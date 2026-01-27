Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί για διακίνηση παράτυπων μεταναστών σε Έβρο και Ροδόπη

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης παράτυπων μεταναστών 

Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί για διακίνηση παράτυπων μεταναστών σε Έβρο και Ροδόπη
Τρεις αλλοδαποί συνελήφθησαν τη Δευτέρα (26/01) σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης, κατηγορούμενοι για διακίνηση παράνομων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

Συγκεκριμένα, σε οικισμό του Έβρου, αστυνομικοί συνέλαβαν τις πρωινές ώρες δύο διακινητές, οι οποίοι εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρουν παράνομα στην ενδοχώρα εννέα αλλοδαπούς. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός του οχήματος δεν συμμορφώθηκε αρχικά σε σήμα στάσης και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει.

Η πορεία του οχήματος τερματίστηκε όταν αυτό εξετράπη και ακινητοποιήθηκε σε παρακείμενο χωράφι, με τους δύο δράστες να συλλαμβάνονται άμεσα από τους αστυνομικούς.

Παράλληλα, τις βραδινές ώρες της ίδιας ημέρας, σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, συνελήφθη ακόμη ένας διακινητής, ο οποίος οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα έξι αλλοδαπούς.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατασχέθηκαν τα εμπλεκόμενα οχήματα, καθώς και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις διενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου και Σαπών.

