Γεωργιάδης στη δίκη Novartis: Δόλιοι και συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί όσων με κατηγόρησαν

Στην πολύκροτη δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis, η οποία συνεχίζεται πλέον σε δεύτερο βαθμό, κατέθεσε ο υπουργός Υγείας της περιόδου 2013–2014, Άδωνις Γεωργιάδης. Στην κατάθεσή του επανήλθε σε παλαιότερους ισχυρισμούς, απαντώντας παράλληλα σε κατηγορίες και ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί τα τελευταία χρόνια σχετικά με τον ρόλο του στην υπόθεση.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε εξαρχής ότι επιβεβαιώνει πλήρως την αρχική του κατάθεση, υπενθυμίζοντας πως την περίοδο που κατείχε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Υγείας ανέλαβε, εν μέσω εξαιρετικά πιεστικών συνθηκών, τη συγκέντρωση και εξυγίανση των οικονομικών στοιχείων της φαρμακευτικής δαπάνης. Όπως είπε, εκείνη η διετία σφράγισε τη θητεία του με τη χαμηλότερη φαρμακευτική δαπάνη που έχει καταγραφεί ποτέ.

Αναφερόμενος στο πώς βρέθηκε στη δίνη της υπόθεσης Novartis, σημείωσε ότι αρχικά θεωρούσε αδιανόητο να κατηγορηθεί, καθώς –όπως υποστήριξε– τα δεδομένα της εποχής έδειχναν ότι η πολιτική που άσκησε δεν μπορούσε να συνδεθεί με ευνοϊκή μεταχείριση φαρμακευτικών εταιριών. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι η δημοσιονομική προσαρμογή στον χώρο του φαρμάκου είχε ξεκινήσει ήδη από τους προκατόχους του, Μάριο Σαλμά και Ανδρέα Λοβέρδο.

Παρόλα αυτά, όπως εξήγησε, άρχισαν να κυκλοφορούν πληροφορίες και καταγγελίες εις βάρος του, προερχόμενες από προστατευόμενους μάρτυρες. «Τα υπόλοιπα τα ξέρετε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός συνέχισε υπογραμμίζοντας πως προσέρχεται στο δικαστήριο για να υπερασπιστεί την τιμή και την υπόληψή του. Επικαλέστηκε μάλιστα τα οικονομικά αποτελέσματα της Novartis, λέγοντας ότι ενώ η εταιρία κατέγραφε κέρδη κάθε χρονιά, το 2014 –επί υπουργίας του– εμφάνισε ζημιά, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λογική να τον δωροδοκούν για να καταλήξει η εταιρία σε χειρότερη θέση.

Σε έντονο ύφος χαρακτήρισε «δόλιο και συκοφαντικό» τον ισχυρισμό της Μαρίας Μαραγγέλη, γραμματέως του τότε ισχυρού στελέχους της Novartis, Κωνσταντίνου Φρουζή, σύμφωνα με τον οποίο εκείνος έλαβε 2 εκατομμύρια ευρώ. Δήλωσε ότι τα ποσά στα οποία αναφερόταν η μάρτυρας ήταν χρήματα που οφείλονταν στην εταιρία από το κράτος, ενώ η κατηγορία ότι δωροδοκήθηκε για να πληρωθεί πρώτη η Novartis, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού –όπως υποστήριξε– η εταιρία όχι μόνο δεν ευνοήθηκε, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις αδικήθηκε έναντι άλλων.

Όσον αφορά τη συχνή επικοινωνία του με τον Κωνσταντίνο Φρουζή, σημείωσε ότι ήταν απολύτως φυσιολογική δεδομένων των ιδιοτήτων τους, καθώς ο Φρουζής ήταν πρόεδρος του ΣΦΕΕ. Τόνισε ότι παρόμοια επικοινωνία διατηρεί και σήμερα με τον εκάστοτε πρόεδρο του Συνδέσμου, χαρακτηρίζοντας «βλακώδη» την προσπάθεια να παρουσιαστεί η επαφή αυτή ως επιλήψιμη.

Ιδιαίτερα επικριτικός υπήρξε και για το περίφημο Harvard Project, το οποίο χαρακτήρισε «μεγάλη βλακεία» ως κατηγορία, εξηγώντας ότι η παρουσία του εκεί είχε καθαρά θεσμικό χαρακτήρα, αφού το ΕΚΠΑ συνεργαζόταν με το Harvard στο πλαίσιο κλινικών μελετών. Με σαρκασμό ανέφερε ότι άλλοτε κατηγορείται για καθυστέρηση στην τιμολόγηση φαρμάκων και άλλοτε για υπερβολικά γρήγορη εισαγωγή νέων θεραπειών, υπονοώντας την αντιφατικότητα των σε βάρος του ισχυρισμών.

Στάθηκε επίσης στο επιχείρημα ότι δήθεν είχε λάβει χρήματα από τον Φρουζή τον Σεπτέμβριο του 2013, όταν μόλις δύο μήνες αργότερα ο ίδιος είχε εκδώσει δελτίο τύπου ζητώντας την παραίτηση του υπουργού –γεγονός που για τον κ. Γεωργιάδη καταρρίπτει κάθε υπόνοια συνεννόησης.

Απαντώντας στον ισχυρισμό του Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη ότι χρησιμοποιούσε τον εκδοτικό του οίκο για ξέπλυμα χρήματος, εξέφρασε την αγανάκτησή του, τονίζοντας πως η επιχείρηση αυτή λειτουργούσε επί δύο δεκαετίες. «Τον έφτιαξα, επειδή ήξερα ότι 20 χρόνια μετά θα με κάνει υπουργό ο Σαμαράς και θα θέλω να ξεπλένω;» είπε ειρωνικά, συμπληρώνοντας ότι τέτοιες κατηγορίες έφτασαν να γίνουν αντικείμενο σχολιασμού ακόμη και στο σχολείο των παιδιών του.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης, επανέλαβε πολλές φορές ότι οι ισχυρισμοί των δύο μαρτύρων ήταν «παλαβά». Αναφέρθηκε επίσης στον καθηγητή Νίκο Μανιαδάκη, τον οποίο –όπως είπε– χρησιμοποιούσε ως σύνδεσμο με την τρόικα για ζητήματα φαρμακευτικής πολιτικής.

Σε ερωτήσεις της εισαγγελέως σχετικά με το κίνητρο πίσω από τις καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι πιθανότατα είχαν πιεστεί. Επικαλέστηκε παλαιότερη δημόσια δήλωση του Παύλου Πολάκη («τους πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη») και σημείωσε ότι ενδέχεται να τους προσφέρθηκε απαλλαγή με αντάλλαγμα καταθέσεις για πολιτικά πρόσωπα.

Για τα όσα είπαν στις ΗΠΑ, διευκρίνισε ότι σύμφωνα με τα έγγραφα της Βουλής και τα διαβιβαστικά του FBI, εκεί δεν προκύπτουν ισχυρισμοί για πολιτικούς, αλλά για γιατρούς.

Με ιδιαίτερα επικριτικό τόνο σχολίασε και όσα είχαν ειπωθεί στο πρωτόδικο δικαστήριο για τη Μαρία Μαραγγέλη, αναφερόμενος στη δήλωση του συνηγόρου της ότι η πελάτισσά του αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες στη Μάλτα, ενώ –όπως είπε– ο εισαγγελέας Βουρλιώτης εντόπισε 24 εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμό της στην Ελβετία.

Τέλος, μιλώντας για τον Κωνσταντίνο Ράνο, μέλος της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, εξήγησε ότι το 2013 η δόση του μνημονίου είχε μπλοκάρει λόγω διαφωνιών του για θέματα τιμολόγησης. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι παρενέβη δυναμικά, καθώς κινδύνευε όχι το υπουργείο αλλά το ίδιο το κράτος να χάσει τη δόση, με αποτέλεσμα το ζήτημα να λυθεί άμεσα.

