Υπόθεση Novartis: Διακοπή της δίκης Δεστεμπασίδη - Μαραγγέλη για 10 Νοεμβρίου

Η δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis, που εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό, διεκόπη για τις 10 Νοεμβρίου.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, ο συνήγορος του Φιλίστορος Δεστεμπασίδη, Ιπποκράτης Μυλωνάς, εμφανίστηκε ως «άγγελος» (σσ νομικός όρος για αυτόν που αναγγέλλλει το κώλυμα) και ζήτησε αναβολή της διαδικασίας, επικαλούμενος τη νοσηλεία του κατηγορούμενου έπειτα από χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα, καθώς πλησιάζει το ασφυκτικό χρονικό όριο παραγραφής των αδικημάτων, το οποίο λήγει τον Φεβρουάριο.

Παρόντες στο ακροατήριο ήταν αρκετοί από τους πολιτικούς που έχουν παρασταθεί ως πολιτικώς ενάγοντες, επαναλαμβάνοντας την υποστήριξή τους προς την κατηγορία. Μεταξύ αυτών οι Άδωνις Γεωργιάδης, Ανδρέας Λοβέρδος, Γιάννης Στουρνάρας, η σύζυγός του Λίνα Νικολοπούλου, Αντώνης Σαμαράς, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ευάγγελος Βενιζέλος, Μάριος Σαλμάς και Νίκος Μανιαδάκης.

Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση του ΣΤ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών παρέστησαν επίσης ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, η Λίνα Νικολοπούλου και ο Άκης Σκέρτσος.

Υπενθυμίζεται ότι, σε πρώτο βαθμό, οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες με τις κωδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» είχαν καταδικαστεί για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση, σε ποινές φυλάκισης 25 και 33 μηνών αντίστοιχα, με αναστολή.