Χολαργός: Τα μηνύματα του ανήλικου με την 20χρονη κοπέλα πριν το μοιραίο ραντεβού 

 Για να τον προσεγγίσουν οι δράστες του έστησαν μια παγίδα, χρησιμοποιώντας την 20χρονη κοπέλα ως δόλωμα.

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Χολαργός: Τα μηνύματα του ανήλικου με την 20χρονη κοπέλα πριν το μοιραίο ραντεβού 
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την επίθεση από μαχαίρι που δέχθηκε ένας 14χρονος στο Χολαργό από δύο νεαρούς, 17 και 19 ετών. Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (06/12), ενώ οι Αστυνομικοί αναζητούν τους δράστες, μετά την κατάθεση του θύματος, που κατονόμασε τους δράστες της σχεδόν δολοφονικής επίθεσης.

Η επίθεση φαίνεται να έχει ρίζες σε παλαιότερες διαφορές του ανηλίκου με τους δράστες, οι οποίοι τον είχαν «βάλει στο μάτι». Για να τον προσεγγίσουν, στήσανε μια παγίδα, χρησιμοποιώντας την 20χρονη κοπέλα ως δόλωμα.

Λίγα λεπτά πριν από τις 16:00 το απόγευμα, ο 14χρονος πήγε στο σημείο όπου είχε συμφωνηθεί το ραντεβού με την κοπέλα. Αντί όμως να τη βρει, βρέθηκε μπροστά στους δύο νεαρούς, οι οποίοι τον επιτέθηκαν και τον μαχαίρωσαν τουλάχιστον τρεις φορές στην κοιλιά και το γλουτό.

Πριν την επίθεση, ο 14χρονος αντάλλαξε μηνύματα με μια 20χρονη κοπέλα, η οποία χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες ως «δόλωμα». Από τα γραπτά φαίνεται ότι η κοπέλα τον κάλεσε να βγουν μόνοι τους, υπό την υπόσχεση φαγητού και συνοδείας με ταξί, ενώ του ζήτησε να μην πει τίποτα σε κανέναν. Ο διάλογος καταδεικνύει πώς στήθηκε η παγίδα:

20χρονη: Θα βγούμε Παρασκευή που βγαίνω από νοσοκομείο; Μόνο εμείς, μην φέρεις κανέναν άλλον.

14χρονος:

20χρονη: Αύριο στις 12:00 στον σταθμό της Νέας Ιωνίας, θα έρθω με ταξί. Θα πάμε να φάμε, έχω 100 ευρώ.

14χρονος: Οκ.

20χρονη: Έξω ή σπίτι; Αν θέλεις, παραγγέλνουμε σπίτι μου.

14χρονος: Έξω.

20χρονη: Τι ώρα θα ξυπνήσεις; Και μην πεις τίποτα σε κανέναν, ειδικά στον (…)

14χρονος: Έλα Χαλάνδρι, δεν μπορώ Νέα Ιωνία.

20χρονη: Έλα, ξεκίνα να έρθεις, εγώ θα ξεκινήσω κι εγώ.

14χρονος: Δεν μπορώ, με τι να έρθω;

20χρονη: Ακούς; Ξεκινάω τώρα.

14χρονος: Έλα ρε…

20χρονη: Παίρνω ταξί.

14χρονος: Οκ…

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:03ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Αρναούτη: «Έχω κάνει 17 χειρουργεία» - «Ο Παντελίδης όταν βγήκε από το σπίτι ήταν μια χαρά»

18:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Έφοδος της ΕΛΑΣ στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας - Τι εντοπίστηκε στα κελιά

18:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Έρχεται νωρίτερα ο Ζαφείρης και μπαίνει στις προπονήσεις

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Σε ισχύ η απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Φωτιά σε κτήριο στο Μανχάταν - Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι - Δείτε βίντεο

17:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Την περιμένει «καυτή» ατμόσφαιρα στην Τουρκία | Γέμισε αφίσες η Σαμψούντα

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε η σορός του 63χρονου ψαρά στην Πάργα

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Σύντομα θα σταλούν στις ΗΠΑ τα «επαναδιατυπωμένα έγγραφα» για το ειρηνευτικό σχέδιο

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα: «Έτσι θα ξεκινήσει ο πόλεμος Τουρκίας - Ισραήλ» - «Δαχτυλίδι φωτιάς η Ανατολική Μεσόγειος» - Η εμπλοκή Κύπρου και Ελλάδας

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Τα μηνύματα του ανήλικου με την 20χρονη κοπέλα πριν το μοιραίο ραντεβού 

17:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, LIVE: Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-0 - Σέντρα στον αγώνα

17:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ, Ηλιόπουλος: «Προσπαθούμε να φέρουμε μια καινούργια μέρα στο ποδόσφαιρο» (video)

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ντρίπλα της Turkstream για να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις

17:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τύρναβος: 19χρονη κατήγγειλε απόπειρα βιασμού από 21χρονο

17:12LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης – Ο Δημήτρης Πανόπουλος στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο αύξησε η κακοκαιρία Byron τα αποθέματα νερού στον Μόρνο

16:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Πανιώνιος: Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι δύο οπαδοί που κρατούνταν αδικαιολόγητα στην Τουρκία

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Κόστα: Η ΕΕ πολύ κοντά σε λύση για τα παγωμένα ρωσικά στοιχεία -Ο Τραμπ να σεβαστεί τις επιλογές μας

16:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Τρεις βασικές προϋποθέσεις για μια ισχυρή Ελλάδα

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βόλος: Ποινική δίωξη κατά Μπέου και στελεχών του Δήμου - Η υπόθεση με το «αρχοντικό Σισιλιάνου» και τα 200.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:35ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Τα μηνύματα του ανήλικου με την 20χρονη κοπέλα πριν το μοιραίο ραντεβού 

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα: «Έτσι θα ξεκινήσει ο πόλεμος Τουρκίας - Ισραήλ» - «Δαχτυλίδι φωτιάς η Ανατολική Μεσόγειος» - Η εμπλοκή Κύπρου και Ελλάδας

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα με εκπλήξεις

11:34LIFESTYLE

Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του - Η αηδιαστική κίνηση στην πίστα

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βόλος: Ποινική δίωξη κατά Μπέου και στελεχών του Δήμου - Η υπόθεση με το «αρχοντικό Σισιλιάνου» και τα 200.000 ευρώ

17:12LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης – Ο Δημήτρης Πανόπουλος στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

16:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ισόβια στον εκτελεστή και εννέα χρόνια στον συνεργό για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη

08:36LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Κύμα» αγάπης στα social media

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπάει ο πρώην σύζυγος της Tζένιφερ Λόπεζ: «Με απατούσε με τον Diddy...»

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Γέμισε πορτοκάλια o Κηφισός - Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ύψος της Κηφισιάς

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο αύξησε η κακοκαιρία Byron τα αποθέματα νερού στον Μόρνο

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Η άλλη όψη στα μπλόκα: Τούρτα έκπληξη αγροτών σε αστυνομικό - To viral βίντεο με το ευχαριστώ τους

10:30LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Συνεχείς εξετάσεις για την τραγουδίστρια μετά τη λιποθυμία της στις πρόβες του Voice

15:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμφωνία Αθήνας - Βερολίνου για 500.000 παράνομους μετανάστες που θα μείνουν Γερμανία - τέλος στα σενάρια επιστροφών λόγω Δουβλίνου

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει η κυνική ομολογία ενός από τους δράστες στον Χολαργό: «Δεν δώσαμε επτά μαχαιριές, δώσαμε μόνο τρεις»

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου από οδηγό ΙΧ - Διακομίστηκε στο ΚΑΤ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ