Στουρνάρας: «Η υπόθεση Novartis ήταν πρόχειρα στημένη σκευωρία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ»

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Ιωάννης Στουρνάρας, κατέθεσε στη δευτεροβάθμια δίκη της υπόθεσης Novartis, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «πρόχειρα στημένη σκευωρία» με στόχο την πολιτική και τραπεζική του απομάκρυνση, ενώ αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε δωροδοκία τόσο για τον ίδιο όσο και για τη σύζυγό του

Άγγελος Βουράκης

Στουρνάρας: «Η υπόθεση Novartis ήταν πρόχειρα στημένη σκευωρία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ»
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Ιωάννης Στουρνάρας, άνοιξε σήμερα πυρά κατά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ για την υπόθεση Novartis, κατά την κατάθεσή του στη δευτεροβάθμια δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων, Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι οι κατηγορίες εναντίον του αποτελούσαν «πρόχειρα στημένη σκευωρία» με στόχο τον έλεγχο του πολιτικού και τραπεζικού συστήματος και την απομάκρυνσή του από την Τράπεζα της Ελλάδας.

Κατά την κατάθεσή του, ο κ. Στουρνάρας υποστήριξε ότι «τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί είναι ψευδή. Ούτε εγώ ούτε η σύζυγός μου δωροδοκηθήκαμε από τη Novartis, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα». Παράλληλα χαρακτήρισε την υπόθεση «μια από τις χυδαιότερες σκευωρίες», με σκοπό, όπως είπε, τον έλεγχο του πολιτικού και τραπεζικού συστήματος και την απομάκρυνσή του από την ΤτΕ. «Ήταν μια πρόχειρα στημένη επιχείρηση, με σαφείς στόχους», πρόσθεσε.

Σε σχετική ερώτηση του προέδρου για τους υπεύθυνους, ο μάρτυρας απάντησε: «Αναφέρομαι στην τότε κυβέρνηση». Όπως εξήγησε, οι έρευνες για την υπόθεση Novartis απέδειξαν ότι οι καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων ήταν αναληθείς. «Ο κ. Πολάκης είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: “Πιάσαμε τους προστατευόμενους μάρτυρες με τη γίδα στη πλάτη και αυτοί κελάηδησαν”. Προφανώς, οι δύο κατηγορούμενοι εκβιάστηκαν από τους ηθικούς αυτουργούς, δηλαδή την κυβέρνηση», σημείωσε ο ίδιος.

Ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος ούτε ανάγκη για δωροδοκία: «Η σύζυγός μου είχε ξεκινήσει την καριέρα της πολύ πριν εγώ ασχοληθώ με την πολιτική. Δεν είμαι επαγγελματίας της πολιτικής. Κλήθηκα να αντιμετωπίσω μια δύσκολη περίοδο και το έκανα. Οι κατηγορούμενοι γνωρίζουν καλά ότι η σύζυγός μου δεν έχει λάβει ποτέ δωροδοκία· τα τιμολόγια για συνέδρια εκδίδονται κανονικά, δεν δίνονται “μαύρα” χρήματα».

Λίγο αργότερα, αναφέρθηκε ξανά στις επιθέσεις που δέχτηκε: «Η κυβέρνηση αυτή ήθελε να με απομακρύνει από την ΤτΕ, καθώς πίστευαν –εντελώς παράνομα– ότι θα επηρεάσουν το τραπεζικό σύστημα. Ήταν έντονη επιθυμία τους, όπως σημειώνει και ο κ. Βαρουφάκης στο βιβλίο του. Υπέστην συνεχείς επιθέσεις, με στόχο να σπάσουν το ηθικό μου και της συζύγου μου. Δημοσιεύματα προανήγγελλαν ακόμη και την σύλληψή μου από το FBI».

Ο κ. Στουρνάρας επισήμανε επίσης ότι η χώρα, ακόμη και αν άλλαζε η ηγεσία της ΤτΕ, έπρεπε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ευρώ και την οικονομική πειθαρχία. «Πρέπει επιτέλους να αποδοθεί Δικαιοσύνη. Ας πουν ποιος τους εκβίασε για να δώσουν αυτές τις καταθέσεις. Το ότι γράφονται βιβλία δεν σημαίνει τίποτα», κατέληξε.

