NBA: Ανατροπή για Μάτζικ, «διπλό» Νικς στο Τορόντο - Τα highlights

Τα ξημερώματα της Τετάρτης το NBA πρόσφερε δύο δυνατά παιχνίδια, με τους Νικς και τους Μάτζικ να φεύγουν νικητές σε βραδιές όπου ο ρυθμός και το σκοράρισμα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο.

Newsbomb

nba
Σημαντική νίκη για τους Μάτζικ
AP Foto/Phelan M. Ebenhack
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο Ορλάντο, οι Μάτζικ χρειάστηκαν ένα ημίχρονο για να βρουν τον ρυθμό τους, αλλά όταν το έκαναν, ανέτρεψαν πλήρως την κατάσταση απέναντι στους Χιτ και πήραν τη νίκη με 117-108.

Το Μαϊάμι μπήκε πιο δυνατά, έφτασε τη διαφορά μέχρι και στους 13 πόντους και έδειχνε να έχει τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο μέρος, όμως το Ορλάντο επέστρεψε σταδιακά, μειώνοντας πριν το ημίχρονο στους 56-57. Με την έναρξη της τρίτης περιόδου οι Μάτζικ άλλαξαν το μομέντουμ, πέρασαν μπροστά και δεν κοίταξαν ξανά πίσω, κρατώντας το προβάδισμα μέχρι το τέλος.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μπέιν, που πρόσφερε μια εντυπωσιακή εμφάνιση με 37 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του σε μια νίκη με χαρακτήρα ανατροπής.

Στο Τορόντο, οι Νικς μπήκαν αποφασισμένοι να επιβάλουν τον ρυθμό τους και, σε ένα πρώτο ημίχρονο με καταιγισμό εύστοχων σουτ, κατάφεραν να κυριαρχήσουν απέναντι στους Ράπτορς. Η πρώτη περίοδος ήταν εντυπωσιακή, με τις δύο ομάδες να συνδυάζονται για 74 πόντους και το Τορόντο να κλείνει το δεκάλεπτο μπροστά με 39-35, όμως από εκεί και πέρα η Νέα Υόρκη πήρε τον έλεγχο.

Με εξαιρετικό δεύτερο δωδεκάλεπτο, περιόρισαν τους Ράπτορς, ανέτρεψαν το σκορ και πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι 69-52. Στο τρίτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να ανακάμψουν, αλλά οι Νικς έμειναν συγκεντρωμένοι και διατήρησαν τη διαφορά στο 94-79.

Παρά τις προσπάθειες του Τορόντο στο φινάλε, η ομάδα από τη Νέα Υόρκη ήταν αυτή που έφυγε με τη νίκη, 117-101, χάρη κυρίως στον εξαιρετικό Μπράνσον, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 35 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για τους Ράπτορς ξεχώρισε ο Ίνγκραμ με 31 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ, όμως δεν ήταν αρκετό για να αλλάξει την πορεία του αγώνα.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Τορόντο Ράπτορς - Νιου Γιόρκ Νικς 101-117

Ορλάντο Μάτζικ - Μαϊάμι Χιτ 117-108

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 43χρονο Τούρκο - Μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε εκβιάσεις

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford και Renault συνεργάζονται για δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Το απίστευτο China Speed: Έστρωσαν 8.000 τόνοι ασφάλτου και 2.4 χλμ. σε 6 ώρες

10:43WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε νέο είδος ψαριού - Διαθέτει ένα επιπλέον όργανο

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Συνεχίζονται οι πολύωροι αποκλεισμοί σε συνοριακά περάσματα της Βόρειας Ελλάδας

10:33LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: «Θεά μου» έγραψε σε ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα ακουγόταν η φωνή σου στους άλλους πλανήτες του Διαστήματος;

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Πανικός από πυροτεχνήματα στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή - Καταγγελίες για τραυματισμούς - «Δεν είχαν ληφθεί τα σωστά μέτρα ασφαλείας» λένε οι επαγγελματίες στο Newsbomb

10:25ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ανατροπή για Μάτζικ, «διπλό» Νικς στο Τορόντο - Τα highlights

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Sky News για τη Βενεζουέλα: «Έτσι αρχίζει ο πόλεμος;» - Η κρίση των 22 εβδομάδων, οι 87 νεκροί και το πετρέλαιο του Μαδούρο

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Θαλάσσιος αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου από αλιείς - Βίντεο, φωτογραφίες

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Με εκσκαφέα επιχειρούν οι αγρότες να σπάσουν την περίφραξη στο λιμάνι του Βόλου

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση Ρωσίδας σεξεργάτριας στο Ντουμπάι: «Ένιωσα σαν φτηνό κουρέλι, αλλά τώρα βγάζω πολλά»

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Μόρνος - «Στεγνώνει» παρά τις έντονες βροχοπτώσεις - Φωτογραφίες

10:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε 49χρονο DJ στο κέντρο της Αθήνας - Είχε κάνει το σπίτι του αποθήκη ναρκωτικών

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Αύριο η μεγάλη εορταστική δράση στο Σύνταγμα για την Ημέρα του Παιδιού

09:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την «τιτανομαχία» Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι και το CL

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Απαγόρευση Social Media στην Αυστραλία: Τι απαγορεύεται, τι επιτρέπεται και πώς την παρακάμπτουν οι νέοι

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε μαντρότοιχο - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:17ΕΛΛΑΔΑ

Με εκσκαφέα επιχειρούν οι αγρότες να σπάσουν την περίφραξη στο λιμάνι του Βόλου

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση Ρωσίδας σεξεργάτριας στο Ντουμπάι: «Ένιωσα σαν φτηνό κουρέλι, αλλά τώρα βγάζω πολλά»

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία στην Ευρώπη: Τουλάχιστον 200 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Πανικός από πυροτεχνήματα στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή - Καταγγελίες για τραυματισμούς - «Δεν είχαν ληφθεί τα σωστά μέτρα ασφαλείας» λένε οι επαγγελματίες στο Newsbomb

07:41LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τέλος εποχής - Σταματάει από τις πίστες!

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Γιατί δεν δίνει το δίπλωμά του στην Τροχαία

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στη Βρετανία: Σκότωσε τη σύντροφό του με κουζινομάχαιρο επειδή την «κόλλησε» ΣΜΝ

10:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε 49χρονο DJ στο κέντρο της Αθήνας - Είχε κάνει το σπίτι του αποθήκη ναρκωτικών

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Θαλάσσιος αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου από αλιείς - Βίντεο, φωτογραφίες

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία «στοχοποιεί» το Ισραήλ για τα εξοπλιστικά στην Ελλάδα: «Είναι παγίδα, σας εκμεταλλεύονται»

06:28WHAT THE FACT

Ποια είναι η κατσούνα, από πού προέρχεται και γιατί...πονάει περισσότερο; 

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

06:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη δημοσκόπηση για Τσίπρα παράγει εξελίξεις

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Μόρνος - «Στεγνώνει» παρά τις έντονες βροχοπτώσεις - Φωτογραφίες

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: «Ένιωσα το ρεύμα να περνάει από το χέρι στο πόδι μου», λέει στο Newsbomb ο μαθητής που έπαθε ηλεκτροπληξία στο σχολείο

10:43WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε νέο είδος ψαριού - Διαθέτει ένα επιπλέον όργανο

09:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας για αγρότες: Έχουν διαφορετικά αιτήματα ανά μπλόκο και γι’ αυτό δεν υπάρχει Συντονιστικό για διάλογο - Και σήμερα να έρθουν, και αύριο

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Sky News για τη Βενεζουέλα: «Έτσι αρχίζει ο πόλεμος;» - Η κρίση των 22 εβδομάδων, οι 87 νεκροί και το πετρέλαιο του Μαδούρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ