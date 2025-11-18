Δίκη Novartis: Τι κατέθεσε η Λίνα Νικολοπούλου για «Κελέτση» και «Σαράφη»

Με την κατάθεση της Λίνας Νικολοπούλου, συζύγου του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, ξεκίνησε σήμερα η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση Novartis, στην οποία κατηγορούνται οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες, «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέτση».

Η μάρτυρας υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί σε βάρος του συζύγου της ήταν κατασκευασμένοι και είχαν στόχο να πλήξουν την προσωπική και επαγγελματική του φήμη. Η κυρία Νικολοπούλου χαρακτήρισε τα στοιχεία της υπόθεσης «ψεύδη που δεν στοιχειοθετούνται» και τόνισε ότι η σύνδεσή της με τον σύζυγό της χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για να υποστηριχθεί η κατηγορία.

Όπως είπε η Λίνα Νικολοπούλου, οι προστατευόμενοι μάρτυρες πιθανότατα υπέστησαν πίεση για να καταθέσουν σε βάρος του Γιάννη Στουρνάρα, χωρίς να γνωρίζει ποιοι ή ποιοι μηχανισμοί τους ώθησαν σε αυτήν την κατεύθυνση. Στην ερώτηση για τα οικονομικά οφέλη της εταιρείας της από την οργάνωση συνεδρίων, όταν η αμοιβή ήταν 4.500 ευρώ, η μάρτυρας επεσήμανε ότι βασικό για την εταιρία της ήταν η φήμη, η εμπιστοσύνη των πελατών και η διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων.