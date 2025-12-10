Χολαργός: Η κόντρα που οδήγησε στην αιματηρή επίθεση - Πώς την «έστησαν» στον 14χρονο οι δράστες

Ένα στημένο ραντεβού κατέληξε σε άγρια επίθεση στον Χολαργό, όπου ένας 14χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος από δύο νεαρούς 

Χολαργός: Η κόντρα που οδήγησε στην αιματηρή επίθεση - Πώς την «έστησαν» στον 14χρονο οι δράστες
O 17χρονος δράστης
Συγκλονίζει η βάναυση επίθεση σε βάρος 14χρονου αγοριού στο Χολαργό, το οποίο δέχθηκε μαχαιριές από δύο νεαρούς, ηλικίας 17 και 19 ετών. Το θύμα νοσηλεύεται με τραύματα στην κοιλιά.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται από χθες το βράδυ και οι δύο νεαροί δράστες. Σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή.

Οι δράστες λίγες ώρες μετά το περιστατικό δημοσίευσαν φωτογραφίες στο Instagram, εμφανώς υπερήφανοι για το «κατόρθωμά» τους. Παράλληλα, ο 17χρονος δράστης επιχειρεί να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του, δίνοντας τη δική του εκδοχή για το πώς ξεκίνησε η συμπλοκή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος του ήταν μόνο να μιλήσει με τον 14χρονο, εξαιτίας προσβλητικών αναρτήσεων στο TikTok: «Δεν θέλαμε να γίνει όλο αυτό… Πήγα με πρόθεση να του μιλήσω από κοντά, όχι να του κάνω κάτι άσχημο.»

Ισχυρίζεται ότι το θύμα κρατούσε κατσαβίδι και ότι εκείνος και ο φίλος του αντέδρασαν αμυντικά.

«Αναγκάστηκα να τον “τσιμπήσουμε” λίγο στο πόδι… Αυτά που λένε για έξι-εφτά μαχαιριές δεν έχουν γίνει ποτέ.»

Η ένταση μεταξύ των δύο ανηλίκων είχε ξεκινήσει από μια ασήμαντη διαφωνία στο TikTok. Ωστόσο, η κόντρα μετατράπηκε σε παγίδα, όταν οι δράστες έστησαν ενέδρα για τον 14χρονο. Για να τον προσελκύσουν στο σημείο, χρησιμοποίησαν ως «δόλωμα» μια 20χρονη, η οποία του πρότεινε να συναντηθούν δήθεν για ραντεβού. Η συνάντηση κατέληξε σε εφιάλτη για το παιδί, που βρέθηκε αντιμέτωπο με αιφνιδιαστική επίθεση.

«Τα δύο χτυπήματα στην κοιλιά τον πονάνε πολύ», ανέφερε ο πατέρας του τραυματία στο Mega.

Σύμφωνα με το Mega ο 17χρονος είναι ήδη γνωστός στις αρχές, έχει κατηγορηθεί για ληστεία, για τον νόμο περί όπλων, για εγκληματική οργάνωση με άλλους ανηλίκους, για φθορές και για κλοπή τροχοφόρου.

Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση.

