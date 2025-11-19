Λοβέρδος για Novartis: «Έπρεπε να βρεθούν άνθρωποι να καταθέσουν και κατηγορίες για να προχωρήσουν»

«Το δόγμα ήταν "θα μείνουμε στην κυβέρνηση δέκα χρόνια και οι πολιτικοί θα πάνε φυλακή και τα κόμματα τους θα καταρρεύσουν"», τόνισε στην κατάθεσή του ο πρώην υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος

Λοβέρδος για Novartis: «Έπρεπε να βρεθούν άνθρωποι να καταθέσουν και κατηγορίες για να προχωρήσουν»
Τη σκυτάλη των καταθέσεων στη δευτεροβάθμια δίκη με κατηγορούμενους τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες της Novartis πήρε σήμερα ο πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος.

«Διετέλεσα υπουργός Εργασίας και υπουργός Υγείας. Ως υπουργός Εργασίας δεν είχα σχέση με το φάρμακο, με τις δαπάνες στο χώρο υγείας είχα όταν ανέλαβα το υπουργείο Υγείας είχα αρμοδιότητα για τιμολόγηση φαρμάκων και την ένταξη φαρμάκων στην αγορά, τη νοσοκομειακή δαπάνη», δήλωσε.

Ο κ. Λοβέρδος περιέγραψε ένα «τρίο» που έκανε αξιολόγηση αποτελούμενο από τον αναπληρωτή υπουργό δικαιοσύνης, την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την εισαγγελέα Διαφθοράς εκείνη την εποχή. «Αυτό είναι μια πολιτική αξιολόγηση. Αν θέλετε την κρατάτε, αν θέλετε όχι. Έστρεψαν την υπόθεση της Νοβάρτις στην πολιτική. Το δόγμα ήταν θα μείνουμε στην κυβέρνηση δέκα χρόνια και οι πολιτικοί θα πάνε φυλακή και τα κόμματα τους θα καταρρεύσουν. Έπρεπε να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι να καταθέσουν. Έγινε σε δύο φάσεις. Έπρεπε να εφεύρουν νέες κατηγορίες για να προχωρήσουν» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Λοβέρδος.

Πρόεδρος: Ποιοι πίεσαν;

Μάρτυρας: Ο παριστάμενος ήταν μάρτυρας στην Αμερική πιθανότατα και η άλλη κατηγορούμενη. Είχαν σκοπούς για τους οποίους πληρώθηκαν αδρά. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν προσωπικό συμφέρον και με την κάλυψη που είχαν ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, ενώ ήταν ήδη προστατευόμενοι αισθάνονταν ασφάλεια. Με το αζημίωτο… έκαναν ό,τι έκαναν. Η απόδειξη πως ό,τι έλεγαν ήταν ψευδή ήταν ότι κατέρρευσαν όλα. Έλεγαν λόγια του αέρα που τους έλεγαν να τα πουν. Κωμική και ψευδή κατάθεση. Απέναντι σε αυτά τα υποκείμενα δεν ήθελα την βουλευτική ασυλία. Είπα όχι, θα πάω στη δικαιοσύνη και ας ταλαιπωρηθώ. Πήγα στη δικαιοσύνη και ζήτησα να προχωρήσει γρήγορα η υπόθεση μου. Το καλοκαίρι του 2022 εκδόθηκε ομόφωνο βούλευμα για την απαλλαγή μου. Τον Φρουζή δεν τον ήξερα.

«Κραυγαλέα» τα ψέματα

Ο μάρτυρας χαρακτήρισε «ψεύδη και επινοήσεις» όσα κατέθεσαν οι μάρτυρες. «Έκαναν την επινόηση για να πετύχουν τις δέκα κάλπες στη Βουλή. Απόδειξη ότι ήταν στημένα όλα αυτά όταν κατέρρεαν τα πρώτα εφεύρισκαν άλλα. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα στοιχείο αλήθειας» είπε και αναφέρθηκε στα όσα ανέφεραν οι μάρτυρες για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμάρα.

«Στράφηκαν κατά του κυρίου Σαμαρά που δεν είχε καμία σχέση και έλεγαν για τροχήλατες βαλίτσες. Είχαν σκοπιμότητα όλα αυτά. Όλα ήταν στον αέρα και γι’ αυτό το ένα μετά το άλλο κατέρρεε. Ήταν κραυγαλέα τα ψέματα τους» επέμεινε και χαρακτήρισε τραγικές τις συνέπειες για τη χώρα από αυτό το σκάνδαλο.

Στο μεταξύ, αίτηση εξαίρεσης κατά τις εισαγγελέως της έδρας υπέβαλε ο συνήγορος υπεράσπισης της Μαρίας Μαραγγέλη καταλογίζοντας της μεροληψία, καθώς -σύμφωνα με την πλευρά της κατηγορουμένης- «ενώ εξέταζε τον μάρτυρα Ανδρέα Λοβέρδο σε αποστροφή του λόγου της είπε ότι "το ψεύδος των καταθέσεων έχει αποδειχθεί, εδώ είμαστε για τον δόλο" και παραβίασε το τεκμήριο αθωότητας». Η αίτηση εξαίρεσης αναμένεται να κριθεί προσεχώς.

