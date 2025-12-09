Μια κακή περίοδος «έκαψε» Πανιώνιο και Καρδίτσα σε Eurocup και BCL

Δύο ήττες ήταν ο απολογισμός των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Πανιώνιος ηττήθηκε 73-68 από την Κέμνιτς στη Γερμανία, σε αναμέτρηση για τη 10η αγωνιστική του Eurocup. Οι «κυανέρυθροι» προηγήθηκαν με 60-47 (28’), αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο τα έκαναν όλα λάθος και δεχόμενοι επιμέρους 20-4 γνώρισαν την ήττα, με αποτέλεσμα να πέσουν στο 1-9.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 37-40, 53-64, 73-68

ΤΣΕΜΝΙΤΣ (Παστόρε): Γεμπό 16 (2), Σιμπάντε 11 (1), Ντέιβις 10 (2), Νιούμαν 9 (1), Καζάμι-Κιν 3 (1), Μουσίντι, Σόου 19 (1), Μπρούερ 5 (1), Μπεράν, Σίλινγκ, Μίντσεφ.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ζούρος): Ουάτσον 5, Λέμον 11, Σταρκς 2, Πάπας 8 (1), Οικονόμπουλος, Λούις 4, Γόντικας 2, Κρούζερ 10 (1), Χαντς 19 (1), Πατρίκης 6, Γκίκας 1.

Για την 5η αγωνιστική των ομίλων του BCL, η Καρδίτσα ηττήθηκε 72-80 στην έδρα της από τη Μερσίν. Η ομάδα της Θεσσαλίας πλήρωσε το κακό πρώτο δεκάλεπτο, όπου δέχθηκε ένα επιμέρους 20-0, με αποτέλεσμα το 8-6 (3’) να γίνει 8-26 (9’). Στη συνέχεια, παρά τη φιλότιμη προσπάθεια τους, οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να απειλήσουν την τουρκική ομάδα. Στο Play-In η Καρδίτσα θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, του άλλοτε παίκτη του Ηρακλή και του Άρη, Ολίβιε Χάνλαν.

Τα δεκάλεπτα: 10-26, 28-46, 46-63, 72-80

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Τζέφερσον Μπ. 7 (1), Χόρχλερ 13, Έλις 4, Μπόθελ 8, Δίπλαρος 2, Κασελάκης 5 (1), Καμπερίδης 3 (1), Ουάσινγκτον 4, Τζέφερσον Ντ. 20 (1), Μάντσεν 6.

ΜΕΡΣΙΝ (Σεβίμ): Ολασένι 14, Κομπς, Όζμιζαρκ 17 (3), Μαρτς 6, Τσεκιτσί, Κάουαν 9 (2), Κρουθ 6, Τιρπάντσι 3, Γουάιτ 21 (2), Μπέντιλ 4.

