάσταση συναγερμού (5) στα γεωγραφικά όρια της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης όπου ανήκει, δύναται να διατίθεται για εκτέλεση πρόσθετης υπηρεσίας για περιπολία, εφόσον το επιθυμεί, κατόπιν έγκρισης του οικείου Διοικητή, μέχρι τέσσερα (4) οκτάωρα τον μήνα, πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας, με την καταβολή αποζημίωσης. Η εν λόγω αποζημίωση ορίζεται στο ύψος που προβλέπεται για την πέραν του πενθημέρου εργασία του προσωπικού αυτού, προσαυξημένη κατά 20%, ήτοι στα 55,20€ και χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις. Επίσης ορίζεται ότι το ως άνω προσωπικό δύναται να εκτελεί έως 16 επιπλέον οκτάωρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Νέα κλιμάκια και μισθοί (Σώματα Ασφαλείας)

ΚΛΙΜΑΚΙΟΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄
2039 – 40 και άνω3.000 €2.346 €2.192 €1.975 €
1937 – 38,992.936 €2.300 €2.149 €1.917 €
1835 – 36,992.878 €2.255 €2.107 €1.861 €
1733 – 34,992.822 €2.211 €2.036 €1.807 €
1631 – 32,992.740 €2.147 €1.967 €1.755 €
1529 – 30,992.600 €2.064 €1.900 €1.703 €
1427 – 28,992.456 €1.985 €1.836 €1.654 €
1325 – 26,992.328 €1.909 €1.774 €1.606 €
1223 – 24,992.207 €1.836 €1.714 €1.559 €
1121 – 22,992.092 €1.765 €1.656 €1.514 €
1019 – 20,991.992 €1.697 €1.600 €1.469 €
917 – 18,991.897 €1.612 €1.521 €1.427 €
815 – 16,991.824 €1.543 €1.449 €1.385 €
713 – 14,991.754 €1.477 €1.380 €1.345 €
611 – 12,991.687 €1.413 €1.332 €1.306 €
59 – 10,991.622 €1.352 €1.287 €1.268 €
47 – 8,991.560 €1.294 €1.243 €1.231 €
35 – 6,991.500 €1.238 €1.201 €1.195 €
23 – 4,991.410 €1.185 €1.160 €1.160 €
10 – 2,991.320 €1.145 €1.100 €1.100 €

Κατηγορία Α’: Στελέχη που προέρχονται από τις παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας, κατατασσόμενοι απευθείας ή με διαγωνισμό ή μετατασσόμενοι στο Σώμα των αξιωματικών από την ονομασία τους ως αξιωματικών, καθώς και αξιωματικοί πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ειδικών καθηκόντων ή ειδικών υπηρεσιών.

Κατηγορία Β’: Υπαξιωματικοί, ανθυπαστυνόμοι και αντίστοιχοι και αξιωματικοί που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας και του ν.δ.649/1970 (Α’ 176), καθώς και αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων.

Κατηγορία Γ’: Ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες, οι οποίοι εντάσσονται στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, καθώς και πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων που καταλαμβάνουν μόνιμες οργανικές θέσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων επί Θητεία, οι οποίοι καταλαμβάνουν μόνιμες οργανικές θέσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατηγορία Δ’: Ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας, πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων επί θητεία και πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επί θητεία (ΠΕΘ).

Συντελεστές Προσαύξησης Βασικών Μισθών Σωμάτων Ασφαλείας

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
Αρχηγός ΕΛΑΣ και αντίστοιχοι1,80
Υπαρχηγός ΕΛΑΣ και αντίστοιχοι1,50
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,23
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,14
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,10
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,061,15
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,041,14
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,031,13
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β’ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,021,12
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,011,111,14
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,001,071,13
ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,041,11
ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,021,07
ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,011,04
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ

ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

 1,001,03
ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ/ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΕΣ/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
ΒΑΘΜΟΣΠΟΣΟ

ΣΕ €

ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ490
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ470
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ460
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ440
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ435
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ425
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ415
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ325
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β’ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ260
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ230
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β’ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ220
ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ200
ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ190
ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ180
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΑΣ155
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ145
ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ/ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΕΣ/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ205

Σημείωση: Το επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας προσαυξάνεται κατά 70 ευρώ για τα στελέχη που είναι έγγαμα ή έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης (συμπεριλαμβανομένων των εν διαστάσει ευρισκομένων) χωρίς τέκνα ή έχουν τέκνα, για τα οποία, όμως, δεν καθίστανται δικαιούχοι της οικογενειακής παροχής. Για τα στελέχη που έχουν ένα ή περισσότερα τέκνα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της προαναφερόμενης οικογενειακής παροχής, το εν λόγω επίδομα προσαυξάνεται κατά 130 ευρώ, ανεξάρτητα του εάν τα εν λόγω στελέχη είναι άγαμα ή τελούν σε διάσταση, διάζευξη ή χηρεία.

Σε περίπτωση συζύγων ή συμβιούντων με σύμφωνο συμβίωσης που αμείβονται και οι δύο (2) με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου (δηλαδή είναι και οι δύο εν ενεργεία στελέχη των Σ.Α.), η ως άνω προσαύξηση καταβάλλεται και στους δύο (2).

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΣΠΟΣΟ ΣΕ €
ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ600
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ500
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ400
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ350
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ300
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ200
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ150
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ100

Νέο μισθολόγιο κατηγορίας Δ’

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ/ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΙΣΧΥΟΝ ΒΑΣΙΚΟΣΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
51.156 €1.219 €63 €
41.114 €1.183 €69 €
31.114 €1.183 €69 €
21.072 €1.122 €50 €
11.072 €1.122 €50 €
01.053 €1.122 €69 €

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

