Ουκρανία: Το drone «θαλάσσιο μωρό»... μεγάλωσε - Εμβέλεια χρήσης 1.500 χιλιομέτρων - Βίντεο

Με μεγάλη προσοχή παρακολουθούν οι ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών τις καινοτομίες του Κιέβου στα θαλάσσια μη επανδρωμένα οπλικά συστήματα 

Ουκρανία: Το drone «θαλάσσιο μωρό»... μεγάλωσε - Εμβέλεια χρήσης 1.500 χιλιομέτρων - Βίντεο

Η νέα εκδοχή του θαλάσσιου drone θα είναι ικανή να λειτουργεί σε αποστάσεις 1.500 χιλιομέτρων. 

Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας
Την τελευταία έκδοση του θαλάσσιου drone «Sea Baby» παρουσίασε η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), αναφέροντας ότι η νέα βελτιωμένη εκδοχή του οπλικού συστήματος θα μπορεί να λειτουργεί σε αποστάσεις άνω των 1.500 χιλιομέτρων και θα φέρει φορτίο έως 2.000 κιλών, περίπου διπλάσιο του προηγούμενου ορίου.

Οι βελτιώσεις σηματοδοτούν την τελευταία εξέλιξη στα μη επανδρωμένα οπλικά συστήματα, τα οποία διαδραματίζουν έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στον πόλεμο με τη Ρωσία, καθώς και οι δύο πλευρές αγωνίζονται να διατηρήσουν το προβάδισμα στον πόλεμο με drones σε ξηρά, αέρα και θάλασσα.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν τραβήξει την προσοχή λόγω του μεγάλου αριθμού τους και της καταστροφικής τους δύναμης, αλλά η Ουκρανία έχει σημειώσει σημαντικές στρατιωτικές επιτυχίες στη Μαύρη Θάλασσα χρησιμοποιώντας μικρά, γρήγορα, μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη.

Έχει εξουδετερώσει σε μεγάλο βαθμό τον στόλο της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, καταστρέφοντας πολλά πλοία και αναγκάζοντας άλλα να απομακρυνθούν από τη χερσόνησο της Κριμαίας και μακριά από τις ακτές της Ουκρανίας, καθώς το Κίεβο επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτές τις βασικές εμπορικές οδούς προς την Ευρώπη.

«Χρειαζόμαστε τον εμπορικό μας στόλο για να πλέει, να λειτουργεί, να κρατά την οικονομία ζωντανή, ώστε οι Ρώσοι να μην μπορούν να την επηρεάσουν», δήλωσε ο ταξίαρχος της SBU Ιβάν Λουκάσεβιτς στο Reuters σε μια πρόσφατη παρουσίαση των τελευταίων θαλάσσιων drone της Ουκρανίας.

Πέρα από τα «καμικάζι» drones, τα θαλάσσια drones της Ουκρανίας μπορούν επίσης να μεταφέρουν τηλεχειριζόμενα οπλικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών και πυροβόλων όπλων για χρήση κατά εχθρικών αμφίβιων επιχειρήσεων ή άλλων στόχων, δήλωσε ο Λουκάσεβιτς.

Σε μια επίδειξη προς δημοσιογράφους σε άγνωστη τοποθεσία, παρουσιάστηκαν δύο γκρι ναυτικά drone εξοπλισμένα με εκτοξευτές ρουκετών και όπλα. Το ένα από αυτά υποβλήθηκε σε δοκιμαστική διαδρομή, ελεγχόμενο από έναν χειριστή στην ακτή που παρακολουθούσε μέσω ζωντανής μετάδοσης.

Η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας δήλωσε ότι διάφορες εκδόσεις των θαλάσσιων drone της είχαν χτυπήσει 11 ρωσικά πλοία από την έναρξη του πλήρους πολέμου στις αρχές του 2022. Τα ναυτικά drone «Sea baby» επέτρεψαν επίσης προηγούμενες ουκρανικές επιθέσεις στη στρατηγικής σημασίας γέφυρα του Κερτς που συνδέει την Κριμαία με την ρωσική ηπειρωτική χώρα.

Ο υπόλοιπος κόσμος παρακολουθεί

Άλλες χώρες παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή τις μάχες με drone στη Μαύρη Θάλασσα, αντλώντας διδάγματα και εξετάζοντας αν μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλα ύδατα.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι η Ουκρανία χρειάζεται επί του παρόντος τα μισά από τα 4.000 ναυτικά drone που παράγει.

«Γιατί να μην πουλήσουμε αυτά τα 2.000 σε συνεργάτες; Είναι φυσιολογικό. Ας τα πουλήσουν οι εταιρείες», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους σε μια συζήτηση σχετικά με την πιθανή συμφωνία της Κίεβου με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα drones.

Τα οπλικά συστήματα φέρουν εκτοξευτές ρουκετών και άλλα όπλα.

Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας

Αντανακλώντας τα τεκταινόμενα με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), ένας άλλος βασικός στόχος του ναυτικού προγράμματος drones της Ουκρανίας είναι η ανάπτυξη μηχανημάτων που μπορούν να αναχαιτίσουν και να καταστρέψουν τα εχθρικά drones.

«Γνωρίζουμε ότι η Ρωσία προσπαθεί να αντιγράψει τα ναυτικά drones της Ουκρανίας και, στο μέτρο του δυνατού, τα χρησιμοποιεί ήδη εναντίον του ουκρανικού εδάφους», δήλωσε ο Λουκάσεβιτς.

«Γι' αυτό, πριν από ένα χρόνο... ο (επικεφαλής της SBU) Vasyl Maliuk πρότεινε την ιδέα της δημιουργίας καταστροφέων ναυτικών επιφανειακών drones με βάση τις μη επανδρωμένες πλατφόρμες «sea baby».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία χρειάζεται επί του παρόντος τα μισά από τα 4.000 ναυτικά drone που παράγει.

Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας

Παρά την επιτυχία της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, η ανάπτυξη ναυτικών drones σημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι άμυνες των λιμανιών παράλληλα με τις επιθετικές δυνατότητες.

«Αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα για την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας όλων των λιμενικών υποδομών», δήλωσε ο στρατιωτικός αναλυτής Serhii Kuzan, με έδρα το Κίεβο.

«Συγκεκριμένα, μιλάμε για τη χρήση φραγμάτων με σημαδούρες, την αύξηση του αριθμού των ηλεκτρονικών μέσων πολέμου (άμυνας) και ούτω καθεξής».

Και οι δύο πλευρές της σύγκρουσης έχουν αναπτύξει ηλεκτρονικές συσκευές παρεμβολής ικανές να παρεμποδίζουν τα εχθρικά drones, γεγονός που με τη σειρά του τις έχει αναγκάσει να καινοτομήσουν περαιτέρω προκειμένου να τις παρακάμψουν.

Ο Λουκασέβιτς δήλωσε ότι και τα δύο drone που παρουσιάστηκαν είχαν δοκιμαστεί σε μάχη. Το Κίεβο προσπαθεί να αποτρέψει τη Ρωσία από το να αποκτήσει την τεχνολογία των ουκρανικών drone «Sea Baby», είπε, εισάγοντας έναν μηχανισμό αυτοκαταστροφής σε περίπτωση απειλής κατάληψης από τον εχθρό.

Ο πρωταρχικός στόχος, ωστόσο, ήταν να επιστρέψουν τα drone στις ουκρανικές ακτές για επαναλαμβανόμενη χρήση.

*Με πληροφορίες από Reuters

