Έκκληση Ζελένσκι στη «Συμμαχία των Προθύμων» για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε την Παρασκευή (24/10) τους συμμάχους του Κιέβου στην «Συμμαχία των Προθυμών» να ενισχύσουν τις δυνατότητες της Ουκρανίας σε οπλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς, προκειμένου να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία να γυρίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο.

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί τα δικά της όπλα για να χτυπήσει ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας και έχει ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς για να αυξήσει την πίεση στη Μόσχα, αν και δεν τους έχει ακόμη λάβει.

«Μόλις ο Πούτιν ένιωσε την πίεση και την πιθανότητα να εμφανιστούν Tomahawks στην Ουκρανία, δήλωσε αμέσως την ετοιμότητά του να ξαναρχίσει τις συνομιλίες», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Λονδίνο.

Έκκληση Στάρμερ για υποστήριξη του Κιέβου

Νωρίτερα σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έκανε έκκληση να αυξηθούν οι παραδόσεις οπλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία σε συνάντηση που είχε την Παρασκευή (24/10) με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από μια συνάντηση στο Λονδίνο του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων».

«Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα όσον αφορά τα μέσα, ιδιαίτερα τα μέσα με μεγάλη εμβέλεια», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ κατά την έναρξη της συνάντησής τους. «Και βέβαια, υπάρχει η κρίσιμη εργασία του συνασπισμού των προθύμων σχετικά με τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας», πρόσθεσε.

Η συνάντηση Ζελένσκι-Στάρμερ πραγματοποιήθηκε αφότου ο βασιλιάς Κάρολος Γ' παραχώρησε νέα ακρόαση στον Ουκρανό πρόεδρο -- η τρίτη συνάντησή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις αρχές του έτους.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών ηγείται μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν του «συνασπισμού των προθύμων», ο οποίος περιλαμβάνει 26 ευρωπαϊκές κυρίως χώρες που υποστηρίζουν το Κίεβο.

