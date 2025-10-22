ΗΠΑ - Ο Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα της WSJ: «Fake News - Δεν ενέκρινα τους πυραύλους»

«Το άρθρο της Wall Street Journal σχετικά με την έγκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ουκρανίας για χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς βαθιά μέσα στη Ρωσία είναι ψευδής είδηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν καμία σχέση με αυτούς τους πυραύλους, από όπου κι αν προέρχονταν, ή με το τι κάνει η Ουκρανία με αυτούς!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth.

Νωρίτερα, η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήρε έναν βασικό περιορισμό στη χρήση από την Ουκρανία ορισμένων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που προμηθεύονται από δυτικούς συμμάχους, για να βάλλουν τη Ρωσία.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιτρέπει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει ορισμένους δυτικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον στόχων στη Ρωσία, ανέφερε η Wall Street Journal.

Το δημοσίευμα εκτιμούσε ότι αυτό θα επιτρέψει στην κυβέρνηση στο Κίεβο να εντείνει τις επιθέσεις και να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία, ανέφερε η εφημερίδα επικαλούμενη ανώνυμους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Μάλιστα, η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι η Ουκρανία χρησιμοποίησε έναν πύραυλο κρουζ Storm Shadow, τον οποίο παρείχε το Ηνωμένο Βασίλειο, για να πλήξει μια ρωσική εγκατάσταση στο Μπριάνσκ που παρήγαγε εκρηκτικά και καύσιμα πυραύλων, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Γενικό Επιτελείο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων

Μπέσεντ: «Είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας»

Περαιτέρω κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας θα ανακοινωθούν την Τετάρτη ή την Πέμπτη, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το Reuters.

«Θα ανακοινώσουμε μετά το κλείσιμο των εργασιών σήμερα το απόγευμα ή νωρίς αύριο το πρωί μια σημαντική αύξηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Διαβάστε επίσης