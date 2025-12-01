Υπόθεση Novartis: «Αστείο να κατηγορείται ότι χρηματίστηκε ο Στουρνάρας» κατέθεσε ο Σκέρτσος

Σε ακόμη μία συνεδρίαση της δίκης σε δεύτερο βαθμό για τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Novartis, κατέθεσε στο ακροατήριο ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Η παρουσία του κρίθηκε αναγκαία λόγω της θέσης που κατείχε την επίμαχη περίοδο, ως διευθυντής του γραφείου του τότε υπουργού Οικονομικών και νυν διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος και τον πρότεινε ως μάρτυρα.

Ο κ. Σκέρτσος ξεκαθάρισε από την αρχή ότι δεν είχε άμεση γνώση των επίμαχων προγραμμάτων ούτε πλήρη εικόνα για τις συναντήσεις του υπουργού με εκπροσώπους της φαρμακευτικής αγοράς. Ωστόσο, επισήμανε ότι οι επαφές αυτές εντάσσονταν απολύτως στην καθημερινή λειτουργία ενός υπουργού, ο οποίος, όπως είπε, οφείλει να συνομιλεί με θεσμικούς φορείς. «Το γεγονός ότι ένας υπουργός συναντά τον πρόεδρο ενός συνδέσμου, όπως ήταν ο κ. Φρουζής στον ΣΦΕΕ (Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος), δεν συνιστά από μόνο του ένδειξη χρηματισμού», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι οι καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων στηρίχθηκαν σε αβάσιμους ισχυρισμούς.

Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, ο μάρτυρας χαρακτήρισε την πολιτική διάσταση της υπόθεσης Novartis «μια από τις πιο μελανές στιγμές της νεότερης πολιτικής ζωής». Όπως ανέφερε, το ελληνικό κράτος την περίοδο εκείνη βρισκόταν αντιμέτωπο με τεράστιες συσσωρευμένες οφειλές προς φαρμακευτικές εταιρείες και υγειονομικούς οργανισμούς—οφειλές που άγγιζαν το αστρονομικό ποσό των 6,5 δισ. ευρώ. Αναφερόμενος στο θεσμικό κενό, σημείωσε πως «ήταν σκανδαλώδες ότι το δημόσιο δεν διέθετε ούτε έναν αξιόπιστο μηχανισμό ελέγχου των φαρμακευτικών δαπανών», ένα έλλειμμα που θεραπεύτηκε μόλις στα χρόνια των μνημονίων.

Εστιάζοντας στον ρόλο του Γιάννη Στουρνάρα, ο κ. Σκέρτσος υπογράμμισε ότι ο τότε υπουργός Οικονομικών ανέλαβε το 2012 σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές για την ελληνική οικονομία. Ως τεχνοκράτης και όχι ως πολιτικό πρόσωπο, είχε την ευθύνη να υλοποιήσει δεσμεύσεις που είχαν ήδη συμφωνηθεί στα δύο πρώτα μνημόνια, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εξόφλησης και του συμψηφισμού των χρεών προς τις φαρμακευτικές. «Το να κατηγορείται ότι χρηματίστηκε για να εφαρμόσει μια πολιτική απόφαση που ήταν ήδη ειλημμένη και υποχρεωτική, είναι τουλάχιστον αστείο», σχολίασε με έμφαση.

Στην κατάθεσή του υποστήριξε ακόμη πως «δεν έχει καμία λογική να μιλάμε για δωροδοκία σε έναν άνθρωπο που δεν είχε την αρμοδιότητα να λάβει αποφάσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα». Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο μάρτυρας μίλησε με προσωπικό τόνο για τον κ. Στουρνάρα, τονίζοντας ότι «είναι ένας βαθιά έντιμος άνθρωπος και πατριώτης» και πως «η Ελλάδα του οφείλει πολλά για τη συμβολή του στη διάσωση της οικονομίας».

