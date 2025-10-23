Ζελένσκι: «Δεν χρησιμοποιήσαμε ποτέ αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς»

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με την πρόεδρο του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα στο Κίεβο της Ουκρανίας, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, διέψευσε μετά τον Τραμπ χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal, ότι η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς εναντίον στόχων σε ρωσικό έδαφος.

«Δεν ξέρω ποιος γράφει τι», είπε ο Ζελένσκι, «αλλά εμείς δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς σε ρωσικό έδαφος. Αυτό είναι σημαντικό».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει διάφορα όπλα «με καλές δυνατότητες μεγάλου βεληνεκούς».

Ο Ζελένσκι σημείωσε επίσης ότι η Κριμαία και το ανατολικό της τμήμα αποτελούν ουκρανικό έδαφος.

«Και δεν μπορούμε να μιλάμε για τη χρήση αυτού ή εκείνου του όπλου, όχι μόνο ουκρανικής κατασκευής, σε έδαφος της Κριμαίας, σαν να ήταν ρωσικό έδαφος», δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι.

Η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήρε έναν βασικό περιορισμό στη χρήση από την Ουκρανία ορισμένων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που προμηθεύονται από δυτικούς συμμάχους, για να βάλλουν τη Ρωσία.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιτρέπει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει ορισμένους δυτικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον στόχων στη Ρωσία, ανέφερε η Wall Street Journal.

Το δημοσίευμα εκτιμούσε ότι αυτό θα επιτρέψει στην κυβέρνηση στο Κίεβο να εντείνει τις επιθέσεις και να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία, ανέφερε η εφημερίδα επικαλούμενη ανώνυμους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Μάλιστα, η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι η Ουκρανία χρησιμοποίησε έναν πύραυλο κρουζ Storm Shadow, τον οποίο παρείχε το Ηνωμένο Βασίλειο, για να πλήξει μια ρωσική εγκατάσταση στο Μπριάνσκ που παρήγαγε εκρηκτικά και καύσιμα πυραύλων, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Γενικό Επιτελείο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

