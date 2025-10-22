ΗΠΑ - Ο Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα της WSJ: «Fake News - Δεν ενέκρινα τους πυραύλους»

Μπέσεντ: «Είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας»

Newsbomb

ΗΠΑ - Ο Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα της WSJ: «Fake News - Δεν ενέκρινα τους πυραύλους»
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Το άρθρο της Wall Street Journal σχετικά με την έγκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ουκρανίας για χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς βαθιά μέσα στη Ρωσία είναι ψευδής είδηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν καμία σχέση με αυτούς τους πυραύλους, από όπου κι αν προέρχονταν, ή με το τι κάνει η Ουκρανία με αυτούς!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth.

Νωρίτερα, η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήρε έναν βασικό περιορισμό στη χρήση από την Ουκρανία ορισμένων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που προμηθεύονται από δυτικούς συμμάχους, για να βάλλουν τη Ρωσία.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιτρέπει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει ορισμένους δυτικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον στόχων στη Ρωσία, ανέφερε η Wall Street Journal.

Το δημοσίευμα εκτιμούσε ότι αυτό θα επιτρέψει στην κυβέρνηση στο Κίεβο να εντείνει τις επιθέσεις και να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία, ανέφερε η εφημερίδα επικαλούμενη ανώνυμους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Μάλιστα, η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι η Ουκρανία χρησιμοποίησε έναν πύραυλο κρουζ Storm Shadow, τον οποίο παρείχε το Ηνωμένο Βασίλειο, για να πλήξει μια ρωσική εγκατάσταση στο Μπριάνσκ που παρήγαγε εκρηκτικά και καύσιμα πυραύλων, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Γενικό Επιτελείο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων

Μπέσεντ: «Είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας»

Περαιτέρω κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας θα ανακοινωθούν την Τετάρτη ή την Πέμπτη, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το Reuters.

«Θα ανακοινώσουμε μετά το κλείσιμο των εργασιών σήμερα το απόγευμα ή νωρίς αύριο το πρωί μια σημαντική αύξηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Βαρθολομαίος για τον εορτασμό της Νίκαιας: Δεν διανοούμαστε απόντα τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Αλλαγή ώρας στο ματς λόγω καιρικών φαινομένων

00:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: «Λύγισε» την Γιουβέντους με Μπέλιγχαμ η Ρεάλ, «πεντάρες» για Λίβερπουλ και Τσέλσι

23:59ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ο Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα της WSJ: «Fake News - Δεν ενέκρινα τους πυραύλους»

23:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οικουμενικός Πατριάρχης: 34 χρόνια από την εκλογή του ως Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας - Το μήνυμα του Παναγιώτατου από το Μετόχι του Παναγίου Τάφου στον Βόσπορο

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σε 46 έτη φυλάκισης καταδικάστηκε 63χρονος για τον βιασμό δύο ανήλικων αγοριών - Πώς αποκαλύφθηκε η αρρωστημένη δράση του

23:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Aυτός είναι ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ που προτείνει ο Τραμπ

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Έφτασε στη Ρώμη - Την Πέμπτη η ιστορική κοινή προσευχή με τον Πάπα Λέοντα στο Βατικανό

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Ανάφη: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της έπειτα από φωτιά

23:26ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Πλήρη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου - Η συμφωνία για αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η Μακάμπι αυτή τη φορά δεν τα έκανε… θάλασσα, «ξέρανε» τη Ρεάλ με τριποντάρα Μπλατ

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφει η χειμερινή ώρα: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών πισω

23:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship: O Τζόρτζι Τζόκοβιτς παρουσίασε όλες τις λεπτομέρειες για τη μεγάλη διοργάνωση

23:05LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Ζήτησε συγγνώμη από το κοινό για την εμφάνισή της στο show της «Victoria's Secret»

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Παραιτήθηκε το ΔΣ αστικών συγκοινωνιών μετά την αποκαλυπτική έκθεση για τα αίτια εκτροχιασμού του τελεφερίκ

22:48ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν στο Κίεβο να χρησιμοποιεί πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας

22:43ΚΟΣΜΟΣ

4.000 βήματα την ημέρα επαρκούν για τη μακροζωία των γυναικών - Η απλή άσκηση που μειώνει τον κίνδυνο θανάτου κατά 26%

22:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Σέρβοι και Ισραηλινοί στέλνουν τον NBAer Ντινγούιντι στον Πειραιά

22:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λουτσέσκου: «Πρέπει να είμαστε στο 110% σε όλους τους τομείς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Αλλαγή ώρας στο ματς λόγω καιρικών φαινομένων

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Η στιγμή που τη μεταφέρει το ασθενοφόρο - Τι εξετάζουν οι Αρχές

21:28ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πρώτη αντίδραση «Φραπέ» για τα 2,5 εκατ. ευρώ και την τζάγκουαρ

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Πρόστιμο 150 λιρών σε γυναίκα επειδή έριξε τον καφέ της σε φρεάτιο - «Ήταν αρκετά σοκαριστικό»

23:05LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Ζήτησε συγγνώμη από το κοινό για την εμφάνισή της στο show της «Victoria's Secret»

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Γαλλία: Ζευγάρι κρατούσε γυναίκα αιχμάλωτη σε γκαράζ επί πέντε χρόνια - Την ανάγκαζαν να τρώει χυλό με... απορρυπαντικό

06:32LIFESTYLE

«Το Περιβόλι του Τρελού»: Ο δίσκος του Σαββόπουλου που άλλαξε για πάντα το ελληνικό τραγούδι

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Δύο ξένοι ο Απόστολος Λύτρας και η Σοφία Πολυζωγοπούλου - Στα δικαστήρια με αγωγές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

20:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Οριακή άνοδος για τη ΝΔ, μακριά από την αυτοδυναμία - Η μάχη της δεύτερης θέσης

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Τρία επιπλέον περιστατικά λιποθυμίας στο ίδιο κλαμπ

23:59ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ο Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα της WSJ: «Fake News - Δεν ενέκρινα τους πυραύλους»

22:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Σέρβοι και Ισραηλινοί στέλνουν τον NBAer Ντινγούιντι στον Πειραιά

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σε 46 έτη φυλάκισης καταδικάστηκε 63χρονος για τον βιασμό δύο ανήλικων αγοριών - Πώς αποκαλύφθηκε η αρρωστημένη δράση του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ