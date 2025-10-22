Κύπρος: Aυτός είναι ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ που προτείνει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προτείνει ως νέο πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κυπριακή Δημοκρατία τον Τζον Μπρέσλοου (John Breslow).

Το όνομα του νέου Αμερικανού πρεσβευτή στην Κύπρο ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με σειρά σημαντικών διορισμών που υπέβαλε προς έγκριση στη Γερουσία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Ο John Breslow, από την Αριζόνα, θα είναι πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη Δημοκρατία της Κύπρου, αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Μεταξύ αυτών είναι οι Γουίλιαμ Τζ. Κρέιν και Αλεξάντερ Σ. Βαν Χουκ που προτείνονται ως Ομοσπονδιακοί Δικαστές για την Πολιτεία της Λουιζιάνα, ο Μπράιαν Μπάρμπερ ως Ομοσπονδιακός Μαρέσαλ για τη Δυτική Περιφέρεια της Λουιζιάνα, ο Τζον Μπρέσλοου ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κυπριακή Δημοκρατία, και ο Γκρέγκορι ΛοΤζέρφο ως Συντονιστής για την Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας.

«Οι διορισμοί αυτοί αποσκοπούν στην ενίσχυση της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης και των διεθνών σχέσεων, βελτιώνοντας την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση για όλους τους Αμερικανούς», επισημαίνεται

Ο John Breslow είναι ένας Αμερικανός επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος από την Αριζόνα. Γεννημένος το 1950 έχτισε την καριέρα του στον βιομηχανικό τομέα πριν μεταπηδήσει στη φιλανθρωπία και την κοινωνική δράση.

Είναι παντρεμένος με τη Sonia Breslow και το κατοικούν στο Scottsdale της Αριζόνα.

Αυτή θα είναι η πρώτη διπλωματική θέση του Μπρέσλοου. Εάν επικυρωθεί, θα εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην Κύπρο, εστιάζοντας στις διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και τους οικονομικούς δεσμούς στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Breslow ήταν ιδιοκτήτης και διευθυντής της Linweld, μιας οικογενειακής επιχείρησης στο Λίνκολν της Νεμπράσκα, που ειδικεύεται σε βιομηχανικά αέρια και προμήθειες συγκόλλησης. Η επιχείρηση, που ξεκίνησε ο πατέρας του, πωλήθηκε με επιτυχία το 2006, επιτρέποντας στον Breslow να συνταξιοδοτηθεί.

Από το 1991 έως το 1999, διετέλεσε ελεγκτής του κράτους της Νεμπράσκα, εποπτεύοντας τους οικονομικούς ελέγχους και τις λειτουργίες του κράτους. Το 1998, ήταν υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για τη θέση του κυβερνήτη της Νεμπράσκα, αλλά δεν κέρδισε την υποψηφιότητα.

Στα τέλη της δεκαετίας του 2000, ο Breslow κατείχε μειοψηφικό μερίδιο (περίπου 3%) στην ομάδα NHL Phoenix Coyotes (τώρα Arizona Coyotes). Το 2009 ηγήθηκε μιας ομάδας υποψηφίων για την αγορά της ομάδας και τη διατήρησή της στο Glendale της Αριζόνα, εν μέσω απειλών μετεγκατάστασης, αν και η προσφορά τελικά δεν ήταν επιτυχής.

Το 2012, για τα 60α γενέθλια της Σόνια, δώρισε 2 εκατομμύρια δολάρια στην Arizona Animal Welfare League & SPCA (AAWL), χρηματοδοτώντας την κατασκευή του Sonia Breslow Adoption Center στο Φοίνιξ. Η επέκταση αυτού του καταφυγίου χωρίς ευθανασία διπλασίασε την ικανότητα του οργανισμού να διασώζει και να δίνει για υιοθεσία αδέσποτα κατοικίδια.

Παθιασμένος λάτρης των αυτοκινήτων, ο Breslow διαθέτει μια αξιοσημείωτη συλλογή από vintage και κλασικά αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων μοντέλων όπως ένα Jaguar E-Type Lightweight του 1963, ένα Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale του 1965 και ένα Tucker sedan του 1948. Έχει συμμετάσχει σε διεθνείς αγώνες με σπορ αυτοκίνητα και έχει παρακολουθήσει σχολές αγώνων, όπως η Bondurant High Performance Driving School στην Αριζόνα.