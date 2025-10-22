WSJ: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν στο Κίεβο να χρησιμοποιεί πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας

Η κυβέρνηση Τραμπ ήρε έναν βασικό περιορισμό στη χρήση από την Ουκρανία ορισμένων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που προμηθεύονται από δυτικούς συμμάχους, για να βάλλουν τη Ρωσία.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιτρέπει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει ορισμένους δυτικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον στόχων στη Ρωσία. Αυτό αναφέρει η Wall Street Journal.

Αυτό θα επιτρέψει στην κυβέρνηση στο Κίεβο να εντείνει τις επιθέσεις και να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία, ανέφερε η εφημερίδα επικαλούμενη ανώνυμους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι η Ουκρανία χρησιμοποίησε έναν πύραυλο κρουζ Storm Shadow, τον οποίο παρείχε το Ηνωμένο Βασίλειο, για να πλήξει μια ρωσική εγκατάσταση στο Μπριάνσκ που παρήγαγε εκρηκτικά και καύσιμα πυραύλων, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Γενικό Επιτελείο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η κίνηση αυτή συμπίπτει με την πίεση που ασκεί ο Τραμπ στη Μόσχα για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και να μην παραχωρηθούν πυραύλοι Tomahawk από τις ΗΠΑ στο Κίεβο.

Η Ουκρανία χρησιμοποίησε έναν πύραυλο κρουζ Storm Shadow βρετανικής κατασκευής την Τρίτη για να χτυπήσει ένα ρωσικό εργοστάσιο στο Μπριάνσκ που παρήγαγε εκρηκτικά και καύσιμα πυραύλων, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χαρακτήρισε την επίθεση ως «επιτυχημένη», η οποία διαπέρασε τις ρωσικές αεροπορικές άμυνες.

Μπέσεντ: «Είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας»

Περαιτέρω κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας θα ανακοινωθούν την Τετάρτη ή την Πέμπτη, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το Reuters.

«Θα ανακοινώσουμε μετά το κλείσιμο των εργασιών σήμερα το απόγευμα ή νωρίς αύριο το πρωί μια σημαντική αύξηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Διαβάστε επίσης