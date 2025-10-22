Η Ουκρανία χτύπησε ρωσικό εργοστάσιο χημικών με βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow - Βίντεο

Η Ουκρανία χτύπησε ένα ρωσικό εργοστάσιο χημικών με πυραύλους Storm Shadow, σύμφωνα με ανακοίνωση από τον στρατό της την Τρίτη, με ειδική αναφορά στο βρετανικής κατασκευής όπλο μακράς εμβέλειας.

Οι βρετανικοί πύραυλοι κρουζ Storm Shadow διείσδυσαν στις ρωσικές αεροπορικές άμυνες σε μια «μαζική» επίθεση της Ουκρανίας εναντίον του χημικού εργοστασίου στη Ρωσία που παράγει πυρίτιδα και εκρηκτικά, σύμφωνα πάντα με όσα υποστηρίζει ο ουκρανικός στρατός.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έδωσε στην Ουκρανία την άδεια να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους Storm Shadow εναντίον της Ρωσίας πέρυσι, με τις πρώτες γνωστές επιθέσεις να πραγματοποιούνται τον Νοέμβριο.

Χαρακτηρίζοντας την επίθεση «επιτυχημένη», η οποία διαπέρασε το ρωσικό σύστημα αεροπορικής άμυνας, το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας δήλωσε ότι εξακολουθεί να αξιολογεί τα αποτελέσματα της «μαζικής» επίθεσης.

Λίγες ώρες αργότερα, η Ρωσία εξαπέλυσε μια σφοδρή επίθεση με drones και πυραύλους σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ως επακόλουθο υπήρξαν έκτακτες διακοπές ρεύματος στο Κίεβο, καθώς και σε περιοχές του Ντνιπροπετρόφσκ, ενώ σύμφωνα με αναφορές η Ρωσία είχε στοχεύσει θερμοηλεκτρικούς σταθμούς.

Δύο άτομα σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στην πρωτεύουσα, ενώ μια γυναίκα και δύο παιδιά σκοτώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Εν τω μεταξύ, οι ρωσικές αρχές δεν έχουν ακόμη σχολιάσει την επίθεση στο χημικό εργοστάσιο του Μπριάνσκ, αν και έχουν προειδοποιήσει τη Δύση να μην δώσει στην Ουκρανία πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Στόχος ρωσικές εγκαταστάσεις

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι ήταν επιτακτική ανάγκη να στοχοποιηθούν ρωσικές εγκαταστάσεις που διαδραματίζουν βασικό ρόλο στον πόλεμο της Μόσχας κατά της Ουκρανίας: «Το χημικό εργοστάσιο του Μπριάνσκ είναι μια βασική εγκατάσταση του στρατιωτικοβιομηχανικού συγκροτήματος του κράτους-επιτιθέμενου», ανέφερε στο X.

Πρόσθεσε ότι το εργοστάσιο «παράγει πυρίτιδα, εκρηκτικά και συστατικά καυσίμων πυραύλων που χρησιμοποιούνται σε πυρομαχικά και πυραύλους που χρησιμοποιεί ο εχθρός για να βομβαρδίζει το έδαφος της Ουκρανίας».

Η επίθεση έλαβε χώρα την ίδια ημέρα που ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Sir Keir Starmer, και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες δεσμεύτηκαν να «αυξήσουν την πίεση στην οικονομία της Ρωσίας και στον αμυντικό της τομέα» έως ότου ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν «είναι έτοιμος να συνάψει ειρήνη».

Targets Struck in Ukraine’s ?? large-scale missile strike on October 21st



1. Bryansk Chemical Plant struck by multiple Storm Shadow missiles and UAVs



2. Smolensk Thermal Plant struck by missiles and drones



3. Substation in Trubchevsk, Bryansk, struck by UAVs pic.twitter.com/eAKpzawY6B — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) October 22, 2025



Σε κοινή δήλωση που συνυπέγραψαν οι ηγέτες της Ουκρανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της ΕΕ και της Νορβηγίας, προστέθηκε ότι «η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στην ισχυρότερη θέση – πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός».

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε την Τετάρτη ότι τα συντρίμμια από τις νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε πολλά κτίρια της πρωτεύουσας. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Τιμούρ Τκατσένκο, δήλωσε ότι δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους στην πρωτεύουσα.

Μάρτυρες άκουσαν εκρήξεις που έμοιαζαν με πυραύλους αεράμυνας σε λειτουργία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

? Massive precision strike inside Russia.



Russian sources report waves of missiles and drones over the Bryansk region — including Flamingo, Peklo, Neptune, and Storm Shadow systems.



The same area long used to launch attacks toward Kyiv now finds itself on the receiving end.… pic.twitter.com/7mCTnk6rFO — ?? Ukraine Frontline_Daily (@ukraine_frontup) October 21, 2025

Με πληροφορίες από BBC και Skynews

