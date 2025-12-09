Χολαργός: Τα μηνύματα του ανήλικου με την 20χρονη κοπέλα πριν το μοιραίο ραντεβού 

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την επίθεση από μαχαίρι που δέχθηκε ένας 14χρονος στο Χολαργό από δύο νεαρούς, 17 και 19 ετών. Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (06/12), ενώ οι Αστυνομικοί αναζητούν τους δράστες, μετά την κατάθεση του θύματος, που κατονόμασε τους δράστες της σχεδόν δολοφονικής επίθεσης.

Η επίθεση φαίνεται να έχει ρίζες σε παλαιότερες διαφορές του ανηλίκου με τους δράστες, οι οποίοι τον είχαν «βάλει στο μάτι». Για να τον προσεγγίσουν, στήσανε μια παγίδα, χρησιμοποιώντας την 20χρονη κοπέλα ως δόλωμα.

Λίγα λεπτά πριν από τις 16:00 το απόγευμα, ο 14χρονος πήγε στο σημείο όπου είχε συμφωνηθεί το ραντεβού με την κοπέλα. Αντί όμως να τη βρει, βρέθηκε μπροστά στους δύο νεαρούς, οι οποίοι τον επιτέθηκαν και τον μαχαίρωσαν τουλάχιστον τρεις φορές στην κοιλιά και το γλουτό.

Πριν την επίθεση, ο 14χρονος αντάλλαξε μηνύματα με μια 20χρονη κοπέλα, η οποία χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες ως «δόλωμα». Από τα γραπτά φαίνεται ότι η κοπέλα τον κάλεσε να βγουν μόνοι τους, υπό την υπόσχεση φαγητού και συνοδείας με ταξί, ενώ του ζήτησε να μην πει τίποτα σε κανέναν. Ο διάλογος καταδεικνύει πώς στήθηκε η παγίδα:

20χρονη: Θα βγούμε Παρασκευή που βγαίνω από νοσοκομείο; Μόνο εμείς, μην φέρεις κανέναν άλλον.

14χρονος: …

20χρονη: Αύριο στις 12:00 στον σταθμό της Νέας Ιωνίας, θα έρθω με ταξί. Θα πάμε να φάμε, έχω 100 ευρώ.

14χρονος: Οκ.

20χρονη: Έξω ή σπίτι; Αν θέλεις, παραγγέλνουμε σπίτι μου.

14χρονος: Έξω.

20χρονη: Τι ώρα θα ξυπνήσεις; Και μην πεις τίποτα σε κανέναν, ειδικά στον (…)

14χρονος: Έλα Χαλάνδρι, δεν μπορώ Νέα Ιωνία.

20χρονη: Έλα, ξεκίνα να έρθεις, εγώ θα ξεκινήσω κι εγώ.

14χρονος: Δεν μπορώ, με τι να έρθω;

20χρονη: Ακούς; Ξεκινάω τώρα.

14χρονος: Έλα ρε…

20χρονη: Παίρνω ταξί.

14χρονος: Οκ…

