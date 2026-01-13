Κακοκαιρία: Μαγεύει το χειμωνιάτικο τοπίο στο οροπέδιο Λασιθίου

Χειμωνιάτικο είναι το τοπίο στο οροπέδιο Λασιθίου καθώς η πρόσφατη κακοκαιρία έφερε χιονιοπτώσεις και τσουχτερό κρύο κυρίως τις βραδινές και πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με τους κατοίκους του χωριού Κουδουμαλιά, η χιονόπτωση που ξεκίνησε χθες το απόγευμα συνεχίστηκε μέχρι σήμερα το πρωί.

Το χιόνι που έπεσε έχει σκεπάσει δρόμους, στέγες και το φυσικό τοπίο της περιοχής δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό χειμερινό σκηνικό. Μάλιστα η χιονόπτωση σε αρκετά σημεία συνεχίζεται και παρουσιάζει αυξομειώσεις ανάλογα με την ένταση των φαινομένων.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε το neakriti.gr αποτυπώνουν μόνο ένα μικρό δείγμα από την ομορφιά και το μεγαλείο του χιονισμένου οροπεδίου.

Δείτε τις φωτογραφίες:

