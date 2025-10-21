Βρετανία: Κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζιούφρε

Η Τζιούφρε έγραψε ότι φοβόταν πως θα «πέθαινε ως σκλάβα του σεξ» στα χέρια του Έπσταϊν και του κύκλου του και περιγράφει τρεις φερόμενες σεξουαλικές επαφές που είχε με τον πρίγκιπα 'Αντριου.

Βρετανία: Κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζιούφρε

FILE - Virginia Giuffre, center, holds a news conference outside a Manhattan court in New York, Aug. 27, 2019. (AP Photo/Bebeto Matthews, File)

Τα απομνημονεύματα μετά θάνατον της Βιρτζίνια Τζιούφρε, της γυναίκας που κατηγορούσε τον πρίγκιπα Άντριου της Βρετανίας ότι την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν έφηβη, κυκλοφόρησαν σήμερα στο Λονδίνο λίγες μόλις ημέρες αφότου ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου ανακοίνωσε ότι δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τον τίτλο του έπειτα από χρόνια που το όνομά του εμπλέκεται σε σκάνδαλα, κυρίως αυτό που αφορά τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Μεγάλο μέρος του περιεχομένου του βιβλίου έχει προδημοσιευτεί φέρνοντας εκ νέου σε δύσκολη θέση τον 65χρονο Άντριου, ο οποίος διαψεύδει εξαρχής τους ισχυρισμούς της Τζιούφρε.

Ο Άντριου δεν έχει κανέναν δημόσιο ρόλο από τον Νοέμβριο του 2019 και έχασε τους στρατιωτικούς του τίτλους και τις βασιλικές χορηγίες το 2022, όταν ήρθαν στη δημοσιότητα καταγγελίες εις βάρος του για ανάρμοστη συμπεριφορά. Την ίδια χρονιά ο Άντριου κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Τζιούφρε, η οποία αυτοκτόνησε τον περασμένο Απρίλιο.

Η αυτοβιογραφία της με τίτλο "Κορίτσι Κανενός" περιέχει νέες κατηγορίες εναντίον του Άντριου.

Εργαζόμενη τοποθετεί αντίτυπα των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε στα ράφια βιβλιοπωλείου στο Λονδίνο, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Isabel Infantes

Η Τζιούφρε έγραψε ότι φοβόταν πως θα «πέθαινε ως σκλάβα του σεξ» στα χέρια του Έπσταϊν και του κύκλου του και περιγράφει τρεις φερόμενες σεξουαλικές επαφές που είχε με τον 'Αντριου στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν.

Στο βιβλίο υποστηρίζεται επίσης ότι ο Άντριου είχε μαντέψει σωστά την ηλικία της--17 ετών--όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά.

