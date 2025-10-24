Έκκληση Ζελένσκι στη «Συμμαχία των Προθύμων» για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

«Μόλις ο Πούτιν ένιωσε την πίεση και την πιθανότητα να εμφανιστούν Tomahawks στην Ουκρανία, δήλωσε αμέσως την ετοιμότητά του να ξαναρχίσει τις συνομιλίες», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Λονδίνο.

Έκκληση Ζελένσκι στη «Συμμαχία των Προθύμων» για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Λονδίνο, στις 24 Οκτωβρίου 2025. 

Pool/Henry Nicholls μέσω Reuters
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε την Παρασκευή (24/10) τους συμμάχους του Κιέβου στην «Συμμαχία των Προθυμών» να ενισχύσουν τις δυνατότητες της Ουκρανίας σε οπλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς, προκειμένου να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία να γυρίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο.

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί τα δικά της όπλα για να χτυπήσει ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας και έχει ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς για να αυξήσει την πίεση στη Μόσχα, αν και δεν τους έχει ακόμη λάβει.

«Μόλις ο Πούτιν ένιωσε την πίεση και την πιθανότητα να εμφανιστούν Tomahawks στην Ουκρανία, δήλωσε αμέσως την ετοιμότητά του να ξαναρχίσει τις συνομιλίες», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Λονδίνο.

ΟΥΚΡΑΝΊΑ-ΜΈΤΩΠΟ

Στρατιώτες της 148ης Ταξιαρχίας Πυροβολικού «Ζιτόμιρ» των Ουκρανικών Ένοπλων Δυνάμεων πυροβολούν με ένα MLRS BM-21 Grad προς τις ρωσικές δυνάμεις, κοντά στην πόλη Κωστιάντινοβκα στην περιοχή Ντονέτσκ, στις 23 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Anatolii Stepanov

Έκκληση Στάρμερ για υποστήριξη του Κιέβου

Νωρίτερα σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έκανε έκκληση να αυξηθούν οι παραδόσεις οπλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία σε συνάντηση που είχε την Παρασκευή (24/10) με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από μια συνάντηση στο Λονδίνο του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων».

«Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα όσον αφορά τα μέσα, ιδιαίτερα τα μέσα με μεγάλη εμβέλεια», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ κατά την έναρξη της συνάντησής τους. «Και βέβαια, υπάρχει η κρίσιμη εργασία του συνασπισμού των προθύμων σχετικά με τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας», πρόσθεσε.

Η συνάντηση Ζελένσκι-Στάρμερ πραγματοποιήθηκε αφότου ο βασιλιάς Κάρολος Γ' παραχώρησε νέα ακρόαση στον Ουκρανό πρόεδρο -- η τρίτη συνάντησή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις αρχές του έτους.

στάρμερ-ζελένσκι

Ο Κιρ Στάρμερ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ντάουνινγκ Στριτ στο Λονδίνο, στις 24 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Jaimi Joy

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών ηγείται μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν του «συνασπισμού των προθύμων», ο οποίος περιλαμβάνει 26 ευρωπαϊκές κυρίως χώρες που υποστηρίζουν το Κίεβο.

*Με πληροφορίες από Reuters

