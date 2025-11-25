Αναδρομικά: Τι θα πάρουν πίσω οι συνταξιούχοι - Αναλυτικοί πίνακες και ποσά

Αναδρομικά ως και 4.527 ευρώ πληρώνονται στους συνταξιούχους για περικοπές 11 μηνών στις επικουρικές τους συντάξεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες επαναβεβαιώθηκαν από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.

Τα δικαστήρια έκριναν οριστικά και αμετάκλητα ότι οι περικοπές που επιβλήθηκαν στις επικουρικές συντάξεις και στα Δώρα από τον Ιούνιο του 2016 ως τον Μάιο του 2016 με τους νόμους 4051 και 4093 του 2012 είναι αντίθετες με το Σύνταγμα διότι θίγουν το όριο της αξιοπρεπούς διαβίωσης, και ως εκ τούτου τα ποσά που κρατήθηκαν για αυτό το 11μηνο από τις επικουρικές συντάξεις όλων των ταμείων επιστρέφονται από τον ΕΦΚΑ.

Ο ΕΦΚΑ πληρώνει τα ποσά αναδρομικών εντός τριμήνου από την κοινοποίηση των δικαστικών αποφάσεων.

Οι αγωγές αυτές (όσες έχουν εκδικαστεί, όσες δικάζονται, αλλά και αυτές που πρόκειται να δικαστούν) καταλήγουν στο 100% υπέρ των συνταξιούχων.

Οι συνταξιούχοι που έχουν μειώσεις στις επικουρικές τους συντάξεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν έχουν αναδρομικά όλες οι περικοπές γιατί δεν κρίθηκαν όλες αντισυνταγματικές παρά μόνον δύο.

Η ανάλυση των περικοπών παρουσιάζεται στον αποκαλυπτικό πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις».

Για παράδειγμα, συνταξιούχος από ταμείο τράπεζας με αρχική επικουρική 1.030 ευρώ (μικτά προ μειώσεων) έφτασε να παίρνει σήμερα πριν από τον φόρο 562 ευρώ. Η σύνταξη μειώθηκε κατά 50% αλλά τα αναδρομικά που δικαιούται είναι μόνον από τις μειώσεις των νόμων 4051 και 4093 που για τη συγκεκριμένη σύνταξη είναι 185 ευρώ και 112 ευρώ τον μήνα αντίστοιχα. Για 11 μήνες οι δύο μειώσεις είναι 3.267 ευρώ. Σε αυτό το ποσό προστίθενται και τα Δώρα που είναι δύο μηνιαίες επικουρικές συντάξεις των 630 ευρώ (μετά η μείωση του νόμου 4093). Οπότε το σύνολο των αναδρομικών είναι 4.527 ευρώ.

Ωστόσο παρότι οι περικοπές αφορούν περίπου 1,2 εκατ. συνταξιούχους που λαμβάνουν επικουρική σύνταξη, τα αναδρομικά καταβάλλονται σε περίπου 380.000 συνταξιούχους. Ο λόγος είναι γιατί στον νόμο 4714/2020, με τον οποίο πληρώθηκαν σε όλους τους συνταξιούχους τα αναδρομικά του 11μήνου για τις περικοπές κύριες συντάξεις, μπήκε διάταξη που λέει ότι επιπλέον αναδρομικά από περικοπές επικουρικών συντάξεων δικαιούνται μόνον οι συνταξιούχοι που διεκδίκησαν τις περικοπές δικαστικά έχοντας καταθέσει αγωγές ως τον Ιούλιο του 2020. Η διάταξη δημιουργεί αδικίες και χωρίζει τους συνταξιούχους σε δύο κατηγορίες -όσους κατέθεσαν αγωγή και όσους δεν προσέφυγαν στα δικαστήρια-, παρότι όλοι έχουν θιγεί από τις ίδιες περικοπές. Πέραν αυτού, υπάρχει το παράδοξο να αποφασίζεται από την κυβέρνηση ότι τα αναδρομικά των κύριων συντάξεων θα τα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι ανεξαρτήτως αγωγών ή μη, ενώ στα αναδρομικά των επικουρικών να μπαίνει ως προϋπόθεση η δικαστική τους διεκδίκηση το δικαίωμα της οποίας μάλιστα απαγορεύθηκε να ασκηθεί μετά τον Ιούλιο του 2020!

Είναι προφανές ότι για λόγους ίσης και δίκαιης μεταχείρισης η κυβέρνηση οφείλει να αποκαταστήσει τις περικοπές του 11μήνου στις επικουρικές και για τους συνταξιούχους που δεν κατέθεσαν προσφυγές.

Ποια είναι η διαδικασία καταβολής των ποσών από τον ΕΦΚΑ

Οι πληρωμές αναδρομικών ξεκλειδώνουν μετά την εκδίκαση των αγωγών. Προσοχή όμως. Το πιο κρίσιμο ζήτημα στην εκδίκαση των αγωγών είναι να αναγράφονται με ακρίβεια τα ποσά των περικοπών που διεκδικούν οι συνταξιούχοι. Αν δεν υπάρχουν τα σωστά νούμερα, το δικαστήριο ζητάει εντός 60 ημερών από τον ΕΦΚΑ να προσκομίσει αυτός τις μειώσεις που είχαν οι συνταξιούχοι στο επίμαχο 11μηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 και στη συνέχεια ορίζεται νέα δικάσιμος και εκδίδεται η πλήρης απόφαση με τα αναδρομικά. Αν λοιπόν δεν είναι σωστά τα ποσά στην αγωγή, τότε η πληρωμή των αναδρομικών θα πάρει αρκετό χρόνο.

Αφού εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση θα πρέπει να επιδοθεί στον ΕΦΚΑ και στη συνέχεια οι υπηρεσίες του θα πρέπει να εγκρίνουν την πληρωμή των ποσών με γνωμοδότηση από τον εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που γίνεται πλέον χωρίς καθυστερήσεις.

Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι είναι ότι ο χρόνος για να πάρουν τα αναδρομικά τους αρχίζει να μετρά αντίστροφα από τη στιγμή που γίνει η επίδοση της δικαστικής απόφασης στον ΕΦΚΑ.

Τα σενάρια για μείωση ή κατάργηση της εισφοράς 6%

Στο υπουργείο Εργασίας έχουν εξεταστεί διάφορα εναλλακτικά σενάρια για την ενίσχυση των επικουρικών συντάξεων ως αντίβαρο στη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που κρατά -μέχρι στιγμής- παγωμένες τις αυξήσεις.

Ενα από τα σενάρια που έχουν εξεταστεί όπως αποκαλύπτει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» είναι και η μείωση ή η κατάργηση της εισφοράς 6% που επιβάλλεται από το 2015 στις επικουρικές ως κράτηση ασθένειας.

Η πρόταση είχε υποβληθεί στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης το καλοκαίρι όταν γινόταν η προετοιμασία των μέτρων στήριξης των πολιτών που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η μείωση της εισφοράς από 6% σε 3% για παράδειγμα, θα ισοδυναμούσε με αυξήσεις από 6 ευρώ τον μήνα ως 12 ευρώ τον μήνα στις επικουρικές συντάξεις, ενώ με την κατάργησή της οι αυξήσεις θα ήταν διπλάσιες.

Το κόστος από τη μείωση στο μισό της κράτησης ασθένειας είναι περίπου στα 80 εκατ. ευρώ και με την κατάργησή της φτάνει στα 170 εκατ. ευρώ.

Ένα άλλο σενάριο περιλαμβάνει εναλλακτικά την κατάργηση της κράτησης ΕΑΣ από τις επικουρικές συντάξεις.

Και τα δυο σενάρια πάντως παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Μέχρι 4.527 ευρώ οι επιστροφές 11μήνου στις επικουρικές συντάξεις

Τα αναδρομικά από επικουρικές και Δώρα που δικαιούνται οι συνταξιούχοι ανάλογα με το ταμείο στο οποίο ανήκουν διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής:

*Για συνταξιούχους ΙΚΑ αναδρομικά από 692ευρώ ως 2.372 ευρώ.

*Για συνταξιούχους από ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών αναδρομικά από 2.193 ευρώ ως 4.527 ευρώ.

*Για συνταξιούχους Δημοσίου, αναδρομικά από 787 ευρώ ως 2.820 ευρώ.

*Για συνταξιούχους λοιπών επικουρικών ταμείων (Δικηγόρων, Εμποροϋπαλλήλων, Αρτοποιών, κ.ά.) αναδρομικά από 668 ευρώ ως 2.399 ευρώ.

*Για συνταξιούχους ΝΑΤ αναδρομικά μόνον για τη μείωση επικουρικής από τον νόμο 4093 και τα Δώρα επικουρικής από 503 ευρώ ως 1.985 ευρώ.

Έχουν ελπίδες για αναδρομικά οι συνταξιούχοι που δεν κατέθεσαν αγωγές;

Παρά τις δηλώσεις που κάνουν κατά καιρούς κυβερνητικά στελέχη, το θέμα των αναδρομικών για όσους δεν κατέθεσαν προσφυγές δεν έχει κλείσει. Οι δηλώσεις στελεχών ή και υπουργών ακόμη δεν δεσμεύουν τον πρωθυπουργό. Μπορεί να προβάλλεται ως δικαιολογία ότι «η κυβέρνηση σέβεται τις αποφάσεις των δικαστηρίων», αλλά στα αναδρομικά όσων δεν κατέθεσαν αγωγές, η απαγόρευση ήρθε με διάταξη νόμου της κυβέρνησης, που είναι άδικη και γι΄ αυτό πρέπει να αλλάξει προς όφελος των συνταξιούχων. Μια λύση θα ήταν να δοθεί ένα εφάπαξ επίδομα (π.χ.500 ευρώ) στους συνταξιούχους που δεν έκαναν προσφυγές.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Οι συνταξιούχοι που κατέθεσαν προσφυγές παίρνουν τα αναδρομικά με τόκους ως και 7 ετών. Οι τόκοι μπορεί να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 1.000 ευρώ ανάλογα με το ύψος των αναδρομικών, καθώς υπολογίζονται από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Οι νέοι συνταξιούχοι από 13/5/2016 και μετά, παίρνουν χαμηλότερες κατά κανόνα επικουρικές συντάξεις και δεν δικαιούνται αναδρομικά από περικοπές γιατί οι μειώσεις ενσωματώθηκαν στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεών τους που είναι δυσμενέστερος με τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου.

ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ-ΔΩΡΑ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 13 ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 2016

Επικουρική σύνταξη προ φόρου Αναδρομικά 11 μηνών (σύνολο από μειώσεις και Δώρα) ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ 294 € 2.372 € 262 € 1.848 € 235 € 1.658 € 212 € 1.496 € 201 € 1.418 € 191 € 992 € 181 € 939 € 176 € 762 € 160 € 692 € ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 350 € 2.820 € 323 € 2.604 € 279 € 2.248 € 233 € 1.874 € 224 € 1.579 € 199 € 1.202 € 187 € 1.128 € 175 € 1.053 € 181 € 787 € ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ 562 € 4.527 € 499 € 4.024 € 424 € 3.413 € 411 € 3.312 € 596 € 2.870 € 538 € 2.584 € 471 € 2.622 € 304 € 2.134 € 272 € 2.193 € ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 341 € 2.399 € 317 € 2.232 € 286 € 2.306 € 259 € 2.083 € 241 € 1.938 € 235 € 1.658 € 215 € 1.517 € 205 € 1.242 € 154 € 668 € ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΝΑΤ 449 € 1.985 € 381 € 1.685 € 310 € 1.371 € 262 € 1.160 € 237 € 858 € 215 € 777 € 200 € 723 € 185 € 669 € 174 € 503 €

Η ανάλυση των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις και τα αναδρομικά για τους συνταξιούχους

Αναδρομικά επικουρικών για συνταξιούχους από ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών

Αρχική επικουρική (μικτά προ μειώσεων) Επικουρική μετά την κράτηση ΕΑΣ Επικουρική μετά τη μείωση ν.4051/2012 (*) Επικουρική μετά τη μείωση ν.4093/2012 (*) Επικουρική μετά τη μείωση 5,2% (απόφαση 2014) Επικουρική σήμερα προ φόρου μετά την κράτηση ασθένειας 6% Μηνιαίες αντισυνταγματικές περικοπές Περικοπή Δώρων επικουρικής Σύνολο αναδρομικών 11 μηνών από όλες τις περικοπές Από νόμο 4051 Από νόμο 4093 1.030 € 927 € 742 € 630 € 598 € 562 € 185 € 112 € 1.260 € 4.527 € 915 € 824 € 659 € 560 € 531 € 499 € 165 € 99 € 1.120 € 4.024 € 809 € 728 € 582 € 524 € 497 € 467 € 146 € 58 € 1.048 € 3.292 € 754 € 679 € 543 € 461 € 437 € 411 € 136 € 82 € 923 € 3.321 € 629 € 572 € 458 € 412 € 391 € 368 € 114 € 46 € 824 € 2.584 € 539 € 501 € 356 € 321 € 304 € 286 € 145 € 35 € 642 € 2.622 € 478 € 449 € 359 € 306 € 290 € 273 € 90 € 53 € 611 € 2.184 € 432 € 410 € 328 € 279 € 265 € 249 € 82 € 49 € 558 € 1.999 € 389 € 373 € 300 € 270 € 256 € 241 € 73 € 30 € 540 € 1.673 € 300 € 300 € 255 € 230 € 218 € 205 € 45 € 25 € 459 € 1.229 €

(*) Αντισυνταγματικές περικοπές. Ποσά συντάξεων προ φόρου

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις [Ο πίνακας με τα ποσά που δίνουν 33 Ταμεία]

Πλεόνασμα-έκπληξη στο ύψος των 188 εκατ. ευρώ που ανοίγει τον δρόμο για να δοθούν οι πρώτες αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις ύστερα από 15 χρόνια περικοπών, θα εμφανίσει ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) του ΕΦΚΑ για το 2025.

Σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΤΕΑΕΠ που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ στις 6 Νοεμβρίου, και την οποία αποκαλύπτει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», το αρχικό πλεόνασμα των 115.279.000 ευρώ για το 2025, αναθεωρείται και φθάνει στο ύψος των 188.479.000 ευρώ.

Είναι η πρώτη φορά που ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ θα εμφανίσει τόσο μεγάλο πλεόνασμα από το 2020 και μετά, που η κυβέρνηση αποκατέστησε τις περικοπές των επικουρικών συντάξεων που είχαν υποστεί οι συνταξιούχοι από τις ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου.

Το πλεόνασμα των 188 εκατ. ευρώ, ανοίγει πλέον τον δρόμο για να ξεπαγώσουν οι αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις για περίπου 1,3 εκατ. συνταξιούχους.

Ο λόγος που δεν δίδονται αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις είναι διότι στον νόμο Κατρούγκαλου προβλέφθηκε η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τις επικουρικές, που με απλά λόγια απαγορεύει τις αυξήσεις αν το ΕΤΕΑΕΠ εμφανίζει έλλειμμα. Αντίθετα, όταν δεν υπάρχει έλλειμμα, το ταμείο μπορεί να προχωρά σε αύξηση των επικουρικών συντάξεων.

Η ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος όμως εξουδετερώνεται πλήρως με το πλεόνασμα των 188 εκατ. ευρώ που θα εμφανίσει το ΕΤΕΑΠ φέτος και πλέον η σκυτάλη των αποφάσεων περνάει στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που είναι αρμόδιο να ανάψει το πράσινο φώς για να ξεπαγώσουν οι αυξήσεις και στις επικουρικές συντάξεις όπως γίνεται ήδη από το 2023 με τις κύριες συντάξεις.

Το έγγραφο του ΕΤΕΑΕΠ που πιστοποιεί το πλεόνασμα των 188 εκατ. ευρώ για το 2025, δεν αφήνει πλέον καμία αμφιβολία ότι το ταμείο όχι μόνον μπορεί να «αντέξει» τις αυξήσεις αλλά ακόμη και μετά τις αυξήσεις θα συνεχίσει να παραμένει πλεονασματικό.

Η μέση επικουρική σύνταξη είναι στα 195 ευρώ τον μήνα μικτά και με μια αύξηση της τάξης του 3% θα διαμορφωθεί στα 201 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η μέση επιβάρυνση για το ταμείο θα είναι 6 ευρώ μηνιαίως δηλαδή 72 ευρώ ετησίως ανά επικουρική σύνταξη. Δεδομένου ότι από τα 2,5 εκατ. των συνταξιούχων οι 1,3 εκατ. συνταξιούχοι λαμβάνουν και επικουρική σύνταξη, η δαπάνη που προκύπτει από μια αύξηση κατά 3% στις επικουρικές συντάξεις ανέρχεται στα 93,6 εκατ. ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με το μισό πλεόνασμα του ΕΤΕΑΕΠ! Ακόμη δηλαδή και αν δοθεί τώρα η αύξηση, το πλεόνασμα του ΕΤΕΑΕΠ δεν θα εξαφανιστεί αλλά από τα 188 εκατ. ευρώ θα περιοριστεί στα 94,9 εκατ. ευρώ.

Οπως αποκαλύπτεται με τον πλέον επίσημο τρόπο, δηλαδή με τα έγγραφα του ίδιου του ΕΤΕΑΕΠ, ο δρόμος για να δοθούν αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις έχει ανοίξει και δεν υπάρχει λόγος να «τιμωρούνται» οι συνταξιούχοι με καθηλωμένες επικουρικές πολλώ δε μάλλον με επικουρικές που σε πραγματικούς όρους μειώνονται, αν λάβει κανείς υπόψη τις απώλειες από την αύξηση του τιμαρίθμου.

Το ντοκουμέντο που βάζει τις επικουρικές στον δρόμο των αυξήσεων

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» εξασφάλισε και αποκαλύπτει σήμερα όλη την εισήγηση του ΕΤΕΑΕΠ που πιστοποιεί το πλεόνασμα των 188 εκατ. ευρώ στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ και ανοίγει τον δρόμο για αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις.

Στην εισήγηση -την οποία ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ στις 6 Νοεμβρίου 2025- αναφέρεται ότι στο σκέλος των εσόδων υπάρχει αύξηση κατά 80 εκατ. ευρώ από εισφορές εργοδοτών (60 εκατ.) και ασφαλισμένων (20 εκατ.) που οφείλεται στην αύξηση της απασχόλησης και επιπλέον αύξηση κατά 1,7 εκατ. ευρώ από την πρόωρη αποπληρωμή που έκανε το Δημόσιο σε ομόλογα λήξης το 2042 που κατείχε το ΕΤΕΑΕΠ. Στα έξοδα προβλέπεται μικρή αύξηση κατά 500.000 ευρώ σε δαπάνες συνταξιοδότησης για τη μεταφορά χρόνου θεμελίωσης με διαδοχική ασφάλιση σε άλλα ταμεία και αύξηση 8 εκατ. ευρώ σε δαπάνες ελέγχου-βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων από ληξιπρόθεσμες εισφορές.

«Οι ανωτέρω μεταβολές, ως προς τα έσοδα και έξοδα, μεταβάλλουν θετικά το αρχικό πλεόνασμα των 115,27 εκατ. ευρώ και φθάνει το ύψος των 188,47 εκατ. ευρώ», καταλήγει η εισήγηση του ταμείου.

Πότε θα αποφασιστεί αν δοθούν αυξήσεις στις επικουρικές;

Η απόφαση για την αύξηση των επικουρικών συντάξεων θα πρέπει να ληφθεί το 2026 με βάση το πλεόνασμα του 2025. Πριν από την απόφαση θα προηγηθεί αναλογιστική εκτίμηση για το ακριβές ύψος της αύξησης που μπορεί να καταβάλει το ΕΤΕΑΕΠ χωρίς να διακινδυνεύσει τη βιωσιμότητά του. Τα στοιχεία και το μεγάλο πλεόνασμα των 18 εκατ. ευρώ καταδεικνύουν ότι δεν τίθεται ζήτημα βιωσιμότητας. Αλλωστε, κάθε χρόνο τα στοιχεία θα επανεξετάζονται και αν δεν υπάρχει πλεόνασμα που να δικαιολογεί αυξήσεις, αυτές δεν θα δίδονται.

Οι επικουρικές συντάξεις για 33 ταμεία

Στον πίνακα που αποκαλύπτει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» παρουσιάζονται οι επικουρικές συντάξεις γήρατος και θανάτου που καταβάλλουν 33 ταμεία επικουρικής ασφάλισης τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΕΤΕΑΕΠ, όπως είχαν διαμορφωθεί τον Σεπτέμβριο του 2020 και όπως είναι σήμερα (Σεπτέμβριος 2025).

Οπως παρατηρείται σε πολλά ταμεία οι επικουρικές μειώθηκαν τόσο στα μικτά ποσά προ κρατήσεων και προ φόρων όσο και στα καθαρά μετά τις κρατήσεις και τον φόρο.

Ο λόγος που καταγράφονται αυτές οι μειώσεις είναι διότι με τον νόμο 4387/2026 (τον νόμο Κατρούγκαλου) άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων και οι ασφαλισμένοι που άρχισαν να συνταξιοδοτούνται για επικουρική σύνταξη από 1/1/2015 και μετά λαμβάνουν κατά κανόνα μικρότερη επικουρική από τους παλαιότερους συνταξιούχους.

Τη μεγαλύτερη μέση επικουρική σύνταξη γήρατος για το 2025 καταβάλλει το επικουρικό ταμείο της ΑΤΕ (ΕΛΕΜ) με μέση επικουρική 438 ευρώ καθαρά. Ακολουθεί το επικουρικό της Εμπορικής με 417 ευρώ καθαρά μετά τις κρατήσεις και τον φόρο..

Τη μικρότερη επικουρική καταβάλλει το επικουρικό του ΤΣΜΕΔΕ με μόλις 71 ευρώ καθαρά. Οι χαμηλές επικουρικές του ΤΣΜΕΔΕ οφείλονται στις πολύ χαμηλές εισφορές που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι μηχανικοί για επικουρική σύνταξη.

Η μέση επικουρική του ΙΚΑ (ΕΤΕΑΜ) ανέρχεται στα 186 ευρώ καθαρά, του ΝΑΤ (ΚΕΑΝ) είναι 286 ευρώ, των Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) φτάνει στα 234 ευρώ καθαρά, ενώ του Δημοσίου (ΤΕΑΔΥ) διαμορφώνεται στα 185 ευρώ. Από τις ΔΕΚΟ, η μέση επικουρική από το ταμείο της ΔΕΗ είναι 340 ευρώ καθαρά, ενώ στο επικουρικό του ΟΤΕ είναι 241 ευρώ καθαρά τον μήνα.

Στις επικουρικές λόγω θανάτου τα καθαρά ποσά είναι 267 ευρώ για τους δικαιούχους της ΑΤΕ, στα 112 ευρώ από το επικουρικό του ΙΚΑ, στα 199 ευρώ από το επικουρικό του ΝΑΤ ΚΕΑΝ, στα 110 ευρώ από το Δημόσιο, στα 195 ευρώ από το επικουρικό της ΔΕΗ, στα 168 ευρώ από το επικουρικό του ΟΤΕ, κ.ο.κ.

Τα καθαρά ποσά επικουρικών συντάξεων σε 33 ταμεία από το 2020 ως το 2025

τ. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Σεπτέμβριος 2020 Σεπτέμβριος 2025 Μεταβολή Σεπτεμβρίου 2025/2020 Σεπτέμβριος 2020 Σεπτέμβριος 2025 Μεταβολή Σεπτεμβρίου 2025/2020 ΕΤΕΑΕΠ-ΕΛΕΜ 440 € 438 € -2 € 376 € 267 € -109 € ΕΤΕΑΕΠ-ΕΤΕΑΜ 181 € 186 € 5 € 135 € 112 € -23 € ΕΤΕΑΕΠ-ΚΕΑΝ 290 € 286 € -4 € 234 € 199 € -36 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΔΚΥ 230 € 227 € -4 € 211 € 136 € -75 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΠΤΠ 398 € 377 € -21 € 210 € 274 € 64 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΣ 407 € 437 € 30 € 106 € 294 € 188 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΑ 114 € 119 € 5 € 118 € 98 € -20 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΔ 325 € 234 € -91 € 267 € 151 € -116 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΔΥ 179 € 185 € 7 € 168 € 110 € -58 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΙΓΕ 236 € 250 € 13 € 154 € 103 € -51 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ 110 € 121 € 11 € 90 € 66 € -25 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΙΣΥΤ 245 € 233 € -12 € 192 € 115 € -78 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠ ΔΕΗ 287 € 340 € 54 € 218 € 195 € -23 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠ ΟΤΕ 222 € 241 € 18 € 206 € 119 € -87 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΕΛΤΑ 158 € 206 € 48 € 139 € 89 € -50 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΕΤΒΑ 348 € 346 € -2 € 185 € 250 € 65 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΕΤΕ 441 € 417 € -24 € 403 € 318 € -85 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΙΕΝ 208 € 236 € 29 € 346 € 133 € -213 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΟΖΟ 203 € 223 € 20 € 190 € 144 € -46 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΟΚΑ 245 € 242 € -4 € 247 € 155 € -93 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΠΕΡΤ 333 € 341 € 8 € 253 € 190 € -63 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΥΚ 347 € 275 € -73 € 393 € 239 € -154 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΤΤΑΘ 215 € 226 € 10 € 206 € 118 € -87 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΥΑΠ 78 € 95 € 16 € 131 € 31 € -100 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΥΕΚ 245 € 235 € -10 € 216 € 138 € -78 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΥΝΤΠ 367 € 366 € -1 € 284 € 231 € -52 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΥΠΣ 104 € 119 € 15 € 86 € 45 € -41 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΧ 196 € 227 € 31 € 188 € 125 € -63 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΣΕΑΠΣΓΟ 182 € 182 € 0 € 172 € 100 € -72 € ΕΤΕΑΕΠ-ΤΣΜΕΔΕ 60 € 71 € 11 € 77 € 34 € -42 € ΕΤΕΑ-ΕΤΕΑΜ-ΟΠΣ 179 € 172 € -6 € 112 € 113 € 1 € ΛΕΠΕΤΕ – 364 € – – 228 € – ΕΛΕΠ-ΕΤΕ-ΠΠ ΕΘΝ – 381 € – – 192 € – ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΩΝ 194 € 199 € 4 € 139 € 120 € -19 €

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»